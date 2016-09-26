《路透晚报》--9月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称，准备动用所有可能的工具来实现物价目标

日本央行总裁黑田东彦在央行上周大幅调整货币政策后的首次演讲中表示，日本央行准备好使用所有政策工具，以实现2%的通胀率目标。虽然日本央行将留意超宽松货币政策可能对银行获利的影响，但为了刺激日本经济，如有必要央行将进一步扩大刺激。黑田东彦周一对大阪商界领袖发表演讲时表示，“没有比现在更好的时机来彻底摆脱通缩。谈论货币政策的局限根本无济于事。”

--土耳其股汇债全线挫跌，受穆迪调降评等至垃圾级拖累

评等机构穆迪将土耳其主权信用评等调降至“垃圾级”，周一土耳其股市下挫4%，债券和土耳其里拉也大幅走软，引发有关外国资金流出的担忧。股市重挫，令土耳其主要股指可能创下7月15日流产政变以来的最大单日跌幅。受银行股大跌5.1%拖累，0707 GMT，主要股指跌4%至76,596点。穆迪在周五晚间宣布调降土耳其评等，理由包括政变之后法治问题、以及经济放缓风险。

--德国9月企业信心升至逾两年高位--Ifo调查

周一公布的调查显示，德国9月企业信心上升超出预期，表明英国退欧担忧在8月打击德国企业高管信心下降后，他们现在已经变得更加乐观。德国经济智库Ifo公布，9月企业景气判断指数升至109.5，创2014年5月以来最高。路透调查预估为106.4。8月企业景气判断指数从106.2上修至106.3。

--朝鲜光鲜银行涉嫌参与核项目，遭中国调查--韩国报载

韩国中央日报报导，中国正在调查朝鲜(北韩)一家银行的多名高层人员，据信这家银行提供资金，协助朝鲜非法采购核项目相关武器及物资。美国白宫上周表示，朝鲜9月9日进行第五次核试后，中国与美国已同意在联合国安理会及执法管道加强合作。中央日报报导称，中国当局正在调查朝鲜光鲜银行在中国丹东市代表部的一名高层主管。

--巴西退休基金Previ将把所持CPFL的股份售予中国国家电网

巴西电力公司CPFL Energia SACPFE周五递交给证券监管机构的文件显示，巴西最大退休基金Previ决定将所持的CPFL股份出售给中国国家电网。国家电网之前宣布，已经与巴西卡玛古集团(Camargo Correa)签署股权购买协议，正式收购卡玛古集团持有的CPFL公司23.6%的股权。该交易周四获得巴西反垄断机构Cade的批准，为CPFL其他股东行使出售股份的权利铺平道路。

[市场摘要]

--日本股市：在日圆走强打压下收低1.3%，苹果供应商遭遇抛盘

日经指数周一下滑，日圆走强损及人气，且出于对海外iPhone销售疲弱的担忧，苹果供应商股价表现不佳。一些投资者将目光转向美国总统大选辩论。日经指数跌1.3%，报16,544.56点。东证股价指数下滑1.0%，报1,335.84点，JPX-日经400指数下挫1.1%，报11,976.89。

--中国股市：沪综指收跌1.8%至近两个月新低，长假将至令部分资金离场

中国股市沪综指收跌1.8%，至近两个月新低。分析师指出，经过上周的蓄势，市场上仍未出现明显热点，投资者观望气氛日益浓厚；随着国庆长假的临近及资金面偏紧，部分投资者决定暂时先退场，今天股市震荡走低，尾市跌势加快。沪综指收报2,980.430点，大跌53.466点或1.76%；此前收盘低点为8月5日的2,976.70点。上证A股今日成交1,619亿元人民币，上日为1,471亿元。沪深300指数收报3,220.28点，跌1.68%。

--香港股市：港股录得两周来最大单日跌幅，投资者关注点转向美国政治

香港股市遭遇两周来最大单日跌幅，市场近期的涨势显露出疲态。港股受到美国股市上周五跌势的拖累，因美国总统大选首场辩论即将举行，投资者关注重心从央行转移至美国政治方面。恒生指数下滑1.6%至23,317.92点，恒生国企指数下跌1.7%至9,629.35点。

--汇市：日圆上扬，此前日本央行总裁重申负利率政策论调

日圆表现强势，日本央行再次承诺将采取一切必要措施让通胀回升，其中包括进一步调降负利率。市场所有目光将投向晚间将举行的美国大选辩论，投资者最关心的是特朗普赢得总统大选的机率，以及许多分析师认为的这位贸易保护主义者胜选将对美元构成提振。但由于美国12月升息可能性不太可能大幅走升，一些大型银行分析师认为，美元可能已经触顶，未来几周可能下跌，尤其是兑日圆的走势。截至0715 GMT，美元兑日圆下跌0.4%至100.63日圆；欧元兑美元小涨0.1%至1.1234美元，扩大上周五在相对乐观欧元区采购经理人指数(PMI)初值出炉后录得的温和涨幅。

--国际油市：油价反弹，此前阿尔及利亚能源部长称限产和减产皆有可能

原油价格反弹，此前阿尔及利亚能源部长上日表示，在本周的石油输出国组织(OPEC)非正式会议上，减产和冻产皆有可能。上周五油价大跌4%，因有迹象显示，沙特和伊朗在达成冻产初步协议方面没什么进展。0845GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶44.51美元，微涨0.03美元。布兰特原油期货微跌0.07美元至每桶45.82美元。

--全球金市：金价因美元走坚而小跌，市场关注美国总统候选人辩论

金价小跌，因美元走坚，不过市场关注焦点转向了今日稍晚的美国总统候选人辩论之上，这可能会令投资者买入更多黄金以对冲金融不确定性。0848GMT，现货金下跌0.21%至1,334.40美元，美国期金下跌0.28%至1,338美元。

--金属期市：期镍由六周高点下跌，期铜受中国需求复苏希望支持

伦敦金属交易所(LME)期镍下跌，从之前的连涨之势中稍事喘息；此前受菲律宾可能关停更多镍矿担忧的提振，镍价连续五个交易日上涨，并触及六周高点。铜价则由8月10日以来高点微跌，不过跌幅受到对中国需求复苏的预期抑制。0850GMT，LME指标期镍跌1.97%报每吨10,450美元；LME期铜跌0.74%报每吨4,819美元。沪铜则近收平，报每吨37,760元。(完)