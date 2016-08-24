《路透晚报》--8月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--意大利中部强震摇撼众多山城，据信至少20人丧生

意大利中部周三清晨发生一起强震，多个山城受到冲击，许多民众受困于瓦砾堆中，据信至少已经有20人死亡多人失踪。此次强震在许多人还在睡梦中来袭，距离罗马东部约140公里的许多城镇及乡村建物及道路毁损。根据紧急救难单位发出的空拍照片，小镇阿马特里切(Amatrice)已遭夷为平地，阿库莫利市(Accumoli)附近的街道则是堆满了破瓦残砾。

--消息人士称南非财长戈尔丹被警方传唤，南非金融市场陷入动荡

了解情况的一位消息人士周二称，南非财长戈尔丹被警方特别行动组传唤，可能面临与南非税务局一部门涉嫌违规监控遭调查的相关指控。南非财政部发言人Phumza Macanda向路透证实，警方的Hawks部门周一同戈尔丹进行了接触，戈尔丹正在征询法律意见。

受此消息影响，南非兰特汇率周三跌至一个月低点，公债收益率(殖利率)则大幅上升，信用违约互换(CDS)市场的债券保险成本大涨。

--德国第二季GDP确认为较前季成长0.4%，较上年同期成长3.1%

德国联邦统计局公布的数据显示，第二季德国GDP增长0.4%，出口、政府支出以及民间消费的增长盖过了企业投资的走软。联邦统计局确认GDP增长的初值，并称对外贸易给GDP贡献0.6个百分点，出口较前季增长1.2%，进口微降0.1%。

--日本8月政府月报维持经济评估不变，略下调对消费物价的看法

日本政府在8月报告中维持经济评估不变，但对于消费者通胀的看法较上月略显悲观，因家庭支出走疲拖累物价下滑，并且日圆走强拉低了进口成本。报告还指出，消费者物价“持平”，比上月的看法黯淡。上月称物价涨幅在放缓。

--欧洲央行QE若延续至2017年3月之后，恐面临可购债不足的风险

欧洲央行若决定在2017年3月之后继续购债活动，则将需要加大每月购买公债的规模，以确保到期公债不会拖慢其量化宽松的步伐。摩根大通估计，欧洲央行手中将有3,200亿欧元(3,630亿美元)债券在2017-2019年到期，并将需要再投资，以兑现该央行对于债券偿还后重新部署所得资金的承诺。

--英国7月抵押贷款批准件数跌至2015年1月以来最低--BBA

英国银行业者协会(BBA)公布数据显示，经季节调整后，英国银行业7月7月购房抵押贷款批准件数同比下降18.6%至37,662件，是2015年1月以来最低水平。BBA首席经济学家Richard Woolhouse指出，这是英国退欧公投以来第一组借款数据。

[市场摘要]

--日本股市：日圆涨势暂停提振日经指数收高，叶伦讲话前市场人气谨慎

日经指数周三收高，日圆涨势暂停提振周期性股票，不过美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席在央行官员会议上演讲之前市场保持谨慎，限制了股市涨势。日经指数收涨0.6%至16,597.30点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，短期资金面偏紧致观望气氛较浓

沪综指缩量小幅收跌。分析师指出，短期资金面略偏紧，目前市场分歧仍较大，致观望气氛较浓；近期脉冲性行情预示机构护盘调仓的意愿较强，且沪指3,100点位置附近相对敏感，令追涨资金相对谨慎。

沪综指收报3,085.88点，跌3.83点或0.12%，上证A股今日成交1,600亿元人民币，上日成交量为1,742亿元。

--香港股市：创三周来最大单日跌幅，因美国强劲数据增加升息机率

港股录得三周来最大单日跌幅，因美国隔夜公布强劲楼市数据，外界认为未来几个月升息的可能性增大，亚洲股市在获利了结打压下挫跌。恒生指数下跌0.8%至22,820.78点，恒生国企指数亦跌0.8%至9,507.09点。

--汇市：美元小涨，交易员翘首以待美联储叶伦在杰克森霍尔讲话

美元小涨，但未能突破近期交投区间，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年会，期望从中寻找美联储是否准备再度升息的线索。美元前一交易日下跌。

0853GMT，欧元兑美元小跌0.05%至1.1297，美元兑日圆则下跌0.08%至100.15。

--欧元债市：斯洛文尼亚公债收益率创纪录新低，受债务置换计划激励

斯洛文尼亚公债收益率触及纪录新低，此前斯洛文尼亚政府宣布一项债务管理计划，这将扩大符合欧洲央行购买资格的资产池。斯洛文尼亚买回已经不符合欧洲央行资产购买计划的美元旧债，以发行新的欧元公债取代，这已是今年第二次采取此措施。

斯洛文尼亚10年期公债收益率周三盘初触及0.731%的纪录低点，之后小幅回升。其它多数欧元区公债收益率周三上涨。

--国际油市：油价下滑，受美国原油库存意外上升及中国需求堪忧拖累

油价下跌，因美国原油库存意外上升给市场带来压力；而且随着中国政府打击石油业逃税，市场担心中国原油需求可能下滑。0856GMT，布兰特原油报每桶49.34美元，下跌1.24%；美国原油期货报47.29美元，跌1.68%。

--全球金市：金价持稳，投资人等待美国升息线索

金价于窄幅区间波动，投资人静待有关美联储今年是否会升息的线索。0857GMT，现货金涨0.15%，报每盎司1,339.36美元。美国期金跌0.21%，报1,343.4美元。(完)