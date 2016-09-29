《路透晚报》--9月29日

2003年11月12日，上海一家券商营业部内的股民在看你大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Claro Cortes IV/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称，将寻求适当收益率曲线来达成物价目标

日本央行总裁黑田东彦周四表示，央行将寻求最适当的收益率曲线，以实现2%的通胀目标。他还表示，央行准备通过下调短期和长期利率目标，或扩大高风险资产购买规模，来进一步放松政策。黑田东彦称，若有必要，日本央行还可以选择更快扩大货币基础。

--德国9月失业人口意外上升，但失业率仍持于纪录低位6.1%

德国联邦劳工局数据显示，9月失业人口略微上升，与预期方向相反，但失业率仍处于纪录低位。联邦劳工局称，9月经季节调整失业人口增加1,000人至268万人，此前路透调查分析师预计失业人口减少5,000人。经调整失业率仍为6.1%，为1990年两德统一以来最低水准。

--澳洲8月当季职位空缺触及四年高位，显示就业需求加快

澳洲截至8月的三个月职位空缺触及2012年中以来最高，这是就业需求加快的喜人迹象。澳洲统计局周四公布，6-8月季度经季节调整的职位空缺总数升至17.73万个，较上年同期上升9.8%，前季为16.96万个。民间部门职缺增长4.6%至16.01万个，为2012年以来高位，比去年8月当季增加8.2%。公共部门职缺增加4.9%至17.2万个，为2011年末以来最高。

--美国称调查更多中国企业，因违反制裁朝鲜规定

美国一高级官员称，美国正对涉嫌违反对朝鲜(北韩)制裁规定的一些中国企业进行调查，并称中国银行业者和企业应当明白，与朝鲜做交易是“危险的”。美国周一对中国丹东鸿祥实业发展进行制裁，因利用幌子公司规避对朝鲜的制裁，随后中国称反对任何国家用自己法律使用“长臂管辖权”。这是美国首次对中国企业采取此类措施。美国国务院制裁政策协调员Daniel Fried在一美国参议院听证会上称，该举措应起到警示作用。他表示，中国自己采取这样的举措更好。

--新交所预计收购波交所可助其增强亚洲船运衍生品业务

新加坡交易所(SGX)一名高管对路透表示，该交易所认为在收购伦敦波罗的海贸易海运交易所(波交所)之后，有希望围绕亚洲热门船运航线开发新的货运衍生产品，并扩大对货运衍生产品的使用。“我们相信波交所和新交所可以共同努力将一些机会变为现实，包括创造和采用新的亚洲船运路线指标，”新交所衍生产品主管Michael Syn对路透称。波交所股东周一批准以8,700万英镑(1.13亿美元)被新交所收购，将来自全球两大海运枢纽的这两家交易所合二为一。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.4%，因日圆走软及OPEC意外达成减产协议

日本日经指数周四涨逾1%，因石油输出国组织(OPEC)意外达成减产协议后，日圆走软及油价上涨令投资者欢欣鼓舞。日经指数收高1.4%或228.31点至16,693.71点。美元兑日圆和欧元兑日圆各上涨约0.9%。东证股价指数收高0.9%至1,343.25点。

--中国股市：沪综指收市小涨，券商股坚挺但投资者观望气氛仍浓

中国股市沪综指收市小涨。分析师指出，近日的小涨小跌令大盘方向感不明，市场观望气氛更加浓厚，券商股领涨并未给大盘带来多大波澜，股指今日继续低量窄幅整理。沪综指收报2,998.483点，涨10.625点或0.36%，全日波幅仅17个点；上证A股今日成交1,225亿元人民币，上日为1,162亿元并创下近四个月低点。沪深300指数收报3,244.39点，涨0.4%。

--香港股市：在能源类股带动下收高，此前OPEC协议触发油价大涨

香港股市追随亚洲市场收高，主要能源企业跳涨，此前OPEC意外达成减产协议，触发油价大涨。恒生指数升0.5%至23,739.47点，恒生国企指数涨0.8%至9,794.33点。

--汇市：美元/日圆上涨1%，OPEC达成减产令高风险资产受益

美元兑避险日圆上涨1%，触及八日高位，因为在OPEC达成减产协议后，投资者转而青睐高风险资产。周三晚间协议达成后，加元和挪威克朗等石油出口国的货币飙升，但周四均小幅下跌，受油价回落影响，因市场对OPEC如何实施减产计划愈发怀疑。但到0720GMT，加元和挪威克朗均比协议公布前上涨逾1%。挪威克朗是明显的赢家，兑欧元触及14个月高点9.00。美元兑日圆最多上涨1.1%至101.75日圆，为9月21日以来最高水准。

--国际油市：原油价格从高位回落，投资者等待OPEC减产协议的更多细节

原油价格回落，因市场愈发怀疑OPEC能否实施限产计划。前一日该集团达成了限产协议。OPEC周三同意小幅减产，为2008年以来的首次；OPEC将把每日原油产量缩减至3,250-3,300万桶之间。0830GMT，布兰特原油期货跌0.56美元，报48.13美元。美国原油跌0.33美元，报46.71美元。

--全球金市：现货金回吐稍早部分涨幅，因美元反弹且股市走高

金价回吐稍早部分涨幅，因美元回升且产油国达成减产协议后全球股市上扬。0842GMT，现货金涨0.02%，报每盎司1,321.78美元。美国期金上涨0.1%，至1,324.9美元。

--金属期市：供应吃紧推动期铅涨至16个月高位；期镍下滑

伦敦期铅涨至去年5月以来最高，受到围绕最大市场中国及其它地区供应收紧的担忧影响；而期镍跌回七周高位下方，投资者认为，主要镍矿出口国菲律宾的供应风险有限。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅涨0.53%至每吨2,007.50美元，连续第四日扩大涨幅。稍早曾触及2015年5月以来最高位2,023美元。上海期交所主力11月期铅收升2.2%至每吨15,005元人民币，之前曾涨至2013年3月以来最高15,150元。(完)