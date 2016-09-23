《路透晚报》--9月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区9月企业活动增速接近两年低位，但企业停止降价

调查显示，本月欧元区企业活动以2015年初以来最慢速度扩张，增长路径出现分化，但企业于一年来首次停止调降价格。Markit的综合调查显示，强劲的制造业和疲弱服务业之间出现明显分化，而欧元区成员国之间的增长速度也出现类似分化。9月欧元区综合PMI初值降至52.6，上月为52.9，数据虽高于分水岭50，但仍是自2015年1月来最低。

德国民间部门增长9月放缓至16个月低位，综合PMI初值降至52.7，受服务业产出几近停滞拖累。这显示欧洲最大经济体第三季增长或丧失动能。

法国企业活动9月增长快于预期，达到15个月最快增速，综合PMI初值升至53.3，因服务业表现强劲帮助抵消了制造业的疲弱。

--日本内阁官房长官称当局准备采取行动，应对日圆过度升值

日本内阁官房长官菅义伟称，当局准备采取行动，应对日圆过度升值。这是日本政府对近期日圆走强发出的新警告。日本经济仰赖出口，日圆升值可能损害到经济。“近期外汇市场出现令人极为不安的波动，我们对此表示关切，”菅义伟在例行新闻发布会上被问及日圆兑美元近期涨势时说道。“政府希望更谨慎地关注汇市动向，若汇率持续这样的波动，将准备采取必要的措施。”

此外日本财务大臣麻生太郎称，政府也应有所为，决不能单纯依赖日本央行去提振经济成长并战胜通缩。麻生太郎称，政府必须推行结构性改革并实施刺激经济的计划。他并称，日本央行的新框架不会对公债市场产生立即影响。

--日本9月制造业PMI初值50.3，显示制造业活动七个月来首次扩张

一项初步调查显示，9月日本制造业活动录得七个月来首次扩张，初步显示日本经济增长可能加速。日本9月经季节调整后IHS Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.3，8月终值为49.5。这是该指数七个月来首次高于荣枯分水岭50。9月新出口订单指数初值从8月终值47.2升至50.2，为八个月来首次扩张。

--欧洲央行官员：名义利率可能已接近低点，希望经济对刺激政策反应更迅速

欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，欧洲央行的利率可能已经接近低点，但将在低位保持很长一段时间，而且收益率曲线也将保持平缓。

副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行希望欧元区经济对刺激措施的反应能更加快一些，并意识到长期实行低利率可能加剧金融稳定性风险。

--韩国政府敦促让韩进船只尽快卸货，并将公布新的船运业举措

韩国企划财政部长官柳一镐表示，韩国将在10月宣布支持船运业的新措施，他并敦促尽快卸下困在韩进海运(Hanjin Shipping)船只上的货物。柳一镐在考察釜山一个港口以评估韩进情况的时候表示，预计到10月底韩进海运下属集装箱船中约90%将完成卸货，在韩国附近的船只将返回港口。

另外，韩国政府在为简报会准备的声明中称，韩进最大股东大韩航空承诺提供600亿韩元(5,400万美元)贷款，加上与该公司有关联的高管承诺提供额外协助，这应能满足所有卸货相关的资金需求。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，受金融股获利了结及强势日圆疑虑拖累

日经指数周五小幅收跌，投资者对银行及保险等金融类股上日涨势了结获利，同时，对日圆升值的担忧打压了市场人气。日经指数跌0.3%至16,754.02。日经指数周线跌0.3%。日本东证股价指数(TOPIX)跌0.2%至1,349.56，JPX日经400指数下滑0.3%至12,105.95。

--中国股市：沪综指小幅收跌，股指全日窄幅波动市场处于蓄势状态

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘窄幅波动，钢铁、煤炭石油板块表现偏强，房地产股领跌，热点轮动较快。目前临近国庆长假，市场气氛谨慎，料股指继续下探但空间不会太大。沪综指收报3,033.90点，跌8.41点或0.28%；沪深300指数收报3,275.67点，跌0.47%。

--香港股市：收跌，受获利了结及内地资金流入下滑所拖累

香港股市收低，受金融类股拖累，而且也受到内地资金流入暴跌的冲击。此前投资者对前一交易日因美联储温和升息立场触发的涨幅进行获利了结。恒生指数收低0.3%至23,686.48点；恒生国企指数跌1.0%至9,796.01点。

--汇市：美元指数基本持平，恐录得一个月来最大周线跌幅

美元指数变动不大，本周恐录得一个月来最大跌幅，此前美联储调降长期利率预估，而日本央行则是大幅修改货币政策框架。欧洲方面，焦点在于9月欧元区采购经理人指数(PMI)。0824GMT时，美元指数微涨至95.489，欧元/美元跌0.03%。至1.1204美元，美元兑日圆升0.15%至100.90日圆。

--国际油市：继两日强涨后因获利抛压而走跌，市场在OPEC会前保持戒慎

油价下跌，在强劲上涨两日之后受抛盘拖累，且在石油输出国组织(OPEC)部长下周在阿尔及利亚召开会议讨论可能的减产合作之前，市场保持谨慎。0826GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶45.66美元，较上日收盘跌0.66美元，跌幅1.42%。布兰特原油期货跌0.55美元至每桶47.10美元，跌幅1.15%。

--全球金市：金价因美元坚挺而下滑，但仍有望录得两个月最大单周涨幅

金价小跌，从前一日触及的两周高位回落，因美元持坚。不过金价仍有望录得近两个月来最大单周涨幅。0827GMT，现货金稍稍下跌0.07%至每盎司1,335.36美元，但本周或将录得近2%的涨幅，为7月底以来最大的周线涨幅。美国期金下跌0.36%至每盎司1,339.8美元。

--金属期市：伦敦期镍料创7月以来最大周线涨幅，得益于菲律宾供应风险

伦敦期镍下滑，但本周仍可望上涨逾9%，创7月以来最大周线涨幅，市场准备迎接菲律宾因环保整顿而关闭更多的镍矿场。0828GMT，LME指标期镍小跌0.05%报每吨10,655美元；LME期铜跌0.16%报每吨4,845美元。沪铜录得1%的涨幅，沪铝上涨2%；而沪镍、沪锡均收高逾1%。(完)