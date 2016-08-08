《路透晚报》--8月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--投资者追逐高收益推动欧亚股市上扬

投资者周一蜂拥买入高收益资产，上周五美国公布的就业数据强劲，提升市场信心，推高欧洲、亚洲股市和澳元。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.7%，触及去年8月11日以来高位，最近六周累计上涨12%。欧洲股市受大型银行股走强支撑，泛欧STOXX 600指数涨逾1%。

--欧元区8月SENTIX投资者信心指数回升至4.2，消化英国退欧效应

调查显示欧元区8月投资者信心回升，因市场消化了英国公投退出欧盟的初步冲击，并对未来的影响抱持乐观的看法。8月Sentix投资者信心指数从7月的1.7跳升至4.2。路透调查的分析师原预期会升至3.0。

Sentix在一份声明中表示，“英国退欧冲击为时短暂。经济放缓相关疑虑并未进一步蔓延。”Sentix称，上周英央行降息并向市场释出数百亿英镑，亦激励了投资者人气，目前英国经济似乎不太可能陷入衰退。

--德国第二季工业生产萎缩，尽管6月出现小幅反弹

德国工业生产6月增幅略微超过预期，但接受订单变得迟缓，英国退欧公投又让制造业前景蒙阴，这令民间消费承担着推动德国经济发展的重任。德国6月工业生产较前月增长0.8%，高于路透调查预估的0.7%。第二季整体工业生产为萎缩1.0%。

--日本明仁天皇称由于年迈可能难以履行职责

现年82岁的日本明仁天皇罕见地对国民发表电视讲话，称由于年事已高，担心可能愈来愈难以履行职务。他虽然没有直接提及“生前退位”，但谈话内容被视为暗示希望退位。

--标普上调韩国长期主权信用评级至AA，因经济稳步增长

标准普尔将韩国的长期主权信用评级从AA-上调至AA，展望为稳定；此举表明韩国经济在稳定增长，财政和货币弹性有所改善。受此消息激励，韩元反转收升。

--日本央行审议委员对货币宽松政策是否存在局限看法分歧

日本央行7月政策会议总结显示，央行审议委员的观点存在严重分歧，有委员支持无限制地放松货币政策，而其他人则认为日本央行已经做的够多---加大了市场波动并抽乾了债市的流动性。部分委员要求全面评估政策效果，以尽早实现通胀目标。

--卡塔尔能源部长称油市朝向恢复平衡，俄罗斯认为没有进行冻产谈判的基础

卡塔尔能源部长萨达表示，尽管近期国际油价下跌，油市目前朝向恢复平衡，他并称，石油输出国组织(OPEC)持续进行对话以稳定市场。俄罗斯能源部长诺瓦克称，由于油价大体处于正常水平，认为没有进行新一轮冻产谈判的基础，不过他不排斥进行谈判。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨2.4%，受美股上涨及日圆回落提振

日本股市日经指数周一触及一周高点，受美股上涨及日圆回落提振。日圆在上周五美国公布了乐观的非农就业数据后回落。日经指数收涨2.4%，报16,650.57点，盘中曾触及8月1日以来高点16,652.04点。

--中国股市：沪综指收升，商品期货价格大涨带动煤炭、钢铁板块上扬

中国股市沪综指收升近1%。分析师指出，今日大盘对进出口数据反应平平，不过受煤炭、钢铁等部分品种期货价格大涨影响，今天资源类板块走势强劲，并带动指数回升，但短期成交量仍未能有效放大，将给股指上涨持续性带来考验。沪综指收报3,004.28点，涨27.58点或0.93%。

--香港股市：大涨1.6%至八个月高位，全球风险偏好改善

香港股市大涨至八个月高位，追随亚洲市场升势，因美国周五公布强劲的非农就业数据，鼓舞了全球投资者的风险偏好。恒生指数和恒生国企指数均上扬1.6%，分别涨至22,494.76点和9,276.56点。恒生指数收在2015年11月25日以来最高位。

--汇市：美元/日圆续涨，受美国非农就业数据强劲表现提振

美元继续上涨，延续美国非农就业数据公布后的涨势，本周数据料将加剧对于美国年内升息机率的辩论。0847GMT，美元指数上涨0.14%，美元兑日圆则是上涨0.43%至102.24日圆，兑欧元持平于1.1085美元。

--欧元债市：公债收益率上扬，受美国就业数据及DBRS意大利评级消息影响

欧元区公债收益率(殖利率)上扬，美国公布强劲就业数据后的固定收益市场跌势加剧，南欧国家公债压力尤重，因评等机构DBRS将意大利评级列入观察名单。意大利10年期公债收益率涨1.5个基点，至1.16%，从上周触及17个月低点反弹，带动西班牙和葡萄牙公债收益率略微上涨。欧元区其他国家公债收益率上涨1-2个基点不等。

--国际油市：油价上涨，受OPEC部分国家限产呼吁提振

油价上涨，受到石油输出国组织(OPEC)部分成员国再度呼吁限产的报导所提振。0841GMT，美国原油期货上升0.55美元，至每桶42.35美元。布兰特原油期货上涨0.52美元，至44.79美元。

--全球金市：现货金跌至一周低位，因美国强劲就业数据提高升息机率

金价小跌至一周新低，因美国就业数据较预期强劲，提升美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息机率。0838GMT，现货金下跌0.31%，至每盎司1,330.9美元，为7月29日以来最低。

--金属期市：伦铜接近四周低位，中国需求前景疲弱

伦敦期铜小涨，但仍徘徊在近四周低位附近，因中国7月铜进口下降，并且强劲的美国非农就业报告提振了美联储今年升息的前景。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.65%至每吨4,820美元，部分扳回上交易日跌幅。上海期交所期铜收平盘，报每吨37,540元人民币。(完)