《路透晚报》--9月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--货币政策火力减弱，日本央行政策重点或转向利率

日本央行周三可能把负利率作为货币政策的首要重点，加剧市场的担忧，即政策焦点从量化宽松之上的转移，揭示出全球央行政策火力正在减弱。了解央行想法的消息人士称，由于已实施三年的大举印钞举措未能推升通胀率，因此日本央行预计将把政策重点从休克疗法，转向对抗通缩的长期战斗。虽然央行不太可能完全放弃量化质化宽松(QQE)，但政策重点的转变将预示着“震慑”政策的终结。

--美联储9月若意外升息，可望弥补信任缺口

市场波动偏低，美国统计数据显示中产阶级的收入也开始上涨，工人的工资占国民收入的比例提高。至少目前没有突出的国际风险，通胀可能也在上升。如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦想证明，决策者没有被投资者牵着鼻子走，本周或许提供了一个罕见的平静时刻让美联储可以这么做。

美联储在9月20-21日即将召开会议之际，内部分歧十分严重，以至于最有影响力的决策者立场略微改变就可能让结果改变，甚至一些投资者也开始主张，美联储不应该那么担心市场预期了。

--日本企业锁定低廉融资，本季发债规模创纪录高位

日本企业本季发债规模创纪录高位，趁着负利率及投资者渴求收益之机，锁定低廉的长期融资。据DealWatch及汤森路透数据显示，日本企业在7-9月当季将发行逾4万亿日圆(392亿美元)债券，为去年同期发行1.5万亿日圆的两倍有余。

--欧洲央行管委魏德曼：除非至少是EEA一员，否则英国将失去金融通行权

欧洲央行管委会成员魏德曼称，除非公投退欧后的英国至少是欧洲经济区(EEA)的成员，否则总部位于英国的金融机构将失去允许它们在欧盟区域内运营的所谓通行权。魏德曼亦表示，他预期一些立足伦敦的企业，在英国退欧后将重新考虑其总部的位置，但他并不认为会出现大规模变动。

--中国7月持有美债规模创下2013年以来新低，连续四个月下滑

美国财政部公布的数据显示，中国7月持有美国公债规模降至2013年初以来新低，且为连续第四个月下滑。中国仍是美国最大债权人，7月时持有1.219万亿(兆)美元的美国政府公债，这是2013年1月达到1.214万亿美元以来的最低水平。

--调查：英国企业在英国公投脱欧后下调资本支出计划

莱斯银行周一公布的一项调查显示，英国企业在该国公投脱欧后的一个月中下调投资计划，进一步显示脱欧可能对经济造成长期影响。莱斯银行称，该行的整体企业信心指数降至四年低位12%，1月时为38%。受访企业多数为中小型企业，预计出口下降，招聘或提高资本支出的可能大幅下降。服务业企业受创最严重，信心指数平均下降30点。

--新西兰央行9月会议预计将维持指标利率不变

市场广泛预期新西兰央行将在周四会议上维持指标利率在2.00%不变，但料将继续暗示未来会进一步宽松政策。路透调查显示，17位受访分析师中有16人预计，新西兰央行本次会议将维持利率不变，只有一人预计央行将降息25个基点至1.75%。

[市场摘要]

--日本股市：因假日休市。

--中国股市：沪综指反弹收升，成交量创一个半月新低市场观望氛围仍浓

中国股市沪综指周一反弹收升。分析师指出，中秋小长假期间，海外市场整体表现平稳，今日股指开盘后小幅盘升，后转入窄幅震荡，盘中热点相对散乱无序，量能萎缩明显。沪综指收报3,026.05点，涨23.20点或0.77%。沪深300指数收报3,263.12点，涨0.75%。

--香港股市：恒指收高，内地资金南下支撑恒生国企指数跳涨

香港股市劲升，尽管美国货币政策的不确定性挥之不去；在内地资金南下的支持下，恒生国企指数盘中一度跳涨逾2%。恒生指数收高0.9%，至23,550.45点，恒生国企指数收升1.6%，至9,747.75点。

--汇市：美元自两周高点回落，大宗商品货币走升

美元从两周高位回落，在市场严阵以待美日两国央行本周晚些时候政策会议之前，油价上涨成为交投主题。加元、澳元和新西兰元等大宗商品相关货币在欧洲盘初均上涨0.5%，因石油输出国组织(OPEC)达成控产协议的揣测，支持油价上涨。欧元、日圆和美元的走势受限，投资者目前关注的是日本央行转换政策工具的可能性，以及美联储声明是否会就今年升息给出更清楚的暗示。0811GMT，美元指数跌0.23%至95.884。

--欧元债市：德债收益率持于零水准上方，市场关注美日央行会议

德国10年期公债收益率保持在稍高于零水准的上方，市场焦点牢牢放在本周美联储和日本央行的政策会议之上。德国10年期公债收益率小升至0.005%，周五曾短暂跌至负值。除了葡萄牙，其他欧元区公债收益率大多持平或小升，葡萄牙10年期公债收益率由周五触及的两个月高点回落。

--国际油市：油价上涨近2%，受OPEC控产消息及利比亚冲突提振

油价上涨近2%，此前委内瑞拉表示，OPEC与非OPEC产油国接近达成产量协议。此外，利比亚发生冲突，让人担心该国恢复原油出口的计划会受到影响。0813 GMT，布兰特原油较上日结算价上涨0.55美元，或1.20%，报每桶46.32美元。美国原油上涨0.65美元，或1.51%，报每桶43.65美元。

--全球金市：金价因美元走软而上涨，但美联储会议前谨慎情绪抑制升势

金价在上交易日触及两周低位后上涨，因美元走软；但投资者在美联储本周会议前保持谨慎，令金价升势受限。0814 GMT，现货金上涨0.58%至每盎司1,317.60美元，但仍未远离周五所及的9月1日以来低点1,306.26美元，美国期金涨0.82%至1,320.9美元。

--金属期市：伦铜下跌近1%，期镍在震荡交投中跳涨

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌近1%，期镍在震荡交投中跳涨；中国结束中秋假期，市场恢复交易。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.61%至每吨4,759.0美元，上交易日收盘基本持平。受助于投资者纷纷回补空头仓位，LME期镍上涨1.75%至每吨9,895美元，上周则录得6.2%的跌幅。LME期锌上涨约0.43%。(完)