《路透晚报》--9月1日

焦点：特朗普时代即将开启 各路精英汇聚达沃斯力争找到应对之法
路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--欧元区8月制造业增长放缓，并料进一步走软--PMI
调查显示，欧元区制造业增长在8月放缓，大部分的扩张活动仍集中在北部地区。调查并预示本月增长将进一步放缓。德国、荷兰和奥地利再次成为主要动力。其他地区的情况较为迟滞，法国和意大利出现下滑，希腊停滞，而西班牙和爱尔兰均遭遇2013年中以来最差的增长表现。Markit的8月欧元区采购经理人指数(PMI)从52.0降至51.7，低于51.8的初值。
另有调查显示，德国制造业增速在8月放缓，但整体仍坚稳，8月Markit制造业PMI小跌至53.6，低于7月的53.8。
法国8月制造业活动进一步放缓，8月Markit制造业PMI终值从7月的48.6小降至48.3，低于初值的48.5。这是该指数连续第六个月处于50的荣枯分水岭下方。
英国8月制造业强劲反弹，得益于英国退欧公投后英镑下跌，8月Markit/CIPS制造业PMI飙升至10个月高位53.3。
--韩国8月出口在连降19个月后首现增长，因工作日增加
韩国政府公布数据显示，该国出口在连降19个月后，8月首迎反弹。但投资者不认为这是稳健复苏，因为增长的主要原因是工作日多出两天。8月出口同比增长2.6%至401.3亿美元，进口略增0.1%至348.2亿美元，贸易顺差53亿美元。这是出口自2014年12月来首次增长，进口自2014年9月以来首次增长。
--日本第二季企业资本支出缺乏动能，GDP修正值料变动不大
日本4-6月企业支出较前季下滑，暗示近期的国内生产总值(GDP)数据或仅有微幅修正，也显示资本支出疲弱正在阻碍经济成长。资本支出数据凸显对日本经济停滞的疑虑。该数据将被用来计算9月8日公布的GDP修正值。财务省周四公布的数据显示，4-6月资本支出较上年同期增长3.1%，增幅较第一季的4.2%放缓。
--澳洲针对大众汽车提起尾气排放欺诈诉讼
澳洲消费者监测机构称，已对大众汽车澳洲分公司提起诉讼，因其故意出售超过57,000辆装有尾气排放作弊软件的车辆。ACCC称希望大众汽车公开承认其不当行为、支付未说明金额的罚款、并在五年时间内发布与其行为相关的更正广告。
--韩国三星电子推迟盖乐世Note 7手机出货，因出现电池爆炸报导
科技巨头三星电子称，推迟盖乐世(Galaxy)Note 7智能手机出货，因公司对该款手机进行额外的质量控制测试。三星电子还称，已停止对韩国三大运营商的盖乐世Note 7手机出货；这三家运营商是SK电讯、韩国通信和LG Uplus。该公司并未详述在针对何种问题进行测试，亦未说明对其他国家的出货是否受到影响。
--中欧贸易：若中国不开放市场，恐面临保护主义抬头风险--欧盟商会
中国欧盟商会警告称，除非中国以更快的速度向外资开放市场，否则会面临贸易保护主义抬头的风险。该商会称，中国当前对外资企业不平衡的准入情况“从政治角度而言不可持续”。中国欧盟商会在年度报告中称，中国经济改革进程“令人十分失望”。
--新加坡寨卡病毒感染人数增加至115人，出现首例孕妇感染
新加坡首度出现孕妇感染寨卡病毒病例，而确诊病例数字也攀升到了115人。此外，马来西亚周四证实，一名在8月19日前往新加坡停留三天的女性感染寨卡病毒，为马国首例。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数创三个月最高收位，银行股涨势盖过矿业股下跌
日本股市周四在震荡交投中小幅上升，创三个月收盘高位，银行股的涨势盖过了矿业股走疲的拖累。众多投资者等待美国非农就业数据，该数据可能提供美国何时升息的线索。日经指数收高0.2%至16,926.84点，为6月1日以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.6%至1,337.38点，JPX-日经400指数亦涨0.6%至12,033.47点。
--中国股市：沪综指收跌，市场对美联储加息担忧上升权重板块持续调整
中国股市沪综指收跌。分析师指出，今天股指早盘冲高受阻回落，全日在前日收盘点位下方窄幅波动，尾盘指数出现跳水，成交量持续低迷；房地产、钢铁煤炭和金融等权重板块走势疲弱，对指数形成拖累。明晚公布的美国非农数据很可能超预期，市场对美联储即将加息的担忧上升。沪综指收报3,063.31点，跌22.18点或0.72%，上证A股今日成交1,710亿元人民币，上日成交量为1,608亿元。
--香港股市：恒指收在逾一年高位，受助于内地资金流入
香港股市收高，恒生指数收在逾一年高位，受助于内地资金流入。恒生指数涨0.8%至23,162.34点，创2015年8月19日以来最高。恒生国企指数升0.7%至9,606.08点。
--汇市：美元走势停滞等待美国就业数据，英镑关注英国PMI数据
美元兑日圆涨势停滞，投资者在美国周五公布非农就业数据前调整仓位。该数据料影响市场对于近期美国利率前景的预期。0852GMT，美元指数报95.952，从三周高点96.255回落。美元兑日圆跌0.06%至103.48日圆。
--欧元债市：西班牙公债收益率触及三周高位，因政治僵局继续
西班牙公债收益率触及三周高位。西班牙代首相拉霍伊在议会对他第二任期的信任投票中失败，导致西班牙可能在一年内举行第三次大选。在9月首个交易日，欧元区公债收益率走升1-2个基点不等，因9月又有大量公债供应入市。西班牙10年期公债收益率升至1.026%，为大约三周来最高水平，表现不及德债。西班牙与德国公债之间的利差徘徊在107个基点左右。
--国际油市：油价昨日下跌后反弹，受美元走弱和中国制造业数据扶助
原油价格在亚洲交易时段上涨，在前一交易日下跌逾3%后回升，因美元走疲。上周美国原油和馏分油库存意外上升的数据周三打压油价下跌。0845GMT，布兰特原油期货涨0.06美元至每桶46.94美元。美国原油期货涨0.11美元至每桶44.81美元。
--全球金市：金价持于两个月低点附近，投资者等待美国非农就业报告
金价持于逾两个月低位附近，投资者在等待定于周五发布的非农就业数据，以寻求美联储下次可能升息的时机。0846GMT，现货金跌0.19%至每盎司1,305.71美元。周三曾跌至1,304.91美元，为6月24日以来的最低水平。美国期金跌0.19%至1,308.90美元。
--金属期市：锌、铅、锡价格触及2016年高点，因中国制造业数据不俗
伦敦期锌、期铅及期锡价格升至逾一年高点，此前公布的中国8月制造业数据优于预期，引发金属市场全面买气涌现，尤以那些供应受限的金属为最。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.43%至每吨4,637美元，前一交易日收盘基本持平。伦敦期锌涨至2015年5月以来最高，期铅涨至2015年6月以来最高，期锡虽未站上19,000美元关口，但仍触及2015年2月以来最高水准。(完)
(整理 于春红; 审校 汪红英)
路透瑞士达沃斯1月15日 - 目前全球经济形势比以往数年都要好。股市上涨、油价回升、且中国经济急剧放缓的风险也有所缓解。就在一年之前，中国经济放缓还是全球主要的担忧因素之一。
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。