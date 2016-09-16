《路透晚报》--9月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相顾问称央行负利率政策的好处“非常大”

日本自民党党魁特别辅佐西村康稔周五称，日本央行负利率政策的好处“非常大”，因为负利率鼓励企业发债，并降低了抵押贷款利率。西村康稔接受路透专访时说，负利率政策短期内拖累银行业获利，但长期来看应该有好处，因为负利率能够带来更多资本支出，并提振消费者支出。他的讲话暗示，政府将不排斥进一步下调负利率。

--日本政府下调对资本支出的评估，对民间消费的看法有改观

日本政府9月下调对资本支出的评估，这是10个月来的首次，但对民间消费的看法有改观，反映日本经济较为脆弱。政府在经济月报中维持对经济的整体评估不变，该报告指出日本经济正在温和复苏，同时也显现出疲弱之处。

--苹果iPhone 7开售引发亚洲粉丝追捧，但抢购人数少于往年

从悉尼到东京，周五第一批从货架上抢到新款苹果iPhone 7手机的粉丝在离开专卖店时，在销售人员的鼓掌簇拥下挥舞手中的战利品欢呼雀跃。据称尺寸稍大的iPhone 7 Plus和新增的亮黑色iPhone 7手机已经销售一空。

苹果周五稍晚在重要的中国市场开始发售这款产品。

--新加坡8月出口增长停滞，前景疲弱带来刺激压力

新加坡8月出口增长停滞，海外需求疲弱，料仍令当局面临采取进一步刺激举措以提振经济的压力。新加坡国际企业发展局(IES)在声明中称，8月非石油国内出口较上年同期持平。虽然这好于路透调查预估中值的下滑4.1%，以及7月的下降10.6%，但整体情况是海外需求疲弱。8月经季节调整非石油国内出口较上月下降1.9%，预估为下降2.9%。

--独家：通用电气赢得英国欣克利角核电项目19亿美元订单

美国通用电气(奇异,GE)称，将透过一笔为欣克利角核电项目供应蒸汽轮机、发电机及其它设备的合同，获得19亿美元进帐。欣克利角核电项目是英国数十年来首个新的核电项目。欣克利角核电项目建成后，将会成为全球最大核电站之一。

--IPD地产指数显示，8月英国商业地产价值降幅放缓

MSCI明晟编制的IPD地产指数显示，英国8月商业地产价值较上年同期下降0.65%，降幅小于前月，显示围绕英国公投退欧对地产业影响的担忧可能减弱。7月时为下跌2.8%，创2009年3月来最大降幅，显示6月23日公投退欧后市场信心大幅下滑。

[市场摘要]

--日本股市：从三周低点反弹；苹果供应商和银行股领涨

日经指数周五从三周低点反弹，iPhone 7的强劲销售带动苹果相关类股上扬，且投资者在银行股本周稍早大跌后买回该类股。日经指数收涨0.7%至16,519.29点，周线下跌2.6%，创7月初以来最大周线跌幅。东证股价指数涨0.8%至1,311.50点。

--中国股市：因中秋假期，本周四和周五（9月15-16日）将休市两天。

--香港股市：香港金融市场周五因中秋节假期休市，下周一恢复交易。

--汇市：美元/日圆料将周线下跌，关注日本和美国央行会议

美元/日圆料将连续录得第二个周线跌幅。疲弱的美国零售销售数据压低了关于美联储下周升息的预期，而关于日本央行行动将打压日圆的预期似乎也不高。日圆兑美元在欧洲盘初上涨0.2%，美元本周下跌0.7%。欧元兑美元几近持稳于1.1237。美元指数大体上持稳，报95.320。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率续涨，预算预警和救助传闻让投资者紧张

葡萄牙公债收益率继续上升，上日录得英国退欧以来的最大单日升幅。稍后标准普尔将发布的债信评等评估，将成为该国债信下月要面临的一系列关键考验的前奏。

--国际油市：油价下跌，因担心利比亚和尼日利亚恢复供应加大市场压力

油价下跌，因市场担心美国活跃钻机数将继续增长，以及利比亚和尼日利亚恢复石油出口将使得全球原油供应过剩的情况雪上加霜。0832GMT，布兰特原油跌1.05%至每桶46.10美元。美国原油跌0.98%至43.48美元。

--全球金市：金价料录得三周来首次周线跌幅，因投资者追捧风险资产

金价持稳，由于亚洲市场逢假期，交投量较低，但金价料录得三周来首次单周跌幅，因投资者选择投资股票等风险更高的资产、而非黄金。0831GMT，现货金持稳在每盎司1,314.36美元。本周累计料跌约1%。美国期金几无变动，报1,317.90美元。

--金属期市：伦铜料创两个月来最大单周涨幅，中国休市令交投清淡

伦敦期铜微涨至三周高点，料创两个月来最大单周涨幅，因中国经济呈现企稳迹象。受假日因素影响，交投清淡。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜近持平于每吨4,781.50美元，本周周线料上涨3.3%，有望创下7月中以来最大周线涨幅。LME期镍料将成为基本金属中最大的输家，周线或录得近7%的跌幅，因菲律宾矿产供应威胁减退。LME期镍跌0.26%报每吨9,690美元。(完)