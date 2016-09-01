《路透晚报》--9月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区8月制造业增长放缓，并料进一步走软--PMI

调查显示，欧元区制造业增长在8月放缓，大部分的扩张活动仍集中在北部地区。调查并预示本月增长将进一步放缓。德国、荷兰和奥地利再次成为主要动力。其他地区的情况较为迟滞，法国和意大利出现下滑，希腊停滞，而西班牙和爱尔兰均遭遇2013年中以来最差的增长表现。Markit的8月欧元区采购经理人指数(PMI)从52.0降至51.7，低于51.8的初值。

另有调查显示，德国制造业增速在8月放缓，但整体仍坚稳，8月Markit制造业PMI小跌至53.6，低于7月的53.8。

法国8月制造业活动进一步放缓，8月Markit制造业PMI终值从7月的48.6小降至48.3，低于初值的48.5。这是该指数连续第六个月处于50的荣枯分水岭下方。

英国8月制造业强劲反弹，得益于英国退欧公投后英镑下跌，8月Markit/CIPS制造业PMI飙升至10个月高位53.3。

--韩国8月出口在连降19个月后首现增长，因工作日增加

韩国政府公布数据显示，该国出口在连降19个月后，8月首迎反弹。但投资者不认为这是稳健复苏，因为增长的主要原因是工作日多出两天。8月出口同比增长2.6%至401.3亿美元，进口略增0.1%至348.2亿美元，贸易顺差53亿美元。这是出口自2014年12月来首次增长，进口自2014年9月以来首次增长。

--日本第二季企业资本支出缺乏动能，GDP修正值料变动不大

日本4-6月企业支出较前季下滑，暗示近期的国内生产总值(GDP)数据或仅有微幅修正，也显示资本支出疲弱正在阻碍经济成长。资本支出数据凸显对日本经济停滞的疑虑。该数据将被用来计算9月8日公布的GDP修正值。财务省周四公布的数据显示，4-6月资本支出较上年同期增长3.1%，增幅较第一季的4.2%放缓。

--澳洲针对大众汽车提起尾气排放欺诈诉讼

澳洲消费者监测机构称，已对大众汽车澳洲分公司提起诉讼，因其故意出售超过57,000辆装有尾气排放作弊软件的车辆。ACCC称希望大众汽车公开承认其不当行为、支付未说明金额的罚款、并在五年时间内发布与其行为相关的更正广告。

--韩国三星电子推迟盖乐世Note 7手机出货，因出现电池爆炸报导

科技巨头三星电子称，推迟盖乐世(Galaxy)Note 7智能手机出货，因公司对该款手机进行额外的质量控制测试。三星电子还称，已停止对韩国三大运营商的盖乐世Note 7手机出货；这三家运营商是SK电讯、韩国通信和LG Uplus。该公司并未详述在针对何种问题进行测试，亦未说明对其他国家的出货是否受到影响。

--中欧贸易：若中国不开放市场，恐面临保护主义抬头风险--欧盟商会

中国欧盟商会警告称，除非中国以更快的速度向外资开放市场，否则会面临贸易保护主义抬头的风险。该商会称，中国当前对外资企业不平衡的准入情况“从政治角度而言不可持续”。中国欧盟商会在年度报告中称，中国经济改革进程“令人十分失望”。

--新加坡寨卡病毒感染人数增加至115人，出现首例孕妇感染

新加坡首度出现孕妇感染寨卡病毒病例，而确诊病例数字也攀升到了115人。此外，马来西亚周四证实，一名在8月19日前往新加坡停留三天的女性感染寨卡病毒，为马国首例。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创三个月最高收位，银行股涨势盖过矿业股下跌

日本股市周四在震荡交投中小幅上升，创三个月收盘高位，银行股的涨势盖过了矿业股走疲的拖累。众多投资者等待美国非农就业数据，该数据可能提供美国何时升息的线索。日经指数收高0.2%至16,926.84点，为6月1日以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.6%至1,337.38点，JPX-日经400指数亦涨0.6%至12,033.47点。

--中国股市：沪综指收跌，市场对美联储加息担忧上升权重板块持续调整

中国股市沪综指收跌。分析师指出，今天股指早盘冲高受阻回落，全日在前日收盘点位下方窄幅波动，尾盘指数出现跳水，成交量持续低迷；房地产、钢铁煤炭和金融等权重板块走势疲弱，对指数形成拖累。明晚公布的美国非农数据很可能超预期，市场对美联储即将加息的担忧上升。沪综指收报3,063.31点，跌22.18点或0.72%，上证A股今日成交1,710亿元人民币，上日成交量为1,608亿元。

--香港股市：恒指收在逾一年高位，受助于内地资金流入

香港股市收高，恒生指数收在逾一年高位，受助于内地资金流入。恒生指数涨0.8%至23,162.34点，创2015年8月19日以来最高。恒生国企指数升0.7%至9,606.08点。

--汇市：美元走势停滞等待美国就业数据，英镑关注英国PMI数据

美元兑日圆涨势停滞，投资者在美国周五公布非农就业数据前调整仓位。该数据料影响市场对于近期美国利率前景的预期。0852GMT，美元指数报95.952，从三周高点96.255回落。美元兑日圆跌0.06%至103.48日圆。

--欧元债市：西班牙公债收益率触及三周高位，因政治僵局继续

西班牙公债收益率触及三周高位。西班牙代首相拉霍伊在议会对他第二任期的信任投票中失败，导致西班牙可能在一年内举行第三次大选。在9月首个交易日，欧元区公债收益率走升1-2个基点不等，因9月又有大量公债供应入市。西班牙10年期公债收益率升至1.026%，为大约三周来最高水平，表现不及德债。西班牙与德国公债之间的利差徘徊在107个基点左右。

--国际油市：油价昨日下跌后反弹，受美元走弱和中国制造业数据扶助

原油价格在亚洲交易时段上涨，在前一交易日下跌逾3%后回升，因美元走疲。上周美国原油和馏分油库存意外上升的数据周三打压油价下跌。0845GMT，布兰特原油期货涨0.06美元至每桶46.94美元。美国原油期货涨0.11美元至每桶44.81美元。

--全球金市：金价持于两个月低点附近，投资者等待美国非农就业报告

金价持于逾两个月低位附近，投资者在等待定于周五发布的非农就业数据，以寻求美联储下次可能升息的时机。0846GMT，现货金跌0.19%至每盎司1,305.71美元。周三曾跌至1,304.91美元，为6月24日以来的最低水平。美国期金跌0.19%至1,308.90美元。

--金属期市：锌、铅、锡价格触及2016年高点，因中国制造业数据不俗

伦敦期锌、期铅及期锡价格升至逾一年高点，此前公布的中国8月制造业数据优于预期，引发金属市场全面买气涌现，尤以那些供应受限的金属为最。0848GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.43%至每吨4,637美元，前一交易日收盘基本持平。伦敦期锌涨至2015年5月以来最高，期铅涨至2015年6月以来最高，期锡虽未站上19,000美元关口，但仍触及2015年2月以来最高水准。(完)