《路透晚报》--9月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国两位总统候选人首场辩论唇枪舌战，市场显示希拉里胜出

美国民主党总统候选人希拉里在激烈的总统候选人辩论中历数共和党候选人特朗普种族主义、性别歧视和逃税等问题。此次辩论可能重塑2016年总统竞选版图。特朗普称，希拉里多年来的工作都是“糟糕的经验”，几乎没有成果，并暗指她拒绝与亚洲国家达成贸易协议都是虚假的。对于70岁的特朗普而言，这场辩论是显示其思维缜密的一次机会。而对于68岁的希拉里来说，则是向选民保证自己值得信任的一次契机。不过，选民如何判断他们的表现还有待观察。

--WTO下调2016年全球商品贸易增长预估至1.7%

世界贸易组织(WTO)称，全球商品贸易总额今年料仅增长1.7%，将是15年来首次出现国际贸易增幅低于全球经济增幅。此次预估大大低于WTO今年4月份时预估的增长2.8%，是对中国及巴西经济放缓以及美国进口下降的反映。WTO还下调了对2017年全球商品贸易增长的预估，从4月份的增长3.6%调低至增长1.8-3.1。

--迪士尼与微软为推特的潜在收购方--报道

根据多篇媒体报道，迪士尼及微软加入推特(Twitter)的潜在买家行列。据报道，推特已开始与谷歌母公司Alphabet等几家科技公司协商出售自身的事宜，可能不久后就会收到正式收购要约。一名消息人士向路透表示，Salesforce.com也考虑收购推特。彭博周一报道，Salesforce.com正与美国银行研究潜在收购事宜。

--沙特能源部长称阿尔及利亚会议是协商性质的

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国本周在阿尔及尔的谈判是协商性质的，这给本次会议能否达成任何政策决议投下阴霾。法力赫还表示，他对于石油市场感到乐观。“我们对于基本面持乐观看法。油市正沿着正确方向行进，复苏比我们几个月前所期待的要慢，但基本面正朝着正确方向发展。”法力赫对记者说道。

--菲律宾再关停20个矿场，占该国镍矿石总产量的55.5%--副部长

菲律宾政府官员表示，该国再关停20个矿场，其中多数是镍矿，因其违反环境保护法规。至此，菲律宾已关停了30个矿场。菲律宾环境和自然资源部副部长Leo Jasareno表示，根据去年的产量，被暂时关停的矿场产量占菲律宾镍矿石总产量的55.5%。菲律宾是全球最大的镍矿石供给国。在被叫停的企业中包括菲律宾最大的金矿Oceanagold Corp。该消息出炉后，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍闻声削减跌幅。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，因市场认为希拉里赢得辩论且日圆走软

日本股市周二在震荡交投中收高，自早盘触及的七周半低点反弹，市场认为美国民主党总统候选人希拉里克林顿在首场辩论中比共和党候选人特朗普更胜一筹，扶助了市场人气。美元兑日圆扳回稍早跌幅并上涨，提振了整个市场的信心。日经指数收高0.8%至16,683.93点，东证股价指数上涨1.0%至1,349.22点，33个分类指数中有31个收高。

--中国股市：沪综指缩量收升，逢低吸纳买盘推动但观望气氛仍浓

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，昨日大盘一根中阴线打击市场信心，国庆长假前观望气氛日趋浓厚，因此大盘今天基本维持弱势震荡，尾市才在逢低吸纳买盘推动下出现反弹，但成交明显萎缩。沪综指收报2,998.172点，涨17.742点或0.6%；上证A股今日成交1,332亿元人民币，较上日的1,619亿元下降近两成。沪深300指数收报3,240.75点，涨0.63%。

--香港股市：收高逾1%，获益于内地资金流入

香港股市涨逾1%，扳回周一多数跌幅，中国内地资金源源涌入惠及港股。不过由于中国9月29日-10月10日的国庆长假，投资者亦为内地资金流动减少未雨绸缪。恒生指数上涨1.1%，报23,571.90点，恒生国企指数涨1.2%，报9,746.56点。几乎所有版块都上涨，金融类股领涨。

--汇市：墨西哥披索和加元上涨，投资者认为希拉里在辩论中胜出

墨西哥披索兑美元上涨2%，脱离纪录低位，市场认为美国民主党总统候选人希拉里在首场电视辩论中的表现比共和党总统候选人特朗普更胜一筹。墨西哥披索兑美元料将录得2月以来最大单日涨幅。收益率更高的加元亦随之上涨。和墨西哥一样，加拿大也与美国有着密切的贸易往来，为北美自贸协定的成员国之一。墨西哥披索兑美元最新报19.5150，当日涨约2%。美元兑加元下跌0.44%，至1.3171加元，稍早在亚洲汇市交易时段触及六个月高位。

--国际油市：获利了结打压油价下滑，投资者等待美国原油库存数据

原油期货在亚洲市场下滑，在油价上日升逾3%后，投资者了结获利。美元上涨也拖累油价。之前美元指数上涨，表明市场认为美国民主党总统候选人希拉里在与共和党候选人特朗普的首场辩论中获胜。对于用其他货币支付的客户而言，美元走强令原油等大宗商品变得更贵。0826GMT，布兰特原油期货下跌1.16%至每桶46.80美元，上日收高1.46美元或3.2%。美国原油期货下跌0.91%美元至每桶45.51美元，上日收高1.45美元或3.3%。

--全球金市：金价下跌，因股市在美国总统大选辩论后上涨

金价小幅下跌，此前股市回弹，暗示投资人在认为希拉里克林顿在首场美国总统候选人辩论中胜过特朗普之后，转进风险偏高资产。亚洲股市摆脱此前不安情绪回升，在此同时墨西哥披索周二大涨。0831GMT，现货金下跌0.17%至每盎司1,335.31美元；美国期金下跌0.36%，报每盎司1339.2美元。

--金属期市：镍价反弹，因菲律宾当局再关闭20座矿场

镍价反弹，上涨逾1%，之前因违反环保法规菲律宾当局下令再关停20座矿场，其中大部分是镍矿。铜价则下跌；铝价接近持平，上日曾触及近五周高位，因美元低迷及欧洲需求强劲。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)期镍跳升1.38%至每吨10,675美元，扳回周一的跌幅。LME期铜跌0.51%至每吨4,816.50美元，扩大了上日的跌幅。上海期交所交投最活跃的期铜合约收跌0.2%至每吨37,680元人民币(5,651美元)。(完)