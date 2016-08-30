《路透晚报》--8月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本数据：7月家庭支出降幅小于预期，失业率创21年低位

日本7月家庭支出降幅小于预期，这为致力于将日本拉出经济停滞的决策者带来些许希望。但由于经济几无增长，加上通胀距离日本央行2%目标愈来愈远，大多数分析师预期央行下个月将会进一步宽松政策，届时央行也将对现有的刺激计划效果进行全面的评估。总务省公布的数据显示，7月经家庭支出较上年同期下降0.5%，降幅小于市场预估中值的下滑0.9%。另一份数据显示，7月零售销售较上年同期减少0.2%，降幅同样低于预估中值的下滑0.9%。7月失业率从6月的3.1%降至3.0%，触及逾21年来最低位，并接近央行认定的充分就业水平。

--专访：日本内阁官房长官暗示准备阻止日圆飙涨

当被问到日本政府是否会干预汇市以阻止日圆过度上涨时，日本内阁官房长官菅义伟周二表示，政府正密切关注市场走势，并准备“适当”应对。菅义伟还维护日本央行备受争议的负利率政策，称这类举措如果帮助改善经济，将使金融机构受益。

--欧盟将要求苹果向爱尔兰返还巨额退税款--消息

据熟悉情况的消息人士告诉路透，欧盟执委会将在周二对爱尔兰与苹果之间的税负协议作出不利裁决，其中一位消息人士称，爱尔兰将被告知需向苹果追讨逾10亿欧元退税税款。消息人士称，执委会将对其预期该追缴的税款金额提出建议，不过将由爱尔兰当局计算出确切的金额。

--韩国经济：2017年预算支出将小幅增加，关注创造就业

韩国企划财政部公布2017年预算草案，称明年将关注创造就业及小幅增加支出。企划财政部称，明年预算支出将增加3.7%至400.7万亿韩元(3,585.4亿美元)，增幅高于2016年的2.9%，但低于2015年的5.5%。在医疗保健、福利和劳工方面的支出占据最大份额，达130.0万亿韩元，较今年增长5.3%。其中有17.5万亿韩元将专门用于创造就业，但政府并未透露新增就业岗位的目标。

--中国驻吉国使馆附近爆炸为自杀式汽车炸弹袭击--新华社

据中国官方通讯社新华社援引驻吉尔吉斯斯坦一位负责安全的官员称，周二发生在中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆附近的爆炸是“自杀式汽车炸弹袭击”。报导引述这位官员的话称，车内驾驶试图冲撞使馆大门。吉尔吉斯斯坦卫生部稍早表示，驾车者已死亡，另有三人受伤。

中国外交部新闻发言人华春莹表示，中国已经联系吉尔吉斯斯坦方面，敦促查清使馆爆炸真相；目前尚未有组织声称对此次袭击负责，中方对袭击行为表示强烈谴责。她在外交部例行发布会上并称，有三名使馆人员在爆炸中受轻伤，已被送往医院就医。新华社稍后公布，驻吉使馆爆炸中有五人受伤，包括两名安保和三名在使馆工作的当地人。

--新加坡疫情：澳洲、台湾及韩国因寨卡疫情发出新加坡旅游警示

在新加坡爆发寨卡(兹卡)病毒疫情、导致超过50人受到感染过后，澳洲、台湾及韩国建议怀孕女性及打算怀孕者避免前往新加坡。新加坡于周末发布首例本地感染寨卡病毒病例，在那之后受感染人数急速跳升至56人。不过在那之后至少有36人完全康复。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低因日圆走软态势暂停，市场关注美非农就业报告

日本股市小幅收低，因日圆全线走软的态势暂停，而且投资者在等待本周稍晚公布的美国非农就业数据，期望从中找寻美国今年可能升息的更多线索。日经指数收低0.1%至16,725.36点。东证股价指数持平，报1,312.81点；JPX日经400指数也持平，报11,810.53点。

--中国股市：沪综指缩量小幅收涨，投资者情绪谨慎券商股走势偏强

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今天早盘股指维持震荡走势，午后大盘在证券股的带动下出现一波拉升，临近尾盘涨幅缩窄，量能持续萎缩。受益于深港通消息影响，证券股出现拉升走势偏强，盘中其他热点轮动较快，显示投资者情绪面仍偏谨慎。沪综指收报3,074.68点，涨4.65点或0.15%，上证A股今日成交1,584亿元人民币，上日成交量为1,631亿元。

--香港股市：恒指反弹收涨近1%，市场对美联储升息预期降温

香港股市反弹收升，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快9月升息的看法存在疑问。恒生指数收涨0.9%，至23,016.11点；恒生国企指数收涨1.1%至9,597.25点。

--汇市：美元脱离高点，投资者等待新数据提供美国利率指引

美元持坚，仅略低于上日触及的高点，投资者目前等待将公布的新一轮美国经济数据，以判断其是否将强化美联储近期升息的预期。0851GMT，美元指数上升0.2%至95.774，距离周一触及的8月12日以来高点95.834不远。美元兑日圆涨0.4%至102.29日圆，略低于周一触及的8月9日以来的最高点102.39。

--欧元债市：意大利公债收益率上扬，政局疑虑罩顶之际将发行新债

欧元区公债市场近日将涌入一波大量新债供应，周二由意大利打头阵，这将是围绕意大利总理伦齐前景的担忧加剧之后，对投资者信心的首个重大考验。意大利10年期公债收益率上涨1.5个基点，至1.13%，稍晚该国将发售高达77.5亿欧元公债。德国10年期公债收益率涨1个基点至负0.07%。

--国际油市：油价因美元回落小升，但产油国冻产的不确定性仍构成拖累

原油期货小升，因美元从前一日触及的两周高位回落，但对产油国是否会就冻结产量达成一致的疑虑继续对油价构成拖累。0825GMT，布兰特原油期货报每桶49.47美元，较上日收盘上涨0.21美元。美国原油期货涨0.28美元至每桶47.25美元。

--全球金市：金价维持窄幅区间震荡，因美元持稳

金价在窄幅区间内呈拉锯走势，因美元持稳，投资者等待本周稍晚的美国非农就业数据，寻找有关美国升息时机的线索。0826GMT，现货金跌0.14%，报每盎司1,320.97美元。美元涨势在周一晚间动能减弱后，金价已经由近五周低点1,314.70美元复苏。美国期金跌0.24%，报每盎司1,323.80美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至10周低位，受累于美联储升息预期

伦敦期铜跌至10周低点，过去六个交易日均下跌，市场等候本周稍晚的美国非农就业数据，寻觅关于美国升息时机的更多线索。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜回吐稍早涨幅，跌至6月24日以来最低的4,611美元; 0827GMT时跌0.02%报4,614美元。上海期交所期铜收低0.3%，报每吨36,260元人民币(5,430美元)。LME期锌因遭获利了结而下跌0.78%。(完)