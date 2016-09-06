《路透晚报》--9月6日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本政府2017财年预算要求连续第三年超过100万亿日圆--草案

路透获得的草案显示，日本政府机构的年度预算要求超过100万亿(兆)日圆(9,637.6亿美元)，这是连续第三个财年超过这一水平；这些预算要求的一部分用于旨在重振经济增长的刺激计划支出。财务省将审查上述预算要求，并在12月公布年度预算案之前进行修订。当前财年的初步预算触及96.7万亿(兆)日圆的纪录高点。

--德国7月工业订单上扬，受欧元区强劲需求推升

数据显示，德国7月工业订单受欧元区国家强劲需求推升，这是英国退欧公投之后，德国工业订单第一个涵盖完整月份的数据。德国经济部公布，7月德国工业订单较上月增加0.2%。路透调查的预估为成长0.5%。“今年以来接单情况有气无力，”经济部并称，数据暗示秋季工业活动将相当疲软。

--韩进海运母公司筹资协助卸货，债权人准备提供9,000万美元贷款

韩国韩进集团表示，正计划自行筹资总计1,000亿韩元(9,046万美元)，用于帮助韩进海运卸货。韩国政府官员表示，如果韩进海运的母公司提供抵押担保，政府支持的债权人将向韩进海运提供大约1,000亿韩元(9,060万美元)贷款。不过外界认为这些资金对于救助这家全球第七大集装箱运输公司来说不过是杯水车薪。韩进海运股价收盘大涨29.91%。

--拜耳对收购目标孟山都展开尽职调查--消息人士

数位知情消息人士称，德国制药商拜耳正在检视收购目标孟山都的帐目，因拜耳已同意将其对孟山都的收购报价提高至逾650亿美元。孟山都是全球最大种子公司。一位消息人士称，孟山都同意拜耳进行尽职调查，因拜耳对估值已作出让步，这位消息人士补充称，“双方逐步接近达成一致。”

--英国8月零售销售下滑，因天气炎热而非脱欧担忧

调查显示，英国消费者8月减少支出，因天气炎热让消费者不愿出门购物，7月零售销售曾意外反弹。英国零售业联盟(BRC)称，8月零售支出较上年同期下滑0.3%，远逊于7月的增长1.9%。并称这是自2014年9月以来的最差数据，其中剔除了公共假期因素导致的扭曲。不过该数据似乎并不是消费者对6月23日公投退欧作出的滞后反应。

--前日本央行理事门间一夫称，日本央行9月会议上不会有“重磅炸弹”

前日本央行理事门间一夫表示，鉴于日本央行7月会议上放松政策以来经济形势已经改善，该央行可能不会在本月扩大公债购买规模或进一步调降负利率。“日本央行在本月的政策全面评估中，不仅会看政策的益处，还会考量政策的成本。这使扩大购债和降低负利率的门槛提高，”门间一夫说。

--澳洲央行维持利率不变，未暗示未来是否进一步降息

澳洲央行维持利率不变，而且未就是否进一步降息给出答案。央行的决定在市场预料之中，因为5月和8月降息的影响尚未渗透到经济之中。多数受访者预计年底前利率都将维持稳定，不过许多人预计2017年第一季会有最后一次降息，降至1.25%。

[市场摘要]

--日本股市：在防御类股推动下收高，创业板吸引买兴

日本股市扩大涨幅，受助于食品企业等防御类股。但市场整体交投迟滞，因投资者等候美国市场假期之后重开。日经指数收高0.3%至17,081.98点。东证股价指数上涨0.7%至1,352.58点，成交量为15.42亿股，低于30天均值18.38亿股。JPX-日经400指数上涨0.6%至12,160.56点。

--中国股市：沪综指连三日小幅收升，G20相关板块表现强势

中国股市沪综指连三日小幅收升。分析师指出，今天早盘股指小幅下探获得支撑后逐级走高，尾盘涨幅略有收窄，中小盘概念股领涨。沪综指收报3,091.71点，涨18.61点或0.63%，上证A股今日成交1,928.4亿元人民币，上日成交量为1,611亿元。沪深300指数收报3,342.63点，涨0.69%。

--香港股市：连续第四日上涨，持续受益于内地资金流入

香港股市收高，指标恒生指数连续第四日上涨，因投资者继续寻求高收益。自上周以来港股人气一直受到中国内地资金大量流入的支撑，因低利率环境下投资者积极寻求高收益资产。恒生指数涨0.6%至23,787.68点，恒生国企指数上扬1.1%至9,938.39点。

--汇市：澳元上涨，澳洲央行对本币强势表现未发声

欧美投资者已纷纷结束夏季假期返回市场，澳元是周二主要货币中表现最强劲的币种。在澳洲央行几乎未提及1月以来本币累计攀升10%之后，澳元跳升近1%。美元、欧元和日圆仍在窄幅区间内波动。此前日本央行总裁黑田东彦承认负利率政策存在问题，带动日圆飙升。欧洲早盘，澳元兑美元最高上涨0.9%至0.7655，0826 GMT涨0.86%至0.7648。

--欧元债市：西班牙公债收益率跌破1%，投资者未理会该国政局不确定性

西班牙政府公债收益率跌至1%下方，延续强劲表现，未受该国政治不确定性的影响。西班牙代首相拉霍伊(Mariano Rajoy)上周五在议会中未能通过第二轮信任投票，增加了西班牙再次举行大选的风险。不过，西班牙10年期公债收益率在早盘交易中进一步下滑，跌破1%，较周一水准低4个基点。

--国际油市：油价跌向47美元，对产油国立即行动的期待降温

油价跌向每桶47美元，由上日的一周高点进一步下滑，因对于产油国立即行动解决供应过剩的期望逐渐降低。0834GMT时，伦敦11月布兰特原油期货跌0.32美元至每桶47.31美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货涨0.60美元至45.04美元。

--全球金市：金价持稳，美联储9月升息预期降温

金价持稳，美元则趋软，因投资人预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月将不会升息；不过股市走强限制了金价上涨。0829 GMT，现货金涨至每盎司1,329美元。周一上涨0.1%。美国期金上涨0.46%，报1,332.8美元。

--金属期市：伦敦期铜维持在两个月低位上方，尽管库存上升

伦铜在两个月低点上方徘徊，需求温和上升迹象被交易所库存大幅上升带来的供应过剩担忧所抵消。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.19%至每吨4,635美元，上日收盘基本持平。伦敦期铜持于支撑位4,600美元上方，该水准是上周触及的九周低点。(完)