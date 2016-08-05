《路透晚报》--8月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本财相称政府将与央行合作，动用所有政策工具支持经济增长

日本财务大臣麻生太郎表示，政府将与央行紧密合作，动用所有政策工具支持经济增长，同时关注全球经济带来的风险。麻生在内阁会议后向记者称，日本经济继续温和复苏，尽管存在一些疲弱的地方；他并指出中国和其他新兴市场经济放缓、以及英国决定脱离欧盟等下行风险。

--日本6月实质薪资增幅创六年最高，但物价下滑放大升幅

日本发布的数据显示，6月经通胀调整的实质薪资升幅创近六年最高，但升幅被物价下滑效应所放大，凸显政府艰难地拉动经济摆脱通缩。日本6月经通胀调整的实质薪资较上年同期跳升1.8%，创2010年9月来最高涨幅。5月修正后为较上年同期上升0.4%。

--英国在公投退欧后，劳动市场呈现“直线下降”--REC

一项调查显示，英国劳动力市场在公投退欧后呈现“直线下降，”招聘企业上月招聘的固定岗位数目出现2009年5月以来最大降幅。英国招聘与就业联合会(REC)发布的月报显示，7月固定岗位起薪增幅为逾三年来最低。整体而言，这份调查进一步证明企业信心及活动在英退后大幅放缓。调查显示，受不确定性影响，企业更加注重招聘短期员工。

--英国7月房价降幅远超预期，判断公投影响还为时过早--Halifax

英国抵押贷款机构Halifax公布，7月英国房价下降，扭转了之前一个月的涨势，但现在尚不能得出英国公投退欧将给楼市造成重大影响的结论。Halifax称，7月房价较前月下滑1.0%，这远超过路透调查预估的下滑0.2%。6月房价为按月上涨1.2%。英国房价在截至7月的三个月里较上年同期上涨8.4%，涨幅持平于6月时。

--英国央行副总裁称相较退欧公投效应，央行刺激出台后的英镑跌势不大

英国央行副总裁布罗德班特表示，与6月英国公投脱欧之后的英镑跌势相比，英国央行推出数以10亿英镑计的刺激措施后，英镑的跌势“相对为小”。当被问及英国央行的真正用意是否在使英镑贬值，布罗德班特向英国广播公司(BBC)表示并非如此。布罗德班特表示，他对英国央行的刺激举措会带来效果充满信心，并不认为央行的行动反映出惊慌。

--德国6月工业订单意外减少，海外需求疲弱

德国经济部公布的数据显示，6月工业订单意外减少，归因于海外需求减少，表明全球疲势冲击到这个欧洲最大经济体。经济部称，6月“德国造”商品订单减少0.4%，为三个月内第二次下滑。路透调查预期为增加0.6%。德国内需增加0.7%，外需减少1.2%，因来自欧元区国家的需求重挫8.5%。

--澳洲央行低通胀将延续更长时间，经济需加速成长

澳洲央行称，澳洲核心通胀率低于目标水准的情况可能要延续到2018年，从而为经济加快增长创造条件。其基调温和的评估令进一步降息的大门依旧敞开。在澳洲央行刚刚降息至纪录低位1.5%之际，其对通胀前景的低迷预期更具深意，暗示该央行怀疑放松政策能否很快产生价格压力。

--企业业绩：

* 日本汽车配件生产商高田公布，第一季净利大幅下降三分之一，为了支应与全球大规模召回气囊相关的美国诉讼，高田当季一次性计入了35亿日圆的特别亏损。

* 苏格兰皇家银行(RBS)公布上半年亏损扩大，并提出出售Williams & Glyn事业的新计画，而该行即将得面对英国公投退出欧盟所将带来的经济不稳定。

* 德国保险商安联公布，第二季净利骤减46%，降幅大于预期，受损失索赔增加、资产管理表现不佳以及韩国业务出售减值拖累。

[市场摘要]

--日本股市：周线下跌近2%，因投资者对刺激措施感到失望

日本股市日经指数收盘几近持平，回吐稍早涨幅。日圆走强以及外界对日本央行和政府刺激措施的失望，打压本周日股走势。日经指数在收盘前几分钟触及日低，终场几近持平于16,254.45点，本周累计下滑1.9%。东证股价指数收低0.2%，报1,279.90点。JPX-日经400指数下滑0.3%，报11,511.57点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，市场信心不足多数个股仍处调整状态

中国股市沪综指小幅收跌，结束连续三日小幅反弹。沪综指收报2,976.696点，跌5.730点或0.19%，该指数全周累计下跌0.09%。上证A股今日成交1,542亿元人民币，上日为1,514亿元。沪深300指数收报3,205.11点，涨0.12%。

--香港股市：恒指收高1.4%，追随英国放宽政策后的亚股涨势

香港股市恒生指数录得三周来最大涨幅，追随亚洲股市全线涨势，因英国央行周四推出规模高于预期的货币刺激举措。恒生指数和恒生国企指数均收高1.4%，分别报22,146.09和9,131.52点，周线分别涨1.2%和1.9%。

--汇市：美元处于观望态势，市场静待美国非农就业数据

美元持稳，交易商等待今日稍晚将公布的美国非农就业数据，该数据应提供有关美国经济在第二季走势迟滞后是否回升的线索。美元指数本周持稳。上周下跌2%，创下4月以来最差表现，因美国一系列经济成长数据远逊于预期，而且美联储公布的声明未能提供短期是否升息的明确信号。0830GMT，美元指数跌0.08%至95.678。

--欧元债市：欧元区公债收益率小升，焦点转至美国就业数据

欧元区公债收益率(殖利率)小升，投资人等待美国就业数据，以研判数据是否会重燃美国近期内升息的预期。英国央行周四重启货币宽松措施后，欧债收益率大跌，周五市况渐趋回稳，焦点很快转至1230GMT将公布的美国7月非农就业数据。德国10年期公债收益率升1个基点至负0.15%，周四在英国央行祭出降息和资产购买计划后，跌约5个基点。

--国际油市：供给过剩打压油价下跌，空头回补引发的反弹逐渐消退

油价下跌1%，结束两日的空头回补涨势，因原油和油品过剩对市场构成压力，且投资者关注中国进口或出现滑坡。0831GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶41.62美元，较上日收盘价跌0.30美元，跌幅超过0.72%。布兰特原油期货报每桶43.92美元，下跌0.37美元或0.84%。

--全球金市：金价上涨，因在美国非农就业数据出炉前美元下跌

金价微幅上涨，美国非农就业报告将于今日稍晚出炉，在此之前美元下跌，金价仍有望连续第二周收高。0832GMT时，现货金涨0.07%，至1,361.70美元，周四收高0.2%至1,360.80美元。美国期金升0.03%至1,367.8美元。

--金属期市：伦敦期铜小升，但周线跌幅料为四周来最大

伦敦期铜在淡静交投中小升，但周线跌幅料为四周来最大，在备受关注的美国就业报告公布前，以及预期供应将扩大，交易商减持仓位。0835 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.09%至每吨4,835.5美元，周四一度跌触每吨4,786美元，为7月12日以来最低位。沪铜收平，报每吨37,620元人民币。(完)