《路透晚报》--9月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--G20峰会警告经济增长风险，朝鲜发射导弹抢风头

20国集团(G20)峰会进入第二天，包括美国总统奥巴马在内的G20领导人在中国杭州参加会议之际，朝鲜悍然向东部外海发射三枚弹道导弹，提醒了G20领导人全球安全面临的风险。这项试射促使韩国总统朴槿惠与日本首相安倍晋三在杭州火速进行会谈，日本方面发表声明称，双方同意共同合作监控情势。

--消息人士：沙特及俄罗斯将发布声明，呼吁合作支撑油市

几位知情消息人士称，主要产油国沙特阿拉伯及俄罗斯将于周一稍晚在G20峰会期间发布联合声明，呼吁进行合作以支撑油市。其中一位消息人士称，非OPEC产油国俄罗斯可能将派一个代表团参加11月的OPEC会议。

--欧元区8月综合PMI终值跌至2015年1月以来最低

调查显示，欧元区8月企业活动增速为去年初以来最低，暗示欧元区经济的微弱动能正在丧失。欧元区8月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为52.9，低于初值的53.3及7月的53.2。这是2015年1月以来最低，但自2013年年中以来持续维持高于荣枯分界线50。

--英国8月服务业PMI强劲反弹，但第三季经济增长看似仍将低迷

8月份英国服务业从6月退欧公投引发的滑坡中强劲反弹。8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从7月的七年低位47.4跳升至52.9，创该项调查20年历史上最大按月升幅，也超过路透调查中所有分析师的预期。这降低了英国经济陷入衰退的可能性。受强劲数据激励，英镑兑美元应声上扬触及七周高位。

--韩进海运复牌后重挫30%跌停，拟在约10国采取法律行动以防船只被扣押

韩国韩进海运复牌后重挫30%跌停，此前韩国法院裁定开始对韩进进行接管程序。韩国金融服务委员会(FSC)表示，韩进海运本周将在加拿大、德国和英国等大约10个国家采取法律行动，以防船只被扣押，韩进海运计划尽快扩大范围，寻求在43个国家采取法律行动。

--日本央行总裁称仍有进一步放宽政策的空间，包括采用新工具

日本央行总裁黑田东彦暗示，他愿意通过采用现有和新工具来进一步放松货币政策，未理会市场对于该央行已达到政策极限的担忧。他还强调，日本央行本月稍晚进行的全面政策检视不会导致撤出宽松政策。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创逾三个月最高收位，央行总裁谈话拖累银行股

日本股市日经指数收升，创逾三个月最高收位，但在震荡交投中回呈稍早部分大涨升幅，另外，日本央行总裁重申准备好进一步放宽货币政策后，银行股遭遇卖盘。日经指数收高0.7%，至17,037.63点，为5月31日以来最高收位。

--中国股市：沪综指小幅收升，大宗商品价格走强带动金属资源股领涨

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今天市场整体走势平稳，股指微幅上涨，受期货市场价格大涨带动，金属资源类股票走势强劲。沪综指收报3,072.10点，涨4.75点或0.15%。

--香港股市：收高逾1%创近两个月最大涨幅，受内地资金流入带动

香港股市收高逾1%，录得近两月来最佳单日表现，受最新的内地资金流入支撑。恒生指数收高1.7%至23,649.55点，创下7月12日以来最大百分比涨幅。恒生国企指数上涨1.5%至9,830.57点。

--汇市：美元兑日圆下跌，日央行总裁讲话令宽松预期受挫

美元兑日圆下跌，因日本央行总裁的讲话令部分投资者失望。这些投资者原本希望其明确暗示本月进一步放松政策。美元兑日在过去六日中累计上涨逾4%，周一涨势停下脚步，在黑田东彦讲话后下跌0.7%至103.27。0824GMT，美元/日圆跌0.58%至103.37日圆。

--欧元债市：公债收益率回升，减轻ECB本周会议应对合格债券缺乏的压力

近来数周欧元区公债收益率略有上涨，缓解了欧洲央行(ECB)本周开会时应对货币刺激计划合格债券匮乏的压力，不过预防措施并未排除。在英国6月公投后，欧元区公债收益率全线迅速大幅下跌，不过目前已经回升：德国公债收益率较7月触及的纪录低点高出15个基点，法国、荷兰和芬兰公债收益率比纪录低位高出7-9个基点不等。

--国际油市：油价涨逾1美元，因传闻称产油国准备采取行动支撑油价

原油期货急剧上涨，因投资者重新预期包括沙特和俄罗斯在内的主要产油国可能联手应对油价低迷问题，并控制过剩的供应。0812GMNT，布兰特原油11月期货涨1.50美元，报每桶48.33美元，稍早跳升近2美元。美国10月原油期货涨1.20美元报45.64美元，稍早触及46.00美元的盘中高点。

--全球金市：金价上扬，因美国就业数据疲软削弱升息预期

金价上扬，美国就业数据较预期疲软，降低美国联邦储备委员会(美联储/FED)在9月升息的预期后，美元走软。0826GMT时，现货金涨约0.12%至1,326.21美元，上周五一度上涨逾1%。美国期金升0.26%至1,330.2美元。

--金属期市：伦铜接近两个月低点，供应过剩令前景低迷

伦敦期铜盘旋在两个月低位附近，因为美元上涨，且投资者押注今年剩余时间矿场供应增加将会拖累铜价。0827GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.04%至每吨4,625美元，上周周线基本收平。铜价曾在上周二跌至九周低点4,600美元。(完)