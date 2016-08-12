《路透晚报》--8月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第二季经济放缓速度低于预期，得益于出口上升和支出强劲

德国第二季经济增长放缓的幅度不像预期那么大，得益于出口上升，以及政府支出与民间消费的强劲，这帮助抵消掉建筑和机械行业投资走软的影响。德国4-6月当季的经济成长0.4%，第一季为增长0.7%。路透调查预估第二季增长率为0.2%。

--泰国南部两处旅游景点发生多起爆炸

泰国南部旅游胜地华欣及普吉岛周四晚间和周五早上发生一连串爆炸事件，造成四人死亡，32人受伤。泰国警方表示，事前曾得到即将发动攻击的情报，警方相信这属于当地的破坏活动，与任何国际激进组织无关。

--IMF经济学家称欧洲央行降息空间有限，重点应放在资产购买

国际货币基金组织(IMF)的经济学家称，如果欧洲央行需要再次刺激欧元区经济，应当把重点放在资产购买上，而非继续调降已为负值的利率水平。IMF网站上发布的一篇博客文章称，欧洲央行“在不伤害银行获利能力情况下进一步大幅降息的空间有限”；而一旦损及银行获利能力，反过来可能会产生负面的连锁反应。

--东芝大规模重组后4-6月获利201亿日圆，六季来首见赢利

日本东芝大规模重组后，在六个季度以来首次实现营业利润，从13亿美元会计丑闻中恢复。东芝4-6月营业利润为201亿日圆(1.969亿美元)，不及分析师预估的335亿日圆。

--马来西亚第二季GDP同比增幅放缓至4.0%，创近七年来最慢增速

马来西亚第二季经济增速再度下滑，创近七年来最慢增速，因全球大宗商品需求疲弱继续带领影响。第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.0%，符合路透调查预估中值，但低于第一季的增长4.2%。这是马来西亚经济增速连续第五季下滑，且为2009年第三季来最慢增速。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数追随美股隔夜升势收高，周线上涨4.1%

日本股市日经指数周五收高，得益于美国股市触及纪录水准且日圆下跌提振人气。本周录得强劲涨幅。日经指数收涨1.1%至16,919.92点。本周累计上涨4.1%。今日盘中一度触及6月1日以来最高16,943.67点。

--中国股市：沪综指收升1.6%创一个月最大单日涨幅，权重板块整体走强

中国股市沪综指收升1.6%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日公布的经济数据疲弱，令市场对货币政策放松的预期再起，金融地产等权重板块整体走势强劲，但成交量并未能有效放大，追涨动力仍显不足，料后市难以持续走强。沪综指收报3,050.67点，涨48.03点或1.6%，该指数全周累计上涨2.5%，为六周来最大。

--香港股市：涨至九个月高位，受美股隔夜大涨带动

香港股市涨至九个月高位，从隔夜美股升至纪录高位获得线索，能源类股因油价上涨而带动大盘走强。恒生指数收高0.8%，报22,766.91点，恒生国企指数涨1.4%，报9,554.85点。

--汇市：美元持稳，关注美国零售销售数据

美元持稳，受旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯呼吁升息所助，本周市况由风险偏高的商品货币如澳元及加元主导。稍晚投资者将把目光转向美国零售销售数据。0832GMT，美元指数持稳报95.807，美元兑日圆微幅上涨0.08%，至102.02日圆，欧元兑美元小涨0.15%，至1.1150美元。

--欧元债市：公债收益率上扬，受油价上涨及美国升息前景牵引

欧元区公债收益率从纪录低点小幅回升，此前原油价格大涨超过5%，且一名美国联邦储备委员会(FED/美联储)高官称仍应在今年升息。德国10年券收益率上涨2个基点至负0.14%，远离上个月英国公投退欧后触及的纪录低位负0.20%。

--国际油市：油价持稳趋坚，受产油国可能商讨稳定油市的消息提振

油价持稳，因预期石油出口国可能讨论稳定油市举措，以应对供应过剩的情况。0825GMT，布兰特原油期货上涨0.01美元，至每桶46.05美元，稍早一度触及三周高位46.66美元。美国原油期货上涨0.14美元，至43.63美元，此前触及7月25日来高位44.17美元。

--全球金市：美元持坚压抑现货金持稳上日低点附近，后市料区间波动

现货金变动不大，在上日触及的低点附近盘旋，美元持坚，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将升息的预期支撑。0824GMT，现货金大致持平，报每盎司1,338.91美元。但金价本周有望录得涨幅。美国期金下跌0.4%，至1,344.4美元。

--金属期市：伦敦期铜下滑，因中国经济数据不及预期

伦敦期铜跌向四周低点，因之前发布的一系列中国经济数据都不及预期，但由于美元走软，期铜本周仍可录得小幅上涨。0904GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.71%报每吨4,813.50美元。(完)