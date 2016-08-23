《路透晚报》--8月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区8月综合PMI初值持稳，英国退欧冲击尚未显现

周二公布的调查显示，欧元区8月企业活动持稳于较弱的水准。但新订单增长缓慢，工厂在9月可能面临更困难局面。影响未来数月前景的因素是英国6月公投退欧，尽管此事造成的经济影响迄今似乎仅限于英国，而未影响到其主要贸易伙伴。

Markit欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)小升至七个月高点53.3，高于7月的53.2。路透调查原预估8月小跌至53.1。

德国8月综合PMI初值微降至54.4，自7月的55.3小幅下滑，且低于路透调查分析师预估的55.0。

法国8月综合PMI升至51.6，高于7月的50.1，亦远高于路透调查预估的50.4。

--日本8月制造业PMI初值小升至49.6，产出六个月来首次增加

一份民间调查显示，日本8月制造业活动显现出企稳迹象，因产出六个月来首次增加，这是经济可能从今年稍早的下滑中复苏的初步迹象。

日本8月经季节调整后IHS Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)初值小升至49.6，7月终值为49.3。该指数为连续六个月低于50的荣枯分水岭，但活动降幅不大。

--日本央行的日股购买量爆增，引发市场扭曲疑虑

日本央行的日股购买量接近倍增，这让投资人担心央行将主导金融市场，在央行持续向经济注资下，可能导致价格扭曲。分析师表示，日本央行的大量买进，将使得投资人难以区分好坏企业，并引发更多问题，像是资本配置不当、股市交易投机加剧，以及企业达到股东要求的动力下降。

--德法意称欧洲必须在英国脱欧后继续前行

欧元区大国领导人周一举行会谈，称欧洲须摒弃那些将自身的所有问题归咎于欧盟的民粹主义者。德国总理默克尔、法国总统奥朗德以及意大利总理伦齐在意大利文托泰内岛附近的加里波第号航母上举行会谈，三国领导人呼吁加强安全合作，并为年轻人提供更好的机会。此次会议旨在为下月在布拉迪斯拉发举行的欧盟峰会奠定基础。

--泰国央行总裁称，泰铢迅速升值对经济复苏不利

泰国央行总裁威拉泰称，泰铢迅速升值虽然没有导致出口下滑，但却对经济复苏不利。威拉泰告诉记者，泰国出口面临许多问题，包括技术创新落后及出口市场复苏缓慢等。但他说，泰铢在某些时期快速升值“对经济复苏没有助益，且央行对此将密切关注。”

--欧盟对三家中国太阳能电池板出口商重又征收反倾销关税

欧盟执委会对三家中国太阳能模组和电池出口商重新征收反倾销关税，称三家公司违背了与欧盟执委会达成协议的条款。宁波欧圣达光电有限公司、启鑫新能源科技有限公司和山东力诺光伏高科技有限公司等三家业者，在2013年对欧盟执委会表示将不以低于最低价出口相关产品。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，日圆走强和油价下跌构成拖累

日本日经指数周二下滑，受累于日圆走强以及油价下挫；市场交投清淡，投资者在等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周稍后在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的全球央行年会。日经指数收跌0.6%至16,497.36点。

--中国股市：沪综指震荡收升，上攻动力不足3,100点附近压力仍大

沪综指震荡收升。分析师指出，今日早盘股指曾出现一波冲高，但动能明显不足，临近午市大盘开始回落，尾市小幅跳水后涨幅收窄。近期资金面逐渐收紧，短期难以支撑大盘蓝筹股持续上攻，沪综指3,100点附近压力仍然存在。

沪综指收报3,089.71点，涨4.90点或0.16%，上证A股今日成交1,742亿元人民币，上日成交量为2,046亿元。

--香港股市：恒生指数收平，投资人等待美联储政策线索

港股恒生指数大致收平，投资人等待美联储年度会议释出美国货币政策线索。恒生指数收盘持平报22,998.93点，恒生国企指数下跌0.2%，至9,586.99点。

--汇市：美元/日圆下滑而新西兰元飙升，焦点转向杰克森霍尔年会

美元全线走软，兑日圆一度跌至100日圆以下，因投资者已将关注焦点从美联储官员就利率发表的鹰派言论，转移至美联储主席叶伦周五在杰克森霍尔的演讲。

0846GMT，欧元兑美元上涨0.2%至1.1338，美元兑日圆则下跌0.19%至100.13。

--欧元债市：欧元区公债收益率小涨，德国及法国PMI数据表现强劲

德国指标10年期公债收益率脱离一周低点，欧元区前两大经济体德国与法国公布的数据表现强劲，这表明面对英国公投决定脱离欧盟的震撼，两国经济仍展现出韧性。德国10年期公债收益率微升至负0.08%，脱离盘初触及的一周低点。据Tradeweb数据，法国10年期公债收益率也小升到0.15%。

--国际油市：油价下跌，分析师称油市仍供应过剩

油价下跌，高盛警告称8月油价上涨有些过头，而且在接近纪录最高产量水平情况下的冻产方案无助于控制市场供应过剩。0851GMT，布兰特原油报每桶48.59美元，下跌1.16%；美国原油期货报46.81美元，跌1.27%。

--全球金市：金价持平维持在两周低点上方，投资人静待美联储说法

金价上日触及两周低点之后大致持平，市场静待美联储本周稍晚给出今年是否会升息的更多线索。0852GMT，现货金涨0.11%，报每盎司1,339.71美元。美国期金微涨0.04%，报1,344美元。

--金属期市：伦铜微涨但仍接近六周低位，供应充沛打压铜价前景

伦铜期铜微幅上扬，受到美元走软支撑，但铜价仍接近六周低位，因供应充沛使铜价前景牢牢受限。0853GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨4,742.0美元。(完)