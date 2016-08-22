《路透晚报》--8月22日

2014年10月29日，图为手持移动设备的人们的身影投射在显示三星标识的屏幕上。 REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储副主席费舍尔乐观言论激励美元，投资者静候叶伦讲话

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。

在全球央行总裁本周晚些时候在杰克森霍尔召开年会前，费舍尔的上述言论以及美联储官员杜德利及威廉姆斯的言论一道为美元提供了支持，推升美国年底前加息的押注。威廉姆斯上周表示9月升息合理。投资者静候美联储主席叶伦周五在全球央行年会上的讲话，期望从中找到更多的政策线索。

--美国监管机构批准中国化工收购瑞士先正达，后者股价急窜

中国化工及瑞士先正达表示，美国外资审议委员会(CFIUS)已批准中国化工收购先正达，提高了这宗中国企业史上最大手笔海外收购案顺利推进的机率。先正达般价周一盘初跳涨11%至422.60瑞郎。

--新加坡总理李显龙国庆演说中身体不适退场，将请假至8月29日

新加坡总理李显龙周日在国庆日大会发表演说时身体出现不适，不过休息约一小时后重返演讲台。现年64岁的李显龙在自己的官方推特页面上表示，因为长时间站立、闷热与脱水，让他觉得“不稳”。推文中也表示，“他的心脏状况良好，并未中风。”

新加坡总理办公室周一称，总理李显龙将遵照医生的建议休病假，直至8月29日。

--三星电子计划销售翻修后的二手智能手机--消息人士

直接熟知内情人士向路透表示，三星电子计划最快在明年销售翻修后的二手高阶智能手机。这家全球最大智能手机制造商将在韩国及美国等市场，回收那些选择一年升级方案用户的高阶手机，然后加以翻修。消息人士指出，三星将会以较低的价格销售这些手机；由于本方案尚未公开，该名人士拒绝具名。

--瑞萨料将以至多30亿美元收购美国芯片商Intersil--日经

日本经济新闻报导称，日本瑞萨电子最高以3,000亿日圆(29.9亿美元)收购美国半导体厂商Intersil Corp的谈判进入最终阶段。报导称，基本协议最快可能在本月达成，这将成为全球芯片(晶片)业整并潮中的最新一宗交易。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小涨，市场仍对美联储利率前景保持谨慎

日股日经指数周一收盘小幅上涨，但涨幅有限，因投资者谨慎关注本周将在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行总裁年会，以进一步掌握美联储的利率政策走向。日经指数收盘涨0.3%至16,598.19点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，年线附近压力明显大盘延续调整

沪综指震荡收跌。分析师指出，今日股指弱势震荡，年线附近(3,114点)压力仍大压制大盘，部分前期大涨个股出现深幅回调。目前市场短线风格仍占主导，股指料延续震荡整固。沪综指收报3,084.81点，跌23.29点或0.75%，上证A股今日成交2,046亿元人民币，上日成交量为2,083亿元。

--香港股市：恒指逆转跌幅略微收涨，美联储升息不确定性抑制涨势

香港指标股指逆转稍早跌幅略微收高，但对人民币贬值的担忧、以及美联储何时再次升息的不确定性抑制大盘涨势。恒生指数收升0.3%至22,997.91点，恒生国企指数变动不大，报9,602.65点。

--汇市：美元上涨，受美联储副主席费舍尔乐观言论激励

美元上涨，追随美国短期公债收益率走势，此前美联储副主席费舍尔的言论推升美国年底前加息的押注。美国两年期公债收益率涨至英退后的高点0.7830%。

0846GMT，欧元兑美元跌0.34%至1.1286，美元兑日圆则上涨0.59%至100.79。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率从三周高位回落，因评级担忧缓解

葡萄牙10年期公债收益率自三周高位小幅回落，此前葡萄牙通过了一项评级评估，缓解了外界关于该国可能处于评级被调降边缘的担忧。葡萄牙指标10年期公债收益率下跌5个基点，略微回跌至3%以下，脱离周五触及的三周高位3.08%。上周初曾触及五个月低点2.69%。

--国际油市：油价下跌，因分析师称8月涨势过度且中国燃料油出口飙升

油价下跌，分析师怀疑即将到来的产油国谈判能否控制供应过剩，称布兰特原油可能跌回每桶50美元下方，因8月原油逾20%的涨势看似过度。0848GMT，布兰特原油报每桶49.94美元，下跌1.85%；美国原油期货报47.65美元，跌1.79%。

--全球金市：现货金跌至近两周低点，因美国升息机率提高令美元走强

黄金价格在跌至近两周低点，因美联储官员近期发表了一系列言论提升了美国今年升息的可能性，推动美元走强。0849GMT，现货金跌0.59%，报每盎司1,333.35美元。美国期金跌0.67%，报1,337.2美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，因中国铜出口增加

伦敦期铜延续跌势，因中国在供应过剩之际提高出口，同时美联储官员本周一场关键会议之前美元走强。0853GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨4,748.50美元。(完)