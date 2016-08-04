《路透晚报》--8月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行公报称，英国退欧后全球经济前景面临更大不确定性

欧洲央行(ECB)在经济公报中称，英国公投退出欧盟后，全球经济前景不确定性增加，重申做好准备在必要时采取措施支撑通胀。“在英国公投退出欧盟之后，金融市场波动的时间不长，”ECB在例行经济公报中表示。“但全球前景不确定性已加大，即将发布的第二季数据料显示，全球活动和贸易迟滞。”

--欧洲央行管委魏德曼称量化宽松可能调整，但绝不能改变设计

欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼表示，ECB的量化宽松(QE)措施有可能会有调整，但重要的一点是不要改变这个设计。魏德曼向德国时代周报表示，“在该计划的问题上，有调整的可能。不过从我个人角度而言，我认为在设定方面要非常小心。”魏德曼表示，增加买进极高负债或评等不良国家的债券，将使欧洲央行更加远离核心使命。

魏德曼并称，英国公投决定退出欧盟并未从根本上改变欧元区的前景。

--日本央行副总裁称，政策评估将聚焦于QQE的传导机制和面临的阻力

日本央行副总裁岩田规久男表示，下个月对央行货币政策的全面评估，将聚焦于其货币政策的传导机制和面临的阻力。根据演讲稿，岩田规久男称，评估不是打算给未来的货币政策指明一个具体的方向。

他还表示，日本央行并未计划通过减少资产购买数量或改变资产购买内容来收紧货币政策。他在一新闻发布会上表示，日本央行下个月对货币政策的全面评估不太可能带来思路上的大变化，而更有可能是对现有政策的微调。

--日本经济财政大臣称虽未达2%通胀率目标，但央行政策“没有错”

日本经济财政大臣石原伸晃表示，虽然央行没有达到2%的通胀率目标，但央行的货币政策“没有错”。上日日本首相安倍晋三任命石原伸晃继续在新内阁担任经济财政大臣。他对记者表示，如果以核心-核心通胀指数衡量，日本“绝对”没有陷入通缩。他还表示，为保持央行独立性，在政府和央行之间保留防火墙非常重要。

--英国首相特雷莎·梅承诺帮助中小企业从退欧中获益

英国首相特雷莎·梅将对小型业主表示，她希望帮助他们从英国公投退欧的机会中获益。特雷莎·正在推进一项计划，通过提升那些她称为“努力工作的人们”的希望、以及一项她寄望助升经济的工业政策，以达到团结全国并助其稳固权力的目的。首相办公室称，特雷莎·梅将于周四在唐宁街会见全英540万中小型企业的代表。

--企业业绩：

* 丰田汽车调降全年营业利润预估，预计将较上年大幅下降44%，因日圆走强料给公司带来更大的冲击。

* 德国工业巨擘西门子今年第二次上调了全年获利预估，同时还提高了成本节约目标，因多数业务部门的季度表现都超过预期。

* 芬兰诺基亚公布的第二季获利下滑幅度超出预期，这部分是因为电信运营商减少在速度更快的移动网络上的支出。不过该公司提高了新收购的阿尔卡特-朗讯业务的节支目标。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡收高，出光兴产因竞购昭和壳牌石油遇阻而下跌

日股日经指数收高，盘中上下波动，低接买盘较多，而炼厂出光兴产下跌，因竞购昭和壳牌石油遇阻。日经指数收高1.1%至16,254.89，三日来首次上涨。东证股价指数上涨0.9%至1,282.99点，JPX-日经400指数收高0.9%至11,541.05点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，题材股重新活跃大盘震荡回升

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘弱势震荡整理，成交持续低迷。沪综指报2,982.43点，涨3.97点或0.13%。上证A股今日成交1,514亿元人民币，上日为1,574亿元。沪深300指数收报3,201.29点，涨0.24%。

--香港股市：收升跟随国际股市涨势，油价反弹激励风险偏好

香港股市收高，跟随全球股市涨势，因油价反弹带动风险偏好回温。恒生指数收升0.4%，至21,832.23点，恒生国企指数.HSCE涨0.3%，至9,004.62点。多数板块上涨，能源类股引领涨势，受油价反弹带动。

--汇市：英镑下跌，市场消化英央行降息预期但揣测是否有更多措施

英镑下跌，美元微幅上涨，市场将被英国央行七年来预计中的首次降息所主导，但问题在于英央行是否将出台更多措施以刺激经济。0835GMT，英镑兑美元下跌0.26%，至1.3288美元。英镑兑欧元跌0.06%至0.8378英镑。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因ECB管委魏德曼暗示调整购债规模

欧元区公债收益率微幅下跌，此前欧洲央行一位最反对放宽货币政策的决策者魏德曼称，购债计划可能调整，以防止因为可购买的债券不足，导致该计划脱轨。市场愈发预期欧洲央行将很快调整其资产购买计划的规则，该计划令德国逾半数公债买不到，而且更多迹象显示，在葡萄牙和爱尔兰等小国已达购债极限。

德国10年期公债收益率下跌1基点至负0.10%，多数欧元区同天期公债日内均下跌1-2个基点。

--国际油市：油价反弹，受美国汽油库存下滑及美元贬势激励

国际油价上扬，延续上日涨势，因美国汽油库存大减及7月底以来美元大幅走贬。0837GMT，西德克萨斯中质油(WTI)原油期货上涨0.14美元，至每桶40.97美元，上日劲升3.3%。布兰特原油期货跌0.05美元，至43.05美元，跌幅0.12%。

--全球金市：现货金因美元走强而进一步下滑，市场关注英国央行利率决定

现货金进一步下滑，因美元在经济数据强劲的带动下走坚，且英国央行料在今晚降息之际亚洲股市上扬。0839GMT，现货金下跌0.42%至每盎司1,351.80美元，上日为下跌0.4%。美国期金跌0.49%至每盎司1,358.0美元。(完)