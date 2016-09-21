《路透晚报》--9月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行改革货币政策框架，引入收益率曲线目标

日本央行维持利率水平在负0.1%不变，但放弃了基础货币目标，而是将“控制收益率曲线”作为新政策框架的核心，将购买长期公债，从而使10年期公债收益率维持在当前零水平附近。

日本央行大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中，并再次承诺将尽快达到2%的通胀率目标。还表示在维持超宽松货币政策的同时，将允许通胀率超过目标水准，这等于强化了之前的承诺，即保持政策宽松直至通胀率达标并稳定在该水平。

日本央行政策决定公布后，日本股市应声大涨而日圆下跌，指标10年期日债期货大幅下跌，美国公债收益率飙升。但日圆在欧洲时段止跌回升，因市场对日本央行最新政策调整的效果感到质疑。

--亚洲第三季企业信心升至五个季度高位，因中国及英退疑虑消退

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，亚洲企业信心在7-9月当季小升至五个季度以来最高位，因中国经济出现企稳迹象，且英国公投脱离欧盟的疑虑降温，激励了信心。但美国共和党总统候选人特朗普可能当选的政策不确定性，以及能源价格，都被受访企业列为主要风险。第三季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数升至68，高于第二季的67，这是去年12月触及四年低点后连续第三季逐季上升。

--欧洲央行研究：欧元区就业增速高于先前预期

一项欧洲央行研究显示，欧元区就业成长速度快过预期，且可能持续下去，但代价是生产率、甚至长期经济成长率受到影响。研究指出，相对于国内生产总值(GDP)增速的比例，目前就业成长速度已齐平、甚至超越2007年欧债危机之前水准，特别是在德国及西班牙等地，这些国家的就业市场改革提高了就业弹性。

--英国央行季度调查：第三季经济成长放缓，未来一年企业投资或持平

英国央行季度调查显示，英国退欧公投后的三个月以来英国经济成长放缓，未来一年企业投资和就业情况可能将持平。英央行地区代理表示，据他们调查的企业称，消费者支出保持韧性，同时伦敦以外的楼市较为稳定。

另一项调查结果显示，英国家庭9月对未来个人财务状况的预期保持稳定，进一步说明消费者目前基本未受到该国公投脱欧的影响。金融数据公司Markit表示，其9月家庭财务指数为44.8，基本持稳于8月的44.9，延续自7月大跌后的反弹之势。家庭对未来12个月生活成本的预期降至1月以来的低位。

--日本8月出口同比下降9.6%，降幅大于预期

日本财务省公布的数据显示，8月出口较上年同期下滑9.6%，为连续第11个月下滑，突显外部需求的迟滞。路透调查分析师预估中值为下降4.8%。7月出口较上年同期下滑14.0%。8月进口较上年同期下降17.3%，预估中值为下降17.8%。8月贸易逆差187亿日圆(1.84亿美元)，为三个月来首次出现贸易逆差。

--韩国官员：下半年政策重点是推动经济增长

韩国企划财政部长官柳一镐表示，下半年政策重点是推动经济增长，因国内需求和出口仍疲弱。“下半年政府的政策工具将聚焦于支持经济增长信心。我们将首先注重实行追加预算，”柳一镐与其他官员会晤时说。

另外韩国央行委员会成员Hahm Joon-ho称，韩国经济继续成长，但增长“不稳定”，主要受建筑投资及房地产市场活动支撑。

[市场摘要]

--日本股市：银行类股引领日经指数收扬1.9%，因日本央行大幅调整政策

日本股市涨近2%，此前日本央行大幅调整货币政策，潜在缓解了银行和保险业者的压力。日经指数收盘上扬1.9%至16,807.62点，创8月29日以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数(TOPIX)涨2.7%至1,352.67，JPX日经400指数涨2.8%至12,140.66。

--中国股市：沪综指微收升，美联储公布议息会议结果前市场仍谨慎

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，今日股指继续窄幅震荡，盘中热点分散，量能仍然不足，钢铁板块受武钢宝钢合并消息提振有一定涨幅。今夜美联储将召开议息会议，结果公布前，市场氛围偏谨慎。沪综指收报3,025.87点，涨2.87点或0.09%。沪深300指数收报3,266.64点，涨0.28%。

--香港股市：收高，日本央行决议受投资者欢迎

香港股市上涨，亚洲市场对日本央行大幅调整政策框架的决定表示欢迎，目前投资者的焦点转向今日稍后美联储会议。恒生指数收盘上涨0.6%至23,669.90点，恒生国企指数涨1.0%至9,849.06点。

--汇市：日圆止跌回升，因市场质疑日本央行最新政策调整的效果

日圆从低位回升，因投资者怀疑日本央行的最新措施是否足以刺激产生通胀。在美联储宣布政策决议之前，很多人士亦对美元走势保持谨慎。美元兑日圆一度涨逾1%至一周高位102.79后，0849GMT回落至101.87日圆，日内基本持平。日本央行总裁黑田东彦乐观看待国内经济的评论，亦推助日圆汇价。

--欧元债市：日央行调整政策带动长期欧债收益率上升，收益率曲线趋陡

欧元区长期公债收益率上涨，收益率曲线趋陡，此前日本央行设定长期利率目标，而且将“控制收益率曲线”，把货币政策目标从基础货币上转移开来。德国30年期公债收益率涨4个基点，至0.61%，10年期公债收益率升2个基点，至0.01%，两年期公债收益率持平于负0.66%。德国两年期及10年期公债收益率差周三接近五个月最阔水准66个基点。

--国际油市：油价涨逾1%，受美国原油库存下降及挪威油服工人罢工支撑

油价跳涨逾1%，因有报告显示美国原油库存下降，且挪威油服工人罢工可能影响产出。0824GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)大涨2.02%或0.89美元，至每桶44.94美元。10月合约周二到期时报43.44美元，近月合约目前转为11月合约。布兰特原油期货报每桶46.68美元，较前一交易日结算价涨0.80美元或1.74%。

--全球金市：金价上涨因美元回吐涨幅；投资者等待美联储政策决定

金价走高，扳回稍早跌幅，因美元回吐涨幅。市场等待美联储今日稍晚的政策决定，多数人预期美联储此次将维持利率不变。0844GMT，现货金涨0.29%至每盎司1,318.41美元。美国期金涨0.3%至1,322.2美元。

--金属期市：伦敦期铜盘旋在四周高点下方，等候美联储政策决议

伦敦期铜盘旋在四周高点下方，稍晚将迎来美联储政策决议。不过有关中国需求升温的预期，则支撑铜价。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.54%至每吨4,767美元，回吐上日涨幅。期铜周二触及8月22日以来最高的每吨4,800美元。上海期交所期铜升0.2%，至每吨37,300元人民币(5,591美元)。(完)