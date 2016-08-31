《路透晚报》--8月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国8月房价上涨、消费者信心略为回升，显露退欧风雨后的宁静

根据调查，英国房价8月加速上涨，消费者信心略为回升，原本这两项数据皆在6月公投退欧之后大跌，这显示在公投结果出人意料之后，消费者恢复平静。不过全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)表示，房价上涨很大程度是因为市场上房屋供应短缺，房市前景取决于公投退欧对于英国经济的中长期冲击。8月房价较上年同期上涨5.6%，涨幅高于7月的5.2%，路透调查分析师原先预估为上涨4.8%。8月房价较前月上涨0.6%，7月涨幅为0.5%。

--美国芝加哥及波士顿联储总裁分别发表讲话，对是否升息看法分歧

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在中国表示，美联储可能很快实现通胀和就业目标，并应考虑到更快升息或可避免商业地产价格上涨等经济风险。罗森格伦称升息应部分取决于金融稳定性面临的风险，暗示美联储即将收紧政策。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯则表示，他愈来愈确信，美国经济增速已永久性放缓，这将使美国利率继续长期维持低档。埃文斯认为，美国人口老化及生产率增速放缓，造成利率没有什么理由快速调升或升至高位。

--日本央行将充分利用现有工具来实现物价目标--审议委员布野幸利

日本央行审议委员布野幸利表示，央行将充分利用现有政策工具，鼓励家庭和企业再次开始支出并消除他们的通缩心态。尽管数据显示日本7月工业生产陷于停滞，但布野幸利对日本经济前景仍持乐观态度，指称就业市场紧俏将逐步推动企业增加薪资，并帮助提振民间消费。

--澳洲政府敦促新任议员以谨慎态度权衡中国投资案

澳洲议会图书馆出版的一本小册子称，澳洲敦促国会议员在支持中国投资“合法利益”方面，应持更谨慎的态度，并对中国投资背后的动机保持警惕。这本小册子在周二国会开议前发送，其内容引发一些疑虑，担心中国“一带一路”项目(包括在澳洲北部的投资)的长期目标，是“创建一个泛欧亚大陆、由中国牵头的集团来与美国抗衡”。“一些人认为这将对全球政治和经济现状带来巨大的挑战，”小册子写道。这本小册子是针对议员可能面临的议题提供引导。

--德国大众可能10月与美国就大排量车排放问题达成协议--奥迪高管

德国大众汽车旗下全球奥迪销售主管表示，与美国当局就排放测试造假的大排量柴油车的谈判进展顺利，最快可能在10月就技术与财务和解方案达成共识。

--新加坡疫情：新加坡确认寨卡疫情扩散，更多国家发出旅游警示

新加坡寨卡确诊病例周二增至82例；美国也加入发出旅游警示之列，提醒孕妇及打算怀孕的女性避免前往新加坡。周二美国发出警示，提醒孕妇不要前往新加坡；此前澳大利亚、台湾和韩国都发出了警示。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1%至逾两周最高收位，受日圆疲软提振

日本股市周三收高，出口和金融类股领涨，因美元兑日圆持坚，且美国消费者信心数据乐观，提振对美国近期升息的预期。日经指数收高1.0%至16,887.40点，创8月12日以来最高收位。该指数本月累计上涨1.9%。东证股价指数上涨1.3%至近六周收盘高位1,329.54点。成交量20.89亿股，创8月8日以来最高。成交额2.205万亿(兆)日圆，为8月9日以来最高。

--中国股市：沪综指小幅收升，盘面分化明显房地产股领涨大盘

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今天早盘股指震荡下挫，随后在房地产股带动下逐级回升。盘中权重股和中小盘题材概念股分化明显，下跌股票数量略多于上涨股票，整体盘面依然偏弱。本周将有重要美国经济数据公布，数据明朗前料市场情绪仍偏谨慎。沪综指收报3,085.49点，涨10.81点或0.35%，沪综指8月累计升3.6%，创五个月最大单月涨幅；上证A股今日成交1,608亿元人民币，上日成交量为1,584亿元。

--香港股市：8月录得5%的强劲涨幅，因深港通在即

香港股市徘徊在10个月高位左右，8月强劲上涨。由于对深港通的准备工作加速，有迹象显示最近几天从中国大陆流入香港股市的资金增加。恒生指数收低0.2%报22,976.88点，但8月全月录得5%的涨幅。恒生国企指数跌0.6%至9,541.80点，但本月累计上扬6.5%。

--汇市：美元兑日圆触及一个月高位，美联储升息前景让押注转变

美元兑日圆升至一个月高位，因投资者改变原来基于美联储不会很快加息的预期所做的押注。0842GMT，美元兑日圆涨0.2%报103.16，自上周五以来已经上涨了近3%; 美元指数持平于95.991，自周五以来上涨约1.5%。

--欧元债市：西班牙公债收益率连续第二日上涨，此后该国将进行信任投票

西班牙公债收益率连续第二日上升，晚些时候的投票可能导致西班牙在一年内进行第三次大选，或者结束为期八个月的政治僵局。西班牙10年期公债收益率涨1.5个基点，至0.96%，欧元区多数公债收益率持平至微涨，因新债供应增加。德国10年期公债收益率微升至负0.08%。

--国际油市：油价下跌，受美元走强和美国原油库存数据的拖累

原油期货下跌，因美元持于三周高位附近，且行业库存数据显示美国原油库存增加。0830GMT，布兰特原油期货下跌0.37美元，报每桶48.00美元。美国原油期货跌0.22美元，报每桶46.13美元。

--全球金市：金价或遭遇三个月来首个月度降幅，受美国加息疑虑打压

金价守在上日所及的两个月低位上方，投资者静候本周稍晚出炉的非农就业报告，期望从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的线索。但金价或将录得5月以来首个月度跌幅。0832GMT，现货金升0.29%至于每盎司1,314.09美元。金价周二下跌1%，触及1,308.65美元，为6月28日以来最低。金价8月可能下挫2.8%。美国期金涨0.07%，至1,317.40美元。

--金属期市：伦铜小升，但8月或将录得6%的跌幅

伦敦期铜小升，但8月或将录得月线跌幅，年线也可能因此下滑。与此同时期锌、期锡和期铅月线均有望录得升幅。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨0.46%，至4,627美元。LME期铜价格在8月下跌6.3%，今年以来跌幅约2%，是唯一呈下跌的LME金属。(完)