《路透晚报》--8月11日

2016年6月24日，北京一家券商营业部内一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--新西兰央行降息25个基点，在全球普遍宽松环境下实属无奈

新西兰央行周四降息25个基点，至纪录低点2.0%，并暗示在努力避免国内通缩风险之际，还需要进一步降息。央行总裁惠勒称，降息是因为汇率对经济构成压力。央行助理总裁John McDermott表示，可能将再降息一次、甚至两次。新西兰元跳涨，因部分人士原预计将降息50个基点。

--《独家新闻》消息人士：日本央行将在9月政策评估中辩护量化质化宽松

熟知日本央行思维消息人士表示，该行已经准备了一份将在下月公布的“全面性”评估的初步概要，当中将维持尽快达成2%通胀目标的宣示。消息人士称，在这份草案中，日本央行指称油价大跌、2014年消费税上调对成长的持续性影响、以及日本无法摆脱通缩心态等等，是妨碍达成通胀目标的因素。

--IEA预计未来几个月油市将开始收紧，但进程缓慢且痛苦

国际能源署(IEA)月报指出，今年下半年油市将开始收紧，但进程将是缓慢且痛苦的，因全球需求增长下降，而且非石油输出国组织(OPEC)石油供应反弹。IEA称2016下半年基本无供应过剩”，第三季库存将大幅减少。

--中资竞购澳洲电网Ausgrid，澳财长以国家安全为由初步否决

澳洲政府以国家安全为由，否决将澳洲最大电网公司股权出售给中国国家电网及香港长江基建，这对澳洲的民营化计划造成打击。澳洲财长莫里森表示，他否决将Ausgrid卖给亚洲竞购方，是基于国家利益的可能风险。

--新加坡第二季GDP数据令人失望，贸工部下修增幅预估

新加坡下调经济增长预估，为出台更多政策刺激敞开大门，因为在有关英国退欧以及全球需求减弱的不确定情况下，该国经济扩张速度慢于初估。新加坡4-6月国内生产总值(GDP)经季节调整的环比年率终值为成长0.3%。贸工部称经济今年料将增长1-2%，之前的预估增幅为1-3%。

--韩国央行维持指标利率不变，关注国内形势和美联储政策动向

韩国央行一如预期维持指标利率在1.25%不变，因其评估此前宽松政策对本国疲弱经济的影响，并关注美联储的下个政策行动。

韩国央行总裁稍后表示，不乐见家庭债务持续上升，若有必要将寻求因应家庭债务增长的措施。谈及中韩近期的关系时，他认为中国对韩国部署萨德反导系统并无太多报复迹象，且中国对韩国资金流动并无大变动。

[市场摘要]

--日本股市：因假期休市。

--中国股市：沪综指收跌，金融股奋力护盘不敌多数股票走势低迷

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，今日开盘后股指上冲乏力，随即转入震荡整理，尾盘出现跳水行情。虽金融板块奋力护盘，但多数股票依旧表现低迷。由于近期深港通预期升温，相关个股今天则表现抢眼。沪综指收报3,002.64点，跌16.11点或0.53%。

--香港股市：恒指创八个月收盘高位，公债收益率下滑提振股票吸引力

香港股市创下八个月收盘高位，因全球债市的收益率进一步下滑，增加了香港蓝筹股的吸引力。恒生指数上涨0.4%，收报22,580.55点。恒生国企指数升1.2%至9,423.34点。

--汇市：新西兰元触及一年高位，因新西兰央行降息力度不及预期

新西兰元飙升至逾一年来最高水平，此前新西兰央行降息25个基点，幅度不如一些人士的预期，迫使他们解除相关押注。新西兰元兑美元升至2015年5月来最高0.7351，0843GMT，回落至0.7231，日内上涨0.61%。美元指数报95.866，上涨约0.2%，脱离周三创下的近一周低点95.442。

--欧元债市：西班牙公债收益率触及纪录低点，因政治僵局有望结束

西班牙公债收益率(殖利率)降至纪录低点，代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)更接近确保连任，这将为近八个月的政治僵局画上句号。Tradeweb数据显示，西班牙10年期公债收益率盘初小幅下跌，触及低点0.944%，目前与德国同期公债息差为112个基点，为今年最窄。

--国际油市：油价下滑，因美国库存上升和沙特产量创纪录对市场施压

国际油价下跌，因美国原油库存增加，且沙特产量创下纪录，强化了对于持续的供给过剩将持续到明年的担忧。0850GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货交投于每桶41.21美元，较上日结算价下跌0.5美元。布兰特原油期货报每桶43.59美元，下滑0.46美元。

--全球金市：金价下跌，受获利了结盘和美元上涨拖累

金价连涨两个交易日后下跌，因投资者针对近期的涨势了结获利，且美元反弹也加大了金价的波动。0849GMT，现货金微跌0.06%，报每盎司1,345.52美元。周三金价一度上涨1.3%，触及每盎司1,357.17美元的高位。

--金属期市：伦敦期镍受获利了结打压而下跌，期铜持稳

伦敦期镍下跌，从前一交易日触及的一年高位回落，在菲律宾一矿山接近完成评估之际，交易商进行获利了结，同时期铜持稳在距四周低位不远处。0847GMT，LME期镍下跌1%，至10,750美元，上日曾触及一年高位11,030美元。LME期铜微跌0.11%至每吨4,815.5美元。(完)