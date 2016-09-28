《路透晚报》--9月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--旧金山联储总裁威廉姆斯称，美国经济能够承受升息

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可以升息，且不会威胁美国经济复苏，并称美联储继续不采取行动可能会带来更多损害。“鉴于目前美国经济状况以及发展前景，利率维持在如此低的水平越来越说不过去了，”威廉姆斯接受采访时说。“我支持升息，”他表示，“我认为经济能够承受。我认为这不会阻止、放缓或破坏经济扩张。”

--报导：英国央行总裁称英国经济表现符合8月时的预期

英国央行总裁卡尼接受Herald Scotland采访时称，英国经济的长期前景看俏，经济表现与8月时的预期基本相符，当时英国央行推出刺激计划，以缓解英国6月公投脱欧对经济的冲击。“8月时我们曾预期，相比增长相对强劲的上半年，英国经济将在今年下半年明显放缓。基本上我们看到的情况就是这样，”卡尼在周三出刊的采访中称。

--英国央行副总裁夏菲克称，或需“在某个时候”加大经济刺激力度

英国央行副总裁夏菲克称，该央行或需“在某个时候”推出更多刺激措施，因经济要应对退欧带来的冲击。“公投过后英国正在经受巨大的经济冲击，这点在我看来毫无疑问，”夏菲克在一次讲话中表示。夏菲克指出，英国企业对欧盟市场的准入机会有可能减少，“退欧进程拖延”这种结果带来的不确定性打击商业投资前景。

--调查：英国9月消费者信心回升，但受就业保障担忧限制

一项调查显示，英国9月消费者信心略微回升，但对明年开始英国退欧谈判时就业保障的担忧仍可能压抑信心。YouGov/英国经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research，CEBR)调查显示，9月消费者信心指数上升1点至111.1，较7月上升了4点，但仍较英国退欧公投前下降2点。

--独家：优步将转战货运市场，目标锁定长途卡车运输

随着最近收购自动驾驶卡车初创公司Otto，优步正谋划进入长途卡车业务，希望成为一家货运公司，以及交通运输业的科技伙伴。Otto联席创建人Lior Ron接受路透采访时表示，Otto计划将卡车车队从六辆车扩充到大约15辆，并与独立卡车司机建立伙伴关系。他说，Otto品牌卡车，以及配备Otto技术的其他品牌卡车，将从明年开始往仓库和店铺运货。优步已经开始向托运人、卡车车队和独立司机推销服务了。

--德国10月GfK消费者信心指数略降至10.0，不及路透调查预估

调查结果显示，德国消费者信心在即将进入10月之际略微恶化，但仍处于逾10年以来最高位之一，这表明民间消费可能抵消出口走软的影响。10月GfK消费者信心指数降至10.0，不及路透调查预估的持平于10.2。该指数根据对约2,000名德国民众的调查得出。创纪录的高就业水平，实质薪资的上升以及超低的贷款利率，都增强了德国民众的消费能力。

--独家：消息人士称Permira接近达成协议收购东亚银行旗下卓佳

消息人士称，私募股权投资公司Permira对东亚银行旗下股份过户登记业务卓佳(Tricor)的收购出价为7.5-8亿美元，一举成为优先竞标者。此前长达六个月的投标，吸引到中国主要保险业者及其他公司的买兴。知情人士称，目前尚未签署任何协议，但Permira和东亚银行正在为达成协议进行深入谈判。对此次标售的广泛兴趣，以及Permira的高出价，都反映出私募股权公司缺少大规模交易。目前私募股权公司在亚洲估计有1,000亿美元资金处于闲置。

[市场摘要]

--日本股市：收低1.3%，受日圆涨势和除息股的价格调整影响

日本日经指数下滑，日圆近期涨势加之除息股价格调整令大盘承压。日经指数收低1.3%，或218.53点，报16,465.40。市场参与者称，约有115-120点的跌幅归因于除息后的股价调整。东证股价指数跌1.4%，报1,330.77点。JPX-日经400指数下滑1.5%，报11,907.79点。

--中国股市：沪综指收市小跌，节前观望气氛致成交创近四个月新低

中国股市沪综指收市小跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，虽然昨日尾市大盘出现反弹，但今日股指略有高开后，续升力量不足，在国庆节前观望气氛主导的情况下，大盘基本维持窄幅波动走势。沪综指 收报2,987.858点，跌10.314点或0.34%，全日波幅仅16个点；上证A股今日成交1,162亿元人民币，较上日的1,332亿元再降逾一成，上一成交低点为5月30日的1,154亿元。沪深300指数收报3,230.89点，跌0.3%。[

--香港股市：收盘基本持平，市场人气从上日涨势中恢复平静

香港股市基本持平，市场人气从前一交易日的强劲涨势中平复下来。上日大涨部分因为，市场认为美国民主党总统候选人希拉里在与共和党候选人特朗普的首场大选辩论中占据上风。鉴于特朗普对待贸易问题的立场，很多投资者认为他会是全球经济一个潜在的不确定性来源。恒生指数涨0.2至23,619.65点，而恒生国企指数跌0.3%至9,719.84点。

--汇市：美元/日圆脱离一周低位，焦点转向美联储叶伦的证词陈述

美元/日圆及一篮子主要货币上涨，市场焦点转向美联储主席叶伦今日稍晚的证词陈述。叶伦今日稍后将在国会一个委员会发表半年度证词陈述，尽管她的侧重点可能是金融监管，但交易商称，她有可能会被问到关于美联储对利率及经济前景预期的问题。0852GMT，美元指数上涨0.16%至95.59，美元兑日圆上涨0.34%至100.77，周二曾创下一个月低点100.085。

--国际油市：油价上涨，此前数据显示美原油库存意外下滑

油价上涨，继上日大跌过后涨跌互现，此前行业数据显示美国原油库存意外下滑，不过有关产油国间难以达成抑制产出协议令涨势受限。0826 GMT，布兰特原油上涨0.25美元至每桶46.22美元，上日结算价下跌1.38美元或2.9%。美国西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.18美元至每桶44.85美元，稍早一度高见每桶45.09美元。

--全球金市：金价下跌并触及一周低位，因美元持坚

受美元持坚拖累，金价下滑并触及一周低位，前一交易日曾录得近一个月最大单日跌幅。周二金价下跌近1%，创下8月30日以来最大单日百分比跌幅，因为投资者认为，美国民主党总统候选人希拉里克林顿在与共和党竞争对手特朗普的首次电视辩论中胜出，提振了对股票等高风险资产的偏好。0830GMT，现货金跌3.97美元至每盎司1,323.17美元，盘中一度触及1,322.55美元，为9月21日以来最低水准。美国期金跌3.5美元至每盎司1,326.9美元。

--金属期市：伦敦期镍接近七周高位，因菲律宾矿业审查更进一步

伦敦期镍持于七周高位附近，此前菲律宾称再关停20个矿场，其中多数是镍矿，因其违反环境保护法规，从而威胁到该国的镍矿出口供应。0833 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.71%，报每吨10,705美元。周二曾站上8月10日以来的最高位10,900美元。LME期铜上涨0.67%，报每吨4,819美元。上海期交所主力期镍合约收盘时攀升0.9%至每吨82,090元人民币(12,306美元)，此前曾触及六周高位82,980元人民币。(完)