《路透晚报》--8月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本7月CPI遭遇三年来最大年度降幅，央行放松政策的压力加剧

日本政府周五公布数据显示，7月核心消费者物价指数(CPI)连续第五个月下滑，且创逾三年来最大年度降幅，因消费疲软令更多企业推迟调高价格，日本央行承受进一步放宽政策的压力。7月全国核心CPI较上年同期下滑0.5%。分析师预估中值为同比下降0.4%，6月下滑0.4%。

日本央行则公布，日本7月剔除能源和生鲜食品影响的CPI较上年同期上升0.5%。6月该指数升幅为0.7%。

--OPEC秘书长巴尔金都称，产油国展现需要管理产量的共识

据伦敦Al-Hayat报的刊出内容显示，石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都称，OPEC内部及外界有一股愈来愈强烈的共识，认为必须采取行动管理原油产量，以支持油价。他向Al-Hayat报表示，“OPEC及非OPEC国家愈来愈体认到，对于产量管理，产油国必须采取更积极主动态度，以弥补传统市场力量。”

此外，伊朗石油部长尚甘尼周五表示，该国将与OPEC合作以稳定油市，但前提是其他国家承认伊朗有权重新夺回失去的市场份额。

--德国9月GFK消费者信心指数意外改善，家庭支出支撑成长

德国9月GfK消费者信心指数自8月的10.0升至10.2。路透调查预估为9.9。9月数据创2015年6月来最高，当时亦是10.2。数据显示，在德国贸易前景趋于黯淡的同时，德国家庭支出将继续支撑该国经济成长。

--欧元区7月对企业放款增长加速，但M3货供额年增率下滑

欧洲央行公布数据显示，7月对欧元区企业放款增长加速，不过M3货供额年增率下降，暗示放款回升步伐仍缓慢。7月对企业放款较上年同期成长1.9%，增幅高于前月的1.7%。对家庭放款成长1.8%，与前月上修后的增幅持平；前月初值为增长1.7%。7月M3货供额年增率从6月的5.0%降至4.8%，也低于预期的4.9%。

--特斯拉对SolarCity收购案获得美国联邦贸易委员会批准

特斯拉汽车(Tesla)对太阳能(光伏)面板安装业者SolarCity Corp的收购案，已获得美国反垄断机构批准，更加接近其打造无碳能源与交通运输企业的目标。美国联邦贸易委员会周四表示已经批准这项交易。这是很快获批的交易之一，因为这些提出并购的公司之间没有业务重叠，或重叠很少。

--土耳其东南部一警察驻地发生爆炸，致使多人死伤

消息人士表示，土耳其东南部Cizre市一个警察驻地发生一起汽车炸弹爆炸事件，造成九人死亡数十人受伤，为近期土国东南部的连串攻击事件添上一笔。新闻频道NTV显示，大量烟尘吞噬了报导中称之为警方检查哨的地点。Cizre位于Sirnak省，该省与叙利亚和伊拉克接壤，人口大多为库德族人。

--意大利强震死亡人数继续攀升至267人，近400名伤者接受救治

夷平意大利中部部分地区的强震所造成的死亡人数周五攀升至267人，营救人员从瓦砾堆中搬出更多遗体，受难家属已经开始准备举行丧礼。罗马的民间救护部门表示，有近400人在医院接受救治，而本地媒体报导称当中约40人情况危急。当地余震不断，幸存者连续两晚睡在紧急救难单位设立的帐篷中。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至三周低点，投资者在叶伦讲话前保持谨慎

日本股市跌至三周低点，受累于美股隔夜下跌，并且投资者在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话前夕保持谨慎。不过，那些宣布回购股票的公司得到了买盘支撑。日经指数下滑1.2%，收报16,360.71点，为8月5日以来最低收盘位。日经指数本周下跌1.1%。

--中国股市：沪综指小幅收升，险资撤出A股传言澄清大盘获得支撑

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，有关险资撤出A股的传言得以澄清后，大盘今日获得支撑回升，但近日影响市场的不确定因素较多，对A股投资者造成心理影响，股指震荡有所加剧，调整料将延续，盘中热点则有从绩优蓝筹股转换迹象向小盘题材股转移的迹象。

沪综指收报3,070.31点，涨1.98点或0.06%，该指数本周累计下跌1.22%；上证A股今日成交1,714亿元人民币，上日成交量为1,948亿元。

--香港股市：收升，投资者屏息以待叶伦讲话

港股上涨，本周以平盘报收，在美联储主席叶伦讲话前，投资者心存谨慎。恒生指数收涨0.4%至22,909.54点；恒生国企指数涨0.5%至9,550.04点。

--汇市：美元在淡静市场中小跌，投资者静待叶伦讲话

美元小跌，周线基本持平，投资者聚焦于美联储主席叶伦今日稍晚的讲话。叶伦的讲话可能提供有关美国今年是否升息的线索。

0845GMT，欧元兑美元上涨0.08%至1.1288，美元兑日圆则下跌0.07%至100.44。

--欧元债市：欧债收益率微幅上升，市场关注叶伦讲话

欧元区公债收益率(殖利率)微幅上升，因为在美联储主席叶伦演讲之前，市场保持谨慎。德国10年期公债收益率(殖利率)小幅上涨至负0.07%。德国30年期公债收益率涨1.5个基点至0.45%。

--国际油市：油价下跌，此前沙特弱化冻产预期

油价下跌，此前沙特能源部长弱化产油国下个月会谈将大力干预市场的预期，此外分析师指出当前供应过剩拖累油市。0849GMT，布兰特原油报每桶49.24美元，下跌0.87%；美国原油期货报47.15美元，跌0.38%。

--全球金市：金价维持在四周低点上方，因美元在叶伦讲话前下跌

金价维持在上日触及的四周低点上方，因美元在美联储主席叶伦发表讲话前走贬。0850GMT，现货金涨0.31%，报每盎司1,325.36美元。美国期金上涨0.29%，报1,328.4美元。

--金属期市：伦敦期锌触及15个月高位，因中国钢铁业进一步减产

伦敦期锌触及15个月最高，因中国钢铁业新一轮关停行动加剧了锌矿供应担忧，引发空头回补涨势。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜涨0.5%，报每吨4,649美元。(完)