《路透晚报》--9月2日

2016年6月27日，东京，一家券商营业部外电子屏幕上的股指走势图和行人的身影。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：日本央行审议委员樱井真暗示微调刺激政策，不会大幅调整

日本央行审议委员樱井真表示，日本央行可能维持基础货币目标不变，利用现有工具扩大刺激力度，而不会在本月政策检视会议上大幅调整货币政策框架。樱井真对路透表示，目前不会讨论更激进的政策，比如购买外国公债或“直升机撒钱”等。他说，日本央行可能把重点放在调整当前正采用的政策手段，并考虑修正公债收益率曲线的方案。受负利率政策影响，收益率曲线过于趋平。

--G20峰会召开在即，守卫自由贸易和全球化需要的不仅是空谈

在英国退欧之后和美国总统大选之前，全球主要经济体领导人本周末将在中国杭州参加20国集团(G20)峰会，届时他们需要切实守卫长期以来所支持的自由贸易和全球化。全球钢铁行业产能过剩是最棘手的问题之一，这也是全球最大钢铁生产国--中国的一块心病。其他担忧还包括外商投资壁垒、通过本币贬值来保护出口市场的风险。

--韩国三星表示因电池问题暂停销售盖乐世Note 7智能手机

韩国科技业巨头三星电子表示，将暂停销售盖乐世Note 7智能手机，并将为发现电池存在问题之后售出的手机准备替换产品。三星在声明中表示，将需要大约两周为已经出售的手机准备替换产品。目前尚不清楚，该产品何时开始恢复销售。该公司还称，迄今为止已经在10个国家发售了盖乐世Note 7智能手机，在中国发售的盖乐世NOTE 7智能手机采用的是不同的电池，不存在问题。

--监管机构警告美国银行业，需为利率冲击做更多防范

监管机构警告称，利率数年来处在低位，且预期未来几年仍难以上升，促使美国银行业对资产负债表进行调整，但调整的结果可能让他们在利率一旦突然上升时面临风险。

--中信集团与凯雷集团联手竞购麦当劳北亚业务--消息

据四位知情人士指出，中国中信集团与美国私募股权公司凯雷投资集团，正联手出价竞购麦当劳的中国内地及香港业务，这项出购案价值20-30亿美元。消息人士表示，中信集团与凯雷只对中国内地及香港店面出价竞购，这占出售总数的85%以上。

--英国8月建筑业下滑局面缓解，情况好于预期--PMI

一项调查结果显示，英国建筑业8月基本上从6月退欧公投前开始的滑坡中复原，进一步表明英国经济正在趋于稳定。Markit/CIPS的8月英国建筑业采购经理人指数(PMI)从7月的45.9升至49.2，优于路透调查中所有分析师的预测，但仍然低于50的荣枯分水岭。周四发布的英国制造业PMI已经是意外强劲，这份建筑业PMI亦好于预期，料将促使英国央行重新考虑是否有必要再次降息。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘近持平，本周上涨3.45%

日本股市日经指数周五收盘近持平，此前美国公布的疲弱制造业数据打击人气，投资人在美国非农就业数据公布前保持谨慎。日经指数收盘微跌0.01%，报16,925.68点，上日曾涨至三个月收盘高位。本周日经指数上涨3.45%%。东证股价指数收涨0.25%，报1,340.76点；JPX-日经400指数收涨0.23%，报12,061.44点。

--中国股市：沪综指小幅收升，美国非农数据明朗前大盘窄幅波动

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今天股指低开后在前日收盘点位附近窄幅波动，午盘一度探底随即回升。今晚美国非农数据将公布，对市场判断美联储加息进程较重要，数据明朗前大盘波动不大。周末G20会议将开幕，政策面的稳定预期也暂时对市场形成支撑，大盘料继续震荡蓄势。沪综指收报3,067.35点，涨4.04点或0.13%，该指数全周累计下跌0.10%，上证A股今日成交1,661亿元人民币，上日成交量为1,710亿元。

--香港股市：恒指收涨创一年收盘新高，受内地资金涌入热潮推升

香港股市收涨，创一年以来收盘新高，中国内地资金涌入香港蓝筹股的规模创近一年半以来最大。恒生指数收高0.5%，至23,266.70点，为去年8月以来最高收位，本周共涨1.6%。恒生国企指数上涨0.8%。

--汇市：美元持稳，投资者等待即将公布的美国非农就业数据

美元持稳，投资者等待备受关注的美国非农就业数据，以期从中判断美联储是否会在今年加息。美元指数持平于95.72。美元/日圆涨0.4%至103.62日圆，接近周四触及的五周高点104日圆。欧元兑日圆触及五周新高116.02日圆。

--欧元债市：公债收益率小升，等待美国数据、西班牙投票及葡萄牙评级

欧元区公债收益率小幅走高，稍后的一些事件可能影响市场，包括穆迪对葡萄牙的评级检视、西班牙议会第二轮信心投票以及美国非农就业数据等。爱尔兰公债收益率触及一个月高位，等待DBRS评级检视，并关注欧盟执委会本周裁定苹果应向爱尔兰补缴130亿欧元税款的任何影响。葡萄牙10年期公债收益率涨1个基点至3.08%，自8月中旬以来已累计上涨近40个基点。西班牙10年期公债收益率小涨至1.07%左右，本周料创下自去年12月以来的最大周线涨幅。

--国际油市：油价上涨，但料将录得1月中旬以来最大周线跌幅

原油价格上涨，昨日曾挫跌超过3%，投资者在美国公布关键的就业数据前保持谨慎。这项就业数据将有助于评估美国经济体质。0845GMT，布兰特原油期货涨0.28美元至每桶45.73美元，美国原油期货涨0.20美元至每桶43.36美元，均受到美元走软提振。

--全球金市：金价下跌，美国非农就业数据公布前美元走坚

金价在窄幅区间内波动，上日曾跌至逾两个月新低；在备受关注的美国非农就业数据公布之前，疲弱的制造业数据令人疑心美国经济状况，受此影响，美元走势震荡。0844GMT，现货金跌0.23%至每盎司1,310.50美元，周四曾触及6月24日以来最低水平1,301.91美元，本周料连续第二周录得周线跌幅。美国期金微跌至每盎司1,313.90美元。

--金属期市：期铜周线料小幅上涨，铅、锌、锡价格续强

伦敦期铜料录得温和周线涨幅，期铅及期锌则再度改写年内新高，因在美国公布关键就业报告前空方进行平仓，美国就业报考可能牵动金属市场的短线走向。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微跌0.02%至每吨4,629.00美元。(完)