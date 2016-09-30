《路透晚报》--9月30日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本8月CPI及家庭支出均下滑，日央行宽松压力不减

日本8月核心消费者物价指数较上年同期下滑，为连续第六个月下滑，在日本央行重设政策框架以更迅速达成2%通胀目标之际，该数据令其承受进一步宽松货币政策条件的压力。总务省公布的另一份数据显示，8月家庭支出较上年同期下降4.6%，大于分析师此前预期的2.5%下降幅度，突显示民间消费的疲弱。工业生产则让经济前景稍微亮丽一点。

--德国8月实质零售销售按年跳涨，但按月则为下滑--统计局

周五发布的数据显示，德国8月零售销售的增幅超过预期，是有关消费者支出的又一正面迹象。作为欧洲最大的经济体，德国要依赖消费者支出来推动经济成长及弥补外贸下滑的负面影响。联邦统计局称，德国8月实质零售销售较上年同期跳增3.7%，这高于路透调查预估的增长1.3%。该指标比较波动，时常被修正。8月实质零售销售较前月下滑0.4%。7月零售销售从初值的较前月增长1.7%下修为增长0.5%。

--中国铝行业高管出席美国贸易听证会，敦促对话与合作

美国国际贸易委员会听证会上，出现罕见的中国产业团体官员身影。针对中国过剩铝产能威胁到美国及全球铝生产商及加工商的指责，中国铝行业团体提出反驳。与会团体官员辩称，中国铝行业一直是全球经济的一个重要贡献力量。“我们相信，通过对话和合作，我们能够有效处理全球铝行业面临的挑战，”中国有色金属工业协会官员在陈词中表示。

--日本央行审议委员对货币政策调整有疑虑--会议意见摘要

日本央行9月议息会议意见摘要显示，央行决策者热烈讨论了调整大规模刺激计划的可行性，有些审议委员怀疑这是否能增强货币政策的灵活性。“在收益率曲线控制框架下，购买步伐是否会如期放缓，进而改善货币宽松的可持续性，这一点存在不确定性，”一名委员在会议上表示。“相反，央行可能会需要加快购债步伐，以应对长期利率的上升，”该委员表示。

--空中客车将与旗下飞机制造事业合并，简化品牌及管理架构

空中客车(空中巴士)表示，将与旗下飞机制造事业合并，以简化品牌及管理架构，这标志着该公司打破复杂的公司根源，为未来料将更为艰困的竞争做准备。这次重组后，这家欧洲最大的航天集团将以飞机制造品牌“Airbus”为统一名称，这是该公司2000年从法国、德国及西班牙航天工业合并之后的最新公司调整行动。

--泰国确认两例寨卡病毒相关的小头症病例--卫生部

泰国周五确认，寨卡病毒已在该国造成两例小头症病例，这是东南亚地区首次出现与寨卡病毒有关联的小头症病例。“总而言之，我们已发现寨卡病毒相关的两例小头症病例，这在泰国是首次出现，”泰国疾病控制厅顾问Prasert Thongcharoen在曼谷告诉记者。世界卫生组织称这是东南亚地区首次出现寨卡病毒相关的小头症病例。

[市场摘要]

--日本股市：德意志银行疑虑拖累日经指数收低1.5%，金融股挫跌

日本股市日经指数周五收低，此前围绕德意志银行稳定性的担忧打击美股，并对金融类股带来冲击。日经指数季度涨幅收窄，且周线及月线均录得跌幅。日经指数收低1.5%或243.87点至16,449.84点；周线跌1.8%，月线跌2.6%，但7-9月当季仍上涨5.6%。东证股价指数收跌1.5%至1,322.78，本周下跌2%，本月下滑0.5%，但本季上涨6.2%。

--中国股市：沪综指收市缩量小涨，长假在即投资者无心恋战

中国股市沪综指收市继续小涨，A股成交创下近九个月新低。分析师指出，国庆长假临近且基本面平淡乏力，场内观望气氛更加浓厚，投资者无心恋战，大盘只能继续窄幅整理。沪综指收报3,004.703点，涨6.220点或0.21%，全日波幅仅16个点；本周累计下跌0.96%，9月跌幅则为2.62%，为1月以来单月表现最差。上证A股今日成交1,126亿元人民币，较上日1,225亿元减近一成，此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。沪深300指数收报3,253.28点，涨0.30%。

--香港股市：受德银忧虑拖累而收低，但恒指创下七年来最高季度涨幅

香港股市收低，创下两周多来最大跌幅，对德意志银行财务状况的担忧令全球市场较为动荡。但得益于中国大陆流入香港的大量资金，恒生指数在7-9月当季累计涨12%，创下七年来最优季度表现。恒生指数跌1.9%，至23,297.15点，恒生国企指数大跌2.2%，报9,581.93点。

--汇市：欧元兑瑞郎触及两个月低位，受德意志银行疑虑拖累

欧元兑避险瑞郎跌至两个月低位，而且全线走软，因有关德意志银行体质的担忧打击欧元，并损及全球市场风险偏好。瑞郎的走强还因为，有预期认为，中东投资者有可能会将资金抽离美国，转而投资瑞郎等可替代的避险高流动性货币。瑞郎兑欧元在伦敦盘触及八周高点1.08125瑞郎。欧元兑美元下滑0.4%至1.11775美元。欧元兑日圆下跌0.6%至112.77日圆。美元兑日圆报100.80日圆，当日跌0.2%。

--国际油市：油价下滑，此前两日大涨后遭遇获利了结

油价下跌，在过去两日大涨7%后，投资者了结获利，市场怀疑石油输出国组织(OPEC)八年来首个减产计划是否能明显抑制全球石油供应过剩局面。0810GMT，布兰特原油期货下跌0.8美元至每桶48.44美元。美国原油期货下跌0.73美元至每桶47.10美元。两种指标原油的11月期约都将在周五结算后到期。

--全球金市：股市下跌推动金价升高，但涨势因美元走坚而受限

黄金价格小涨，对于德意志银行的担忧导致股价下跌，激发一些黄金避险需求。不过金价涨势因美元走坚而受限，本周可能收低逾1%。0812GMT时，现货金涨6.26美元至每盎司1,326.31美元。美国期金上涨3.4美元，报每盎司1,329.40美元。

--金属期市：期铅与期锡料创数年最佳季度表现，但期铜第三季持平

伦敦期铅和期锡涨至数月高位，有望创下至少三年来的最大季度升幅，受到供应趋紧和库存下降的提振。包括镍在内的其他基础金属也有强劲表现，但期铜因为受到供应增多拖累，表现相对疲软。0815GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铅涨0.36%至每吨2,070美元，盘中曾触及2,074.50美元，创2015年5月以来最高水准。LME期铜跌0.26%至每吨4,828.5美元，9月月线涨4.5%，创去年4月以来最大月度涨幅。但第三季季线持平，和第二季一样。上海期交所交投最活跃的期铜收盘持平于每吨37,720元人民币。(完)