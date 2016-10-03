《路透晚报》--10月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--需求升温带动欧元区9月制造业活动提速，德国制造业增速升至三个月高位

调查显示，欧元区制造业活动9月提速，因欧元区内外国家的需求均升温，推动企业增聘人手。但上升势头不均衡，主要集中在德国及其邻国。西班牙、意大利和爱尔兰的增长远较今年稍早逊色。

德国制造业9月增速升至三个月高位，PMI升至54.3，一部分是受到海外需求增强推动。法国9月制造业PMI升至49.7，行业活动下滑速度为七个月来最慢，比最初数据显示的更为接近持稳。

--英国9月制造业增速为逾两年来最快，出口订单大增

英国9月制造业活动以逾两年来最快速度增长。在英国6月公投退欧后，英镑下跌，出口订单大增提振了制造业活动。英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至2014年6月以来最高，从8月的53.4升至55.4，继续从7月触及的三年低位反弹。

--日本第三季短观大型制造业者信心与前季持平，9月制造业活动七个月来首见扩张

日本央行公布的短观调查报告显示，日本大型制造业者9月信心状况较三个月前持平，因日圆走强和国内外需求疲弱，导致经济复苏缓慢。日本央行季度短观调查报告称，9月大型制造业景气判断指数为正6，并且在未来三个月料将持平。

调查显示，日本9月制造业活动为七个月来首现扩张，初步表明国内步履蹒跚的经济可能在缓慢地重拾动能。日本9月经季节调整的IHS Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值升至50.4。产出连续第二个月增长，带动就业创造以5月以来最快脚步加速。

--荷兰国际集团计划裁减7,000岗位，大笔投资于数字平台

荷兰最大的金融服务公司荷兰国际集团(ING)表示，计划裁减7,000个岗位，并大笔投资于数字平台，以便到2021年每年节省9亿欧元(10亿美元)。除了为裁员在下一季提列10亿欧元费用之外，该集团还将在未来五年投资8亿欧元。遭到裁撤的岗位多数将位于比利时与荷兰。

--前日本央行审议委员：央行能控制收益率曲线的说法夸大其词

前日本央行审议委员水野温氏表示，日本央行断言可以控制整个市场收益率曲线是夸大的说辞，因为在实际操作中其仅瞄准了10年期公债收益率。水野温氏表示，收益率曲线控制“是个误称”。“收益率曲线控制听起来好像日本央行拥有某种独步全球的市场操作技术，”他称。“现实中，日本央行只是坚持了两件事，对超额准备金课息，以及10年期公债收益率。”

--基金公司骏利资产和亨德森全球投资同意进行全股票合并

基金管理公司骏利资产(Janus Capital)和亨德森全球投资(Henderson Global Investors)称，同意进行全股票合并，以打造一家管理资产超过3,200亿美元的公司。合并后的骏利亨德森全球投资市值约为60亿美元，亨德森和骏利股东料将分别持有约57%和43%的股票。若获监管当局批准，合并将于2017年第二季完成。

--调查：全球基金经理增持日本及欧元区债券，并预计G3债券不会再遇冷

路透调查显示，全球投资者9月增加日本债券持仓至四年高点，并且买进更多欧元区债券，无视9月中市场的一波抛售，显示投资者对欧日央行资产购置计划所做的承诺有信心。日本债券在全球投资组合的配比增加至15.9%，为2012年6月以来最高水准。调查亦显示，欧元区在全球债券投资组合的配比增加至27.9%，是2016年2月最高水平。

[市场摘要]

--日本股市：德银疑虑缓解激励日经指数收高，但川崎重工业大跌

日本股市周一上扬，德意志银行疑虑缓解，激励全球风险资产市场信心，带动金融股反弹。日经指数收高0.9%，至16,598.67点，上周五为下跌1.5%。东证股价指数收盘涨0.6%至1,330.72点。跌幅居前的个股包括川崎重工业，该股大跌11%，此前该公司将截至2017年3月财年的营业利润预估下调近一半，原因是日圆走强且造船业务利润率下降。

--中国股市本周适逢假期休市。

--香港股市：恒指收高逾1%，银河娱乐与东亚银行领涨

香港股市收高逾1%，银河娱乐等博彩类股提振大盘。此前全球最大博彩中心澳门公布9月博彩业收入高于预期。东亚银行亦助大盘一臂之力，该股上涨3.5%，创下其5月17日以来的最大单日百分比涨幅。消息人士称，私募股权投资公司Permira接近达成收购东亚银行旗下股份过户登记业务卓佳(Tricor)的协议。恒生指数收涨1.2%至23,584.43点，恒生国企指数涨1.1%至9,683.37点。第四季获得良好的开端。

--汇市：英镑兑欧元触及三年低位，英国启动退欧进程期限敲定

英镑兑欧元触及三年低点，兑美元跌至三个月低位，之前英国表明将在明年3月底之前正式启动脱欧进程。英国首相特雷莎梅周日表示，她最晚将在明年3月底启动英国脱离欧盟的进程。英镑兑美元下跌逾1%至1.2845美元。目前英镑距离7月初创下的31年低点不足0.005美元。英镑兑欧元也下跌1%，触及0.8748英镑的2013年8月以来最低。

--欧元债市：西班牙10年债收益率跌至纪录新低，因政治僵局现曙光

西班牙10年期公债收益率(殖利率)触及纪录新低，债券表现优于其他欧元区公债，因社会党党魁周末辞职的消息，引发市场寄望这将有助新政府组阁。西班牙10年期公债收益率跌近2个基点至纪录低位0.866%。相反，同为欧元区二线国家的意大利和葡萄牙公债收益率均日内上涨1-2个基点。

--国际油市：油价受OPEC减产计划支撑持稳，但供给过剩问题仍施压市场

布兰特原油期货持稳于每桶50美元上方，受石油输出国组织(OPEC)减产计划的支撑，不过目前供给仍然高过需求，令市场承压。0814GMT，布兰特原油期货涨至每桶50.75美元的盘内高点，为8月26日以来最高位。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.44美元，至每桶48.68美元。

--全球金市：现货金小跌，德银相关忧虑缓解后避险需求下降

黄金价格小跌，因美元走强且股市上涨。随着投资者对于德意志银行的忧虑缓解，黄金的避险魅力减弱。0818GMT，现货金下滑0.06%至每盎司1,315美元。美国期金升0.11%至1,318.5美元。

--金属期市：伦敦期铜接近八周高位，中国PMI数据提振需求前景

伦敦期铜持稳在八周高位附近，9月份录得了逾一年半来最大月线涨幅，因中国经济数据改善，提振了这个全球最大铜消费国的需求前景。因逢国庆假期，中国市场本周整体休市，导致亚洲市场交投清淡。0819GMT，伦敦期铜上涨0.31%至每吨4,880美元，逼近上周五触及的8月3日以来高位4,889美元。9月期铜上涨逾5%，创下2015年2月来最高单月涨幅。(完)