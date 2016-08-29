《路透晚报》--8月29日

2016年6月7日，资料图为香港证交所外飘扬的中国国旗和港交所旗帜。 REUTERS/Bobby Yip/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称，将“毫不犹豫地”采取行动提振通胀

日本央行总裁黑田东彦称，该国通胀率近期下滑或许表明，通胀预期尚未锚定在央行的2%目标水平，央行将“毫不犹豫地”批准更多量化宽松举措、或进一步采取负利率政策。黑田东彦表示，他认为日本央行在量化宽松和负利率之间拥有“极其强大的政策计划”，“在前进过程中将果断行动”以推动通胀率达到2%水平。”但他承认这很难，越来越多的迹象显示，尽管央行大规模购债并采用负利率政策，但自2014年油价大跌以来，日本通胀预期尚未回升。

--韩国央行：经济料在服务业和国内消费引领下温和改善

韩国央行在一份地区增长例行报告中指出，拜服务业及国内消费之赐，未来几个月韩国经济料见逐步改善。根据韩国央行全国16个地区办公室的评估，7月和8月多数地区经济增长总体步伐略为放缓。报告并称，出口仍将表现低迷，但预计会逐步复苏。

--日韩将开始新的货币互换协议谈判，加强经济合作

韩国和日本表示，将开始新货币互换协议的谈判，此前两国财政官员周六在首尔举行会晤，商讨加强对全球金融不确定性的防御。日本财务大臣麻生太郎亦表示，周六会谈后，日韩两国认识到经济合作的需要。两国在联合声明中称，韩国和日本面临潜在增长率偏低以及全球金融震荡日增的威胁。

--意大利8月企业和消费者信心均急剧下滑，因经济疲软

周一公布的数据显示，8月意大利企业和消费者信心大幅下滑，令本已疲弱的经济前景进一步蒙阴。意大利国家统计局ISTAT公布，8月综合企业信心指数由7月的103.0降至99.4，创下去年2月以来最低，且低于路透调查访问的分析师们的预测中值102.5。消费者信心指数由7月的111.2降至109.2，创下2015年7月以来最低，分析师的预测中值为110.5。

--布鲁塞尔近郊犯罪学机构遭炸弹攻击，无人伤亡--RTL

广播电台RTL指出，位于布鲁塞尔北边的布鲁塞尔犯罪学机构(Brussels Institute of Criminology)周一发生炸弹爆炸，但当时建筑物中空无一人，无人受伤。布鲁塞尔检方证实，该机构的确传出爆炸，且无人伤亡，但确切原因仍有待确认。

--新加坡住宅区大规模喷洒药剂，寨卡病毒感染案例料将增加

新加坡确认41例境内感染寨卡病毒(Zika)病例后，官方周一在高感染风险的住宅区喷洒杀虫剂并清除积水。新加坡卫生部周六确认首起境内感染病例，仅一天后确诊人数便增至41人。感染人群全部来自两个地区，其一为Aljunied区域内的居民，另外是国浩房地产在该区域一处建筑工地上的工人。“我们预计会确认更多呈阳性的感染病例，”卫生部周一的最新疫情声明称。

--巴西参议院将在周一就总统罗塞夫弹劾案进行最后一轮表决

巴西参议院周一将就总统罗塞夫弹劾案进行最后表决，罗塞夫之前已被停职。外界广泛预计罗塞夫将下台，其所属的左翼党派--工人党也将结束十多年的统治。如果罗塞夫如预期那样在周二或周三被定罪，现年75岁的特梅尔将接替罗塞夫的总统任期至2018年底。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数飙涨2.3%至一周半收盘高点，叶伦讲话后日圆疲软

日本股市周一涨至一周半高点，因美联储主席叶伦暗示今年可能升息之后日圆走软，提振保险和出口类股。日股日经指数飙涨2.3%至16,737.49点，为8月17日以来最高收位。东证股价指数涨2.0%至1,313.24点，JPX-日经400指数涨2.1%至11,810.49点。

--中国股市：沪综指近收平，大盘反弹量能不足维持横向震荡

中国股市沪综指近收平。分析师指出，周末公布的工业利润数据有所好转，对市场有一定支撑，但大盘反弹量能不足，维持横向震荡，整体市场运行较平稳，料有待多头进一步蓄势后再度上行。沪综指收报3,070.03点，跌0.28点或0.01%，上证A股今日成交1,631亿元人民币，上日成交量为1,714亿元。

--香港股市：收跌，美联储主席叶伦暗示今年仍有可能加息

香港股市收低，此前美联储主席叶伦暗示今年仍有可能加息。恒生指数收跌0.4%至22,821.34点，恒生国企指数跌0.6%至9,497.82点。

--汇市：美元兑日圆触及三周高点，因美国升息信号变强

美元兑日圆升至三周高点。此前美联储高官提高外界对近期升息的预期。伦敦金融市场逢假期休市，欧洲时段交投清淡。美元兑日圆上涨0.5%至102.39，为8月9日以来最高。美元指数稍稍走升至95.608，为近两周高位。

--欧元债市：指标德债收益率涨至两个月高点，受叶伦立场强硬讲话推动

德国10年期公债收益率涨至英国退欧公投以来最高，因为美联储主席叶伦的强硬讲话被解读为最早有可能在下月升息。德国10年期公债收益率升逾6个基点至负0.025%，创下6月24日以来最高水准，当时英国公投退欧结果震动全球市场。德国公债期货跌80个跳动点至166.90。整个欧元区来看，公债收益率上升5-7个基点不等。

--国际油市：油价跌约1%，受伊拉克增产及围绕产油国谈判疑虑打压

油价跌约1%，因伊拉克产量增加，同时伊朗表示只有在其他石油出口国承认其有权充分恢复市场份额的前提下，才会配合即将进行的冻产谈判。0840GMT，布兰特原油期货报每桶49.24美元，较上日收盘价下跌0.68美元或1.36%。美国原油期货跌0.66美元或1.39%，至每桶46.98美元。

--全球金市：金价下跌，因美联储主席强硬言论支撑美元

金价下跌，因美联储主席叶伦的鹰派言论，令美联储最早在下月升息的希望仍在，这提振了美元。0840GMT，现货金跌0.07%至每盎司1,320.16美元。美国期金跌0.21%至1,323.10美元。

--金属期市：沪铜持于两个月低点附近，伦敦市场适逢假期

沪铜持于近两个月低点，美联储官员讲话暗示今年有可能升息，这推高了美元。伦敦市场适逢假日令市场缺乏方向。0843GMT，沪铜涨0.19%至每吨36,420元人民币。上周沪铜触及两个月低点36,050元。(完)