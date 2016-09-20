《路透晚报》--9月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--调查：日本央行本周料放松政策，但在措施选择上分析师存在分歧

路透调查显示，在本周的会议上，日本央行预计会进一步放松当前已然超宽松的货币政策，因其在努力克服长期的增长停滞，并力图平息对其所剩手段不多的揣测。这项在9月14-20日进行的调查中，对于日本央行下一动作是否会是进一步调降已在负区域的利率，是否会加大或是调整资产购买计划，甚至是双管齐下，分析师们总体上还是有分歧。

--澳洲央行会议记录：利率前景呈现平稳，因经济平缓前行

澳洲央行暗示利率前景将呈现平稳，因今年已降息两次，且澳洲经济在四分之一世纪中未见衰退。在9月会议记录中，委员会重申央行的基本论调，即“汇率上升将使”经济从矿业带动增长的模式转型的过程更加复杂，此前央行对此的评价为“进展良好”。会议记录显示，澳洲央行预计未来数月失业率不会有明显改善。

--瑞士政府略上调2016年增长预估至1.5%

瑞士政府略上调2016年经济增长预估，因诸如英国公投退欧等不确定因素并未让瑞士复苏脱离轨道。瑞士联邦经济总局(SECO)在最新季度经济预估中，预计瑞士经济将增长1.5%，比6月时预估的1.4%略高。2017年经济料增长1.8%，与6月预估相同。

--日本高田股价大跌，因报导称竞购方考虑破产选项

日本高田股价收盘大跌11.58%，此前彭博报导称该公司部分竞购方考虑让该公司进入某种破产程序的可能性。彭博援引消息人士称，为控制债务，破产选项在考虑中。直接了解情况的消息人士之前说，高田公司将在9月19日从七家提供援助的投资者当中进行初步选择。这家挣扎求存的汽车安全气囊生产企业目前正处于汽车行业有史以来最大一场全球召回风波的中心。

--三家私募股权公司竞购通用电气持有的现代信用卡股权

韩国网站Invest Chosun称，三家私募股权公司正竞购美国通用电气在韩国的信用卡合资公司--现代信用卡的43%股份。该交易估值可能超过6,000亿韩元(5.37亿美元)。报导援引投行消息人士称，香港私募股权公司骏麒投资(Affinity Equity Partners)和PAG是其中的两家，通用电气金融服务公司(GE Capital)计划年底前完成股权出售。通用电气已经聘请高盛和摩根士丹利管理该交易。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数下滑，受央行会议之前谨慎情绪及迅销挫跌拖累

日股日经指数下滑。在外界猜测日本央行将对大规模宽松计划做重要调整之际，投资者密切关注周三的央行政策决定。日经指数收低0.2%至16,492.15点。东证股价指数上升0.4%至1,316.97点。JPX-日经400指数上涨0.4%至11,812.31点。

--中国股市：沪综指微收跌，长假前交投意愿减弱成交量持续萎缩

中国股市沪综指收市微跌。分析师指出，今日大盘开盘后小幅下探，后全日在低位维持弱势震荡，成交量继续萎缩，观望氛围较浓。沪综指收报3,023.00点，跌3.05点或0.1%。沪深300指数收报3,257.40点，跌0.18%。

--香港股市：基本收平，投资者等待美联储及日本央行政策会议决定

香港股市收盘基本持平，因为在美联储及日本央行政策会议决定出炉前，投资者不愿再建新仓。恒生指数收跌0.1%至23,530.86点；恒生国企指数持平于9,751.44点。

--汇市：日圆兑美元小涨，市场质疑日本央行是否能够压低日圆

日圆兑美元小涨，交易商怀疑日本央行周三召开会议之际能否压低日圆，并押注美联储本次会议不会升息。0810GMT，日圆兑美元涨0.27%至101.67日圆。尽管日本央行努力压低日圆，但过去12个月日圆累计涨近20%。

--欧元债市：长期公债收益率下降，预计日本资金将从本国债市流出

欧元区长期公债收益率(殖利率)下跌，因日本央行料采取的行动可能将令日本投资者远离本国长期债券，转战欧美。德国30年期公债收益率下跌5个基点至0.60%，荷兰、芬兰、法国及西班牙的30年期公债也都有类似的走势。其他欧元区公债收益率亦下跌，虽然跌幅较小。

--国际油市：油价下跌，委内瑞拉油长称供给仍比需求高出10%

油价下跌，之前委内瑞拉表示，全球原油供应需要减少10%才能与消费水平相当；另外技术面也偏空。0811GMT，布兰特原油较上日收盘跌0.31美元，报每桶45.64美元。美国原油期货跌0.28美元，报每桶43.02美元。

--全球金市：金价小涨，股市在美联储会议前下滑

金价连续第二天上涨，股市在美联储开始召开政策会议前下滑，市场普遍预期联储此次将维持利率不变。0812GMT，现货金涨0.25%至每盎司1,316.46美元，美国期金涨0.15%至每盎司1,319.8美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，受益于美元走软及中国需求前景好转

伦敦期铜及期镍持稳，美元走软及中国房市热潮为金属价格提供支撑。0813GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜扳回稍早跌幅，上涨0.06%至每吨4,779美元，距上周触及的4,794.50美元上方的三周高点不远。(完)