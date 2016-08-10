《路透晚报》--8月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行调查显示，脱欧公投将对未来一年企业营运造成负面影响

英国央行周三称对企业的调查显示，脱欧公投将对未来一年的整体资本支出、招聘和营收造成负面影响，央行区域代表报告显示商业服务增长疲软，部分是对商业地产的反映。

--巴西参议院表决支持对总统罗塞夫进行弹劾审判

巴西参议院投票表决，以59比21的票数支持对已停职总统罗塞夫的指控，并以违反预算法的罪名对她进行弹劾审判；此举料将结束罗塞夫所在的左翼党派--劳工党执政13年的历史。

--日本核心机械订单增幅优于预期，企业支出显现复苏

日本6月机械订单上升超过预期，显示企业逐渐愿意增加资本支出，对于带动日本经济增长至为重要。6月核心机械订单上升8.3%，远高于3.1%的预估中值。

--澳洲央行总裁史蒂文斯强调货币政策宽松效果有其极限

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，货币刺激措施所能达到的成果有其极限，包括在短期内推升经济增速或通胀率方面。他支持维持当前2-3%的通胀目标不变，并警告不要只是因为实际通胀看来似乎暂时未达标就下调该目标。

--法国6月工业生产意外下滑0.8%，主要因罢工导致炼厂活动滑坡

法国国家统计局周三公布数据显示，6月工业生产意外较前月下降0.8%，主要是因为全国性罢工事件造成炼厂活动下滑。路透调查的22位分析师给出的平均预估为增长0.1%，预估值介于下滑1.0%至增长1.3%之间。法国国家统计局称，此次下滑主要归咎于炼油板块12.4%的跌幅，该板块前月下滑21%，因道达尔炼厂罢工事件影响生产。该公司到6月中旬前后才得以恢复生产，罢工持续了27天。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌0.2%，因日圆升值及投资者假日前锁定利润

日本股市日经指数周三收跌，因隔夜美国公布低迷数据后，日圆兑美元走强，而且投资者在日本假日之前获利了结。日经指数收低0.2%，报16,735.12点；早盘收跌后，午盘曾短暂转升，但终场仍回吐涨幅。

--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘反弹动能不足股指震荡蓄势

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘维持震荡蓄势走势，煤炭、钢铁板块再度活跃，但市场反应偏淡。大盘前期快速下探后本周企稳反弹，但存量资金博弈格局下大盘反弹动能仍显不足。沪综指收报3,018.75点，跌6.93点或0.23%。

--香港股市：恒指刷新八个月高位，投资者继续逢低买入

香港股市触及八个月新高，但盘终有所回落，追逐收益的投资者继续逢低买入。恒生指数收高0.1%至22,492.43点。过去一个月累计上涨约9%。恒生国企指数涨0.2%至9,315.50点。

--汇市：美元兑一篮子主要货币下跌，市场重估美联储升息前景

美元兑一篮子主要货币下跌，投资者重新评估美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会在年内升息，这也推动高收益率的澳元涨至三个月高位。0837GMT，美元指数下跌0.38%至95.82。澳元兑美元升至0.7719美元。

--欧元债市：德国公债收益率下滑，受创纪录低位的英债收益率拖累

德国公债收益率下跌，此前英国央行未能达到购债目标，凸显出适用于央行货币刺激计划的债券缺乏。德国10年期公债收益率下跌1.5个基点，至负0.16%，30年期公债收益率跌2个基点至0.41%。

--国际油市：供应过剩阴影打压油价走低，产油国会议传闻仅获冷淡反应

国际油价下跌，因全球供给过剩问题压抑市场，尽管传出产油国可能召开会议讨论支撑油价，但分析师大多预期这对供给面不会造成影响。0834GMT，美国原油期货报每桶42.15美元，较上日结算价下跌0.62美元，跌幅1.45%。布兰特原油期货报44.38美元，下跌0.6美元，跌幅1.33%。

--全球金市：金价因美元走软涨逾1%；铂金和钯金亦飙升至一年多高位

金价涨逾1%，因美国公布疲弱经济数据后，关于美国升息的预期下降，引发美元下滑；铂金和钯金涨至逾一年最高。0832GMT，现货金约涨0.8%至每盎司1,351.61美元。美国期金涨0.8%至每盎司1,358美元。

--金属期市：LME期锌触及15个月峰值，因美元下跌和锌矿供应短缺

伦敦期锌升至近15个月高位，因美元走弱且对于锌的风险偏好增强。目前市场押注锌矿供应短缺将抑制精炼锌产出，使得锌价上涨。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌涨约0.9%，报每吨2,294美元，稍早触及2015年5月中以来的最高位2,310美元。(完)