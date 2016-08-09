《路透晚报》--8月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国第二季工业生产增幅创1999年第三季以来最高，但6月贸易逆差劲升

数据显示，英国6月工业生产较前月增长0.1%，符合市场预期，且第二季工业生产较前季增长2.1%，为1999年第三季以来最强。但英国6月整体商品和服务贸易逆差为50.84亿英镑，创2015年7月以来最高逆差，6月全球商品贸易逆差124.09亿英镑，为2015年3月以来最高逆差，商品和服务进口创纪录最高，从欧盟商品进口亦创纪录高位。

--德国数据6月进口增加，贸易顺差缩窄

德国6月进口增幅高于出口的温和上升，贸易顺差由此缩窄，经济第二季难以维持年初以来的强劲动能。德国6月经季节调整出口较前月增加0.3%；5月为下降1.8%，创下九个月来最大降幅。

--英国央行委员麦卡弗蒂：若经济恶化，则可能出台更多宽松措施

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在泰晤士报发表评论文章表示，如果英国经济下滑情况恶化，那么有可能需要出台更多量化宽松措施。麦卡弗蒂称，利率可进一步下调，更接近于零，并且量化宽松可加码。

--印度央行维持利率不变，总裁拉詹呼吁尽速成立货币政策委员会

在印度央行总裁拉詹任内最后一次政策会议上，央行一如预期维持附买回利率在6.50%不变。拉詹表示，政策立场仍宽松，央行10月可能将由货币政策委员会决定利率。拉詹表示。

--第一太平戴维斯称英国商用地产业务获利腰斩，受退欧打击

不动产仲介业者第一太平戴维斯表示，旗下英国商用不动产业务上半年获利下滑54%，受到英国退欧公投的打击，而英国退欧与美国总统选举已经打击到信心。第一太平戴维斯在上半年基本获利成长11.5%至4,280万英镑(5,558万美元)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高因日圆走软触及两周高位，兄弟工业大涨19.3%

日本股市日经指数周二收高，在淡静交投中最高触及两周高位，归功于日圆走软。日经指数收高0.7%至16,764.97点，盘中因获利了结曾一度跌至16,630.56点，随后回升并最高触及16,779.59点，为7月27日以来最高。

--中国股市：沪综指续收升，CPI数据消除市场通缩疑虑投资者重拾信心

中国股市沪综指续收升。分析师指出，今日早盘股指表现平平，7月份CPI数据公布后，市场对通缩的疑虑消除，投资者重拾信心进场，股指逐级走高，尾盘以近全日最高点报收。白酒股和环保基建等公用事业股涨幅居前。沪综指收报3,025.68点，涨21.40点或0.71%。

--香港股市：恒指收盘微跌，上日创八个月高位后稍事喘息

香港股市收盘基本持平，上日触及八个月高位后稍事喘息，IT和公共事业类股下滑，抵消能源和房地产类股涨势。恒生指数下跌0.1%至22,465.61点。恒生国企指数涨0.3%至9,301.17点。

--汇市：英镑下跌，受英国央行宽松讯息所累

英镑兑美元下跌0.5%至一个月低位，为主要汇市中波动最大者，受英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂的评论拖累。英镑兑美元跌破1.3美元，为7月第二周以来首见。英镑/美元一度跌至1.2968美元，为7月12日以来最低，0847GMT，报1.3003美元。欧元兑英镑上涨0.3%，至0.8529英镑。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，受累于多国央行放松政策预期

欧元区公债收益率(殖利率)下滑，受全球各地央行将放松政策的预期，以及不利于通胀的油价下滑等因素影响。德国10年期公债收益率下跌1个基点，至负0.13%，多数欧元区公债收益率当日跌1-2个基点。

--国际油市：油价下跌，过剩担忧和获利了结打压OPEC或限产的利好影响

油价下跌，因担忧全球供应过剩以及上日大涨近3%后引发获利了结，打压了石油生产国可能限产带来的上涨动能。0853GMT，10月布兰特原油期货下跌0.16美元至每桶45.23美元，上日结算价上涨2.5%。纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货下跌0.06美元至每桶42.96美元。

--全球金市：金价徘徊在一周低点附近，因美元持坚

金价下跌，继续徘徊在上日所及的一周低点附近，因美联储升息可能性上升，提振美元走坚。0851GMT，现货金下跌0.04%，约报每盎司1,334.6美元；周一曾触及7月29日以来低点每盎司1,329.55美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至四周低点，受美元走强和中国数据拖累

伦铜跌至近一个月最低，因美元上涨，以及中国公布的PPI数据改善，暗示短期内或不需要放松政策。0850GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.5%，至每吨4,786美元，此前触及每吨4,770美元，为7月12日以来最低。(完)