《路透晚报》--8月2日

2016年6月24日，图为北京一家券商营业部内的一位股民。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍内阁批准1,300亿美元的财政措施，以重振经济

日本首相安倍晋三内阁批准了规模13.5万亿日圆(1,320亿美元)的财政措施，该刺激方案旨在重振疲弱的经济。这项财政计划预计包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出，来自财政投融资计划(FILP)的6万亿日圆专款，这部分不在政府的总体预算之内。刺激计划总规模为28.1万亿(兆)日圆。政府称，预计该项刺激会在近期内将实际国内生产总值(GDP)提升1.3%左右。

--澳洲央行降息25个基点至纪录低位1.5%，以抵御通缩

澳洲央行将指标利率下调25个基点至纪录低位1.5%，为年内第二次调降，以避免经济陷入通缩，并抑制澳元过度涨势。澳洲央行此举符合市场普遍预期。银行间利率期货走势暗示12月或之前再度降息的可能性为68%。澳洲央行总裁史蒂文斯依然对于政策前景三缄其口。他在执掌澳洲央行十年后，将于下个月退休。

--日本央行总裁黑田东彦称，重新评估政策不会导致削弱刺激措施

日本央行总裁黑田东彦表示，央行下个月计划重新评估货币政策，并不会导致日本央行削弱刺激措施。当记者问到“全面检讨”是否可能导致缩减央行刺激措施时，黑田东彦回答“我不认为会变成那样。”由于市场臆测检视可能将抑制央行的刺激措施，这带动公债收益率上涨，但黑田东彦拒绝就市场的每日走势作出评论。

--英国7月建筑业遭遇七年来最严重滑坡，暗示经济或衰退--PMI

行业数据显示，7月英国建筑业遭遇七年来最严重滑坡，暗示英国经济在6月公投退欧后有可能陷入衰退。金融数据公司Markit表示，英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)从6月的46.0降至45.9，为2009年6月以来最差，低于50的荣枯分水岭。整体而言，此项建筑业PMI基本不会影响市场对于英国央行周四行动的预期。

--韩国7月通胀率降至0.7%的10个月低点，且低于预期

数据显示，受内需疲软及低能源进口成本的抑制，韩国7月通胀率放缓至10个月来最低。韩国统计局声明称，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%。纪录显示，7月CPI同比升幅为2015年9月以来最低。尽管有油价上升的影响，但通胀温和，支持韩国央行未来数月可能降息的看法。

另外，韩国企划财政部次官崔相穆在谈到韩元近期坚挺时称，如果市场变得过于单边波动，韩国将采取适当举措来稳定美元兑韩元汇率。

--新西兰第三季对短期通胀预期略为上升--央行调查

一项新西兰央行调查显示，新西兰短期通胀预期在第三季略较前季上升。这项代表新西兰央行所进行的季度预期调查显示，企业经理预测未来一年的平均年通胀率为1.26%，前次调查为1.22%。两年通胀预期则从1.64%略升至1.65%。这一时间跨度被视为新西兰央行政策行动对物价产生影响的时间。

--业绩消息：

德国芯片生产商英飞凌公布季度营业利润及营收不如预期，因其电力管理和支付卡业务的需求下滑。

日本按销售计第三大汽车生产商本田汽车公布，第一财季营业利润增长11.5%，因削减成本措施及汽车和摩托车销量上升，抵消了日圆走强的影响。

宝马第二季营业利润优于预期，主要拜越野及大型房车销售创纪录之赐，带动汽车部门利润率连续25季维持在8%以上。

[市场摘要]

--日本股市：受油价下跌及日圆走强拖累而收低，金融类股下挫

日本股市日经指数三个交易日来首次收低，因油价下跌及日圆走强打压了投资者信心。日经指数收低1.5%，报16,391.45点。东证股价指数下跌1.6%至1,300.20点，JPX-日经400指数跌1.7%至11,689.47点。

--中国股市：沪综指反弹收升，观望气氛浓厚A股成交额创逾两个月新低

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日股指小幅反弹，盘中个股普涨，但成交量大幅萎缩，场内观望气氛浓厚，A股成交额创逾两个月新低。沪综指收报2,971.28点，涨17.89点或0.61%。上证A股今日成交1,275亿元人民币，创逾两个月新低。沪深300指数收报3,189.05点，涨0.39%。

--香港股市：休市

--汇市：欧元触及五周高位，日圆在日本内阁批准刺激方案后上涨

欧元兑美元逾一个月来首次升破1.12，而澳洲央行降息也未能削弱澳元，因暗淡的美国GDP数据继续拖累美元。日圆触及三周最高，兑美元自7月初以来首次突破102日圆。此前日本内阁批准了13.5万亿日圆的新财政措施。0826GMT，美元指数最新报95.450，上周一度跌至95.384，当时创下三个月最大跌幅。

--欧元债市：欧债收益率跟随日债走高，日本调整宽松措施方向

欧元区公债收益率跟随日债收益率走高，日本一笔公债标售结果疲软，凸显出投资人对于日本政府明显由货币宽松转向财政刺激的失望之情。指标10年期德债收益率上涨4个基点，至负0.12%，其他欧元区公债收益率均上涨2-3个基点。

--国际油市：美国原油期货小升至40美元上方，但供给过剩疑虑犹存

油价小升，但交易商称燃油市场将继续因产量过剩而受挫。美国原油期货上一交易日一度跌破每桶40美元。但0827GMT时，美国原油期货报每桶39.95美元，较上日结算价跌0.11美元，再度跌穿40美元。布兰特原油期货报每桶42.10美元，跌0.04美元。

--全球金市：黄金价格持稳，美联储升息预期降温导致美元走软

金价持稳，因美元盘旋在三周低点附近。美国上周公布令人失望的经济增长数据后，有关美国近期升息的预期降温。0829GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,359.65美元，周一收高0.2%至1,352.85美元。美国期金涨0.57%至每盎司1,367.3美元。

--金属期市：伦敦期铜小升，因美元下滑刺激大宗商品的买兴

伦铜小升，因美元下滑，刺激了对于大宗商品等硬资产的买兴，不过表现平平的全球制造业数据压制了对于需求或改善的乐观情绪。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.03%至每吨4,883.5美元。(完)