《路透晚报》--8月25日

2015年6月30日，图为以股票曲线为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--意大利强震死亡人数接近250人，现场救援困难

意大利中部地区周三凌晨发生的强烈地震已造成近250人死亡，救援人员彻夜搜救，试图寻找埋在残垣瓦砾中的幸存者。区域及中央官员表示，初步统计死亡人数已从周三晚间的159人跳升至周四早晨的247人。

--独家新闻：孟山都在印度撤回新转基因棉花种子许可申请

全球最大种子生产商孟山都(Monsanto)在印度已撤回下一代转基因棉花种子许可的申请，使该公司和印度政府长久以来的争执升级。孟山都在印度当地的合作伙伴发出信函，对一项政府提案提出强烈反对，该提案将迫使孟山都不得不与当地种子公司分享技术。印度是孟山都在美洲以外的最大市场。

--武装份子攻击喀布尔美国大学，造成12死44伤--阿富汗警方

阿富汗警方表示，位于首府喀布尔的美国大学(American University)遭多名枪手攻击导致12人死亡，包括七名学生、三名警察与两名保全警卫。喀布尔警方刑事调查部主管Fraidoon Obaidi对路透表示，44名伤者中有35名学生。

--欧盟与葡萄牙就援助国有银行CGD达成一致，规模达50亿欧元

欧盟执委会与葡萄牙已就国有银行CGD市场化资本重组达成了原则协议，同意向该行注入至多27亿欧元(30亿美元)国有资金，此外还有近似规模的债务和股本安排。葡萄牙按资产计最大的银行Caixa Geral de Depositos(CGD)因大规模坏账而需要充实资本。

--德国8月IFO企业景气判断指数为106.2，英国退欧打击信心程度较大

德国经济智库Ifo公布，8月IFO企业景气判断指数为106.2，低于路透调查预估的108.5；企业现况指数为112.8，不及路透调查预估的114.9；预期指数则为100.1，低于调查预估的102.5。

IFO经济学家称，英国退欧对德国企业信心的影响较大，土耳其未遂政变对德国企业信心的影响最小，另外化学及电子行业获得订单减少，主要是因为英国退欧。

[市场摘要]

--日本股市：缩量收跌，投资人审慎观望美联储主席叶伦周五演说

日本股市周四小幅收低，成交清淡，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周五将发表演说，在此之前市场弥漫审慎气氛，全球市场引颈盼望从叶伦谈话中得到美国利率前景线索。日经指数收低0.3%，至16,555.95点。

--中国股市：沪综指连二日收低，资金面预期趋紧令地产股领跌

沪综指连二日收低。分析师指出，保监会近日拟进一步收紧万能险等高现价产品，以及央行要求加强流动性管理，令投资者对资金面的预期趋紧，地产股领跌，不过尾市大盘跌幅略有收窄。

沪综指收报3,068.329点，跌17.551点或0.57%，上证A股今日成交1,948亿元人民币，上日成交量为1,600亿元。

--香港股市：恒生指数收平，投资人观望美联储主席叶伦演说

香港股市大致持平，本周稍晚美联储主席叶伦将在一场全球央行官员会议发表演说，在此之前，投资人选择缩手观望。恒生指数收平报22,826.87点，恒生国企指数跌0.1%，至9,500.21点。

--汇市：美元区间波动，投资者等待Fed主席在杰克森霍尔的演讲

美元持稳，投资者保持场边观望态势，等待杰克森霍尔全球央行官员会议召开，美联储主席叶伦可能将在这次会议上提供有关美国货币政策的新线索。

0843GMT，欧元兑美元上涨0.2%至1.1284，美元兑日圆则下跌0.08%至100.35。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率脱离一个月高点，CGD银行协议缓解担忧

葡萄牙公债收益率(殖利率)脱离最近触及的一个月高点，此前陷入困境的葡萄牙国有银行CGD达成资本重组协议，缓解了市场对于葡萄牙金融业健康状况的担忧。葡萄牙10年期公债收益率下跌1个基点至2.98%，进一步远离此前所及3%上方的一个月高点，表现优于欧元区其他公债。

--国际油市：延续上日跌势，因市场焦点重回供应过剩问题

油价延续上日跌势，因市场焦点重回全球供应过剩，尽管中国原油库存意外减少提供了一些支撑。0840GMT，布兰特原油报每桶46.76美元，下跌0.02%；美国原油期货报47.29美元，跌1.68%。

--全球金市：金价保持在四周低点上方，等待有关美联储加息时点的线索

金价持于前日触及的四周低点稍上方，因在美联储主席叶伦的讲话之前美元失去一部分动能。叶伦的讲话或给出有关美国利率政策的一些线索。0838GMT，现货金涨0.24%，报每盎司1,326.46美元。美国期金微跌0.02%，报1,329.4美元。

--金属期市：伦铜徘徊在两个月低位附近，有迹象显示供给增加

伦敦期铜徘徊在两个月低点附近，因有迹象显示供给在增加；与此同时镍价走弱，此前数据显示中国镍进口下降。市场焦点放在了在美国杰克森霍尔举行的全球央行官员会议上。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜小涨0.15%，报每吨4,639美元，前一日下跌1.7%，并一度创下7月24日以来最低。(完)