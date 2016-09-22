《路透晚报》--9月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本财务官称若日圆出现投机性波动，将采取必要行动

日本财务省财务官浅川雅嗣表示，日本财经当局正在注意汇市的投机性波动，必要时将采取回应。浅川雅嗣表示，“我们担心汇市有紧张性波动。”并补充道，当局将较以往更加关注汇市的夜盘走势。“如果投机活动继续，我们准备采取必要行动，”他说道。浅川雅嗣是在财务省、金融厅和日本央行召开会议后发表了此番讲话。

--印尼央行年内第五度降息，挪威和菲律宾维持利率不变

印尼央行进行今年第五度降息，下调25个基点至5.00%，一如外界预期。存款工具利率和贷款工具利率分别降至4.25%和5.75%。路透调查访问的23位分析师中，有17位预期印尼央行将降息25个基点。六位预期按兵不动。

挪威央行一如预期维持利率在0.5%不变，因经济从两年跌势中显露出回升迹象。但央行称未来降息可能性已经降低。

菲律宾央行维持指标利率在3.0%不变，并预计通胀将维持温和。央行亦维持利率走廊框架不变，上限和下限利率分别维持在3.5%和2.5%。

--英国央行称退欧后英国金融稳定性面临充满挑战的时期

英国央行金融政策委员会(FPC)发表季度声明表示，尽管英国在退欧公投后展现韧性，但金融稳定性仍将面临一段“充满挑战的时期”，银行业规定必须保持严格，任何情况下都不能放松银行业的资本规定。英国央行表示，不论英国与欧盟未来关系的具体形式如何，英国金融体系需要“强劲的审慎标准”。

--澳洲央行总裁看好经济前景，称进一步降息是可能的

澳洲央行总裁洛威首次公开露面，对经济给予乐观评价，因今年两次降息、汇率下降且大宗商品价格稳定。不过洛威预计通胀疲软料将持续一段时间。

洛威并称，称进一步降息是有可能的，取决于各方面因素。新任澳洲央行总裁洛威在国会经济委员会发表讲话，这是他首次以央行总裁身分在正式场合露面。

--伊拉克驻OPEC理事称当前市况有利于达成全球石油协议

伊拉克驻石油输出国组织(OPEC)理事Falah Alamri称，目前市况有利于OPEC及其他产油国在下周于阿尔及利亚召开的会议上达成支撑油市的协议。Alamri在阿联酋Fujairah举行的海湾智能能源论坛上表示，一些产油国已经设法取得比今年稍早更好的市场份额，制裁取消后伊朗石油产量提高，达成协议的时间是正确的。

--希腊总理勾勒增长愿景，盼明年能重回国际债市试水温

希腊总理齐普拉斯勾勒出一个愿景，希望能藉此使该国结束七年来的经济危机，他坚持今年本国经济有正成长的可能性，可在2017年部分回归债券市场。齐普拉斯在路透专访时说，政府税收及观光业已有坚实的表现，希腊经济今年或可增长0.2-0.4%，远高于欧盟统计局所预测的萎缩0.3%。他还表示，希望希腊可以在六个月内被纳入欧洲央行的量化宽松计划。到目前为止，希腊因债信评级较低而一直被排除在外。

--韩国韩进海运飙涨，之前大韩航空董事会批准向其出借资金

陷入困境的集装箱运输公司韩进海运股价飙涨，收高29.61%，之前最大股东--大韩航空公司(Korean Air)董事会批准借给该公司600亿韩元(5,396万美元)资金。

此外韩进海运主要债权人--韩国产业银行(KDB)表示，将向韩进海运提供500亿韩元(4,500万美元)信用额度，协助该公司卸下受困的货物。

[市场摘要]

--日本股市：因假日休市。

--中国股市：沪综指反弹收升，美联储暂不加息提振大盘房地产板块领涨

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，隔夜美联储宣布不加息符合市场预期，今日股指高开后震荡，个股继续普涨，房地产板块领涨大盘。惟季末因素叠加国庆节小长假因素，致近期资金面持续紧张，料将对反弹的持续性形成抑制。沪综指收报3,042.31点，涨16.44点或0.54%；沪深300指数收报3,291.12点，涨0.75%。

--香港股市：收高，美联储维持利率不变改善风险偏好

香港股市收高，因美联储维持指标利率不变使得投资者风险偏好改善。不过指标股指削减了一大部分早先的涨幅，反映出在过去两个月市场大幅上涨后投资者的谨慎情绪。恒生指数收高0.4%，报23,759.80点，恒生国企指数涨0.5%，报9,893.80点。

--汇市：美元兑欧元下跌但兑日圆回升，消化FED和日本央行决议

美元兑欧元跌至一周低位，但兑日圆收复一些失地，此前美联储声明暗示仍可能在年底前收紧货币政策，但下调较长期利率展望。美联储的立场不如一些汇市人士此前预期的那么强硬，再加上对2017和2018年预估加息次数的下调，这足以打压美元兑日圆在亚洲时段跌至近四周低点100.10。0830GMT，美元/日圆涨0.34%至100.63日圆。

--欧元债市：欧债收益率触及两周低位，因美联储利率政策踩刹车

欧元区公债收益率暴跌至两周低位，德债收益率再度大幅跌回负值区域，此前美联储调降经济增长预期及对未来升息的预期。德国指标10年期公债收益率跌逾5基点，至负0.049%，为近两周来低位。

--国际油市：油价因美元走软而上涨，美国原油库存意外连续第三周下降

油价受美元走软提振而上涨，延续前一交易日涨势，昨日上涨是因为美国原油库存意外连续第三周下降，令市场趋紧。0826GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶45.75美元，较前一交易日结算价涨0.41美元或0.9%。前一交易日涨幅达3%。国际指标油价布兰特原油期货亦上涨，较前一交易日结算价涨0.39美元或0.83%至每桶47.22美元。

--全球金市：金价因获利了结卖盘而下跌，美联储决议后风险资产受追捧

金价小幅下跌，上日上涨1.5%后投资人获利了结，选择股市等风险较高的资产。0827GMT，现货金跌0.26%至每盎司1,333美元。美国期金上涨0.41%至每盎司1,336.8美元。

--金属期市：伦敦期镍触及六周最高，因菲律宾数家镍矿面临被关闭风险

伦敦期镍跳涨至六周最高，因投资者押注菲律宾当局关闭镍矿将影响到对中国的供给。当前中国的金属进口需求在攀升。伦敦期铜则触及一个月最高，其他金属也上涨。0829GMT，伦敦期铜涨1.05%至每吨4,813美元。上海期交所期镍劲升1.5%，期铜上涨0.9%，至37,650元人民币。沪锡及沪铝上涨约1.5%。(完)