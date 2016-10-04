《路透晚报》--10月4日

2014年6月2日，东京一家券商营业机构外大屏幕上的股指和映出的行人身影。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国9月建筑业PMI意外升至六个月高位，摆脱退欧公投后颓势

调查显示，英国建筑业活动9月意外重回扩张，这将加深外界质疑英国央行是否会推出更多刺激措施，以抵销英国退欧公投影响。Markit/CIPS英国9月建筑业采购经理人指数(PMI)升至52.3，高于8月的49.2，路透调查的分析师原本一致预期指数下滑。9月指数亦升至荣枯分界线50上方，为5月以来首见。

--谷歌预计周二在旧金山发布Pixel手机，代替Nexus系列

Alphabet旗下谷歌预计周二在旧金山发布新款智能手机。这是其向消费者推销自己品牌产品、在高端市场挑战苹果的最新举措。分析师预测，在这次旧金山产品发布会上，谷歌还将展示其它硬件创意，包括一款语音控制扬声器系统，及一款虚拟现实头戴装置。

--三星生物制剂IPO料集资高达20亿美元，创韩国第三大纪录

三星生物制剂表示，该公司的首次公开发行(IPO)预计集资高达20亿美元，这将成为韩国第三大IPO案。三星生物制剂主要为全球性制药商代工生产生技药品。此次IPO的目的是筹资支应公司的一项重大产能扩张，以成为全球最大代工药厂。招股价的指导区间为每股113,000-136,000韩元。

--消息：香港九龙仓同意以12亿美元将电讯业务出售给TPG-MBK财团

一位知情人士对路透表示，香港富豪吴光正的九龙仓集团已同意将旗下电讯业务以95亿港元(12.2亿美元)的价格，出售给TPG资本和MBK Partners组成的财团。九龙仓本月稍早接获了对其电讯业务大约六家最终报价，之后范围缩小至TPG-MBK财团和电讯公司香港宽频。

--消息人士：日本央行放宽政策的诱因将是日圆突然升值，而非通胀

熟悉日本央行想法的人士称，该央行将进一步调降负利率，以瓦解日圆汇率的任何激升走势；央行认为日圆大涨是妨碍通胀和经济增长的绊脚石。消息人士表示，虽然实现通胀目标仍是日本央行的首要政策任务，但央行手中可用的工具已所剩无几，意味着日圆突然升值、而非通胀低迷，将成为央行进一步宽松政策的导火索。

--韩国央行称美联储升息后，资金大举流出韩国的可能性不大

韩国央行表示，美国任何升息行动触发大规模资金流出韩国的可能性有限，而且该央行不会紧跟美国升息。央行称，考虑到韩国经济基本面、主权债评级和外汇储备，遭遇大规模资本外流的风险并不大。央行总裁李柱烈表示，美联储升息将不会直接导致韩国升息。

--日本央行短观：企业预期未来一年消费者物价上涨0.6%

日本央行调查结果显示，日本企业平均预期未来一年消费者物价将上涨0.6%，增幅小于三个月前预估的0.7%。接受日本央行访查的企业还表示，他们预期三年后消费者物价年增率将达到1.0%，五年后仍将为1.0%。

--澳洲央行维持利率不变，建筑热潮来袭刺激国内经济活动与就业

澳洲央行维持指标利率在1.5%不变，符合市场预期，央行正在评估过去宽松政策带来的效果，同时目前这一波前所未有的住宅建设热潮帮助推动了经济活动与就业的增长。新任总裁洛威竭力避免表现出再度宽松的倾向。消息公布后，澳元几无反应。银行间利率期货反映出，澳洲央行在圣诞节前降息的机率仅有四分之一。

[市场摘要]

--日本股市：收高，美国强劲数据打压日圆并提振出口类股

日本股市日经指数周二收升。数据显示美国制造业9月增长情况好于预期，打压日圆兑美元下跌，带动出口类股上涨。日经指数上涨0.8%报16,735.65点，这是9月23日以来最高收位。东证股价指数扬升0.7%至1,340.21点。

--中国股市本周适逢假期休市。

--香港股市：温和收高，受消费必需品类股和中国恒大提振

香港股市温和收高，受消费必需品类股和中国恒大提振。但涨幅受限，因中国有更多城市可能采取抑制房价的措施。香港恒生指数收高0.5%，报23,689.44点。恒生国企指数涨0.8%，报9,756.77点。中国恒大早盘初段升幅一度扩至12%，最终收高8.2%。

--汇市：英镑兑美元触及31年低点，美元全面走强

英镑兑美元跌至逾30年低点，因投资者担心英国退欧的冲击。美元则全面走强。美元指数触及13日高点，受助于其兑日圆涨势，以及乐观的美国制造业数据提振。该数据促使投资者提高对美国年底升息的押注。周二英镑今日延续跌势，兑美元下滑超0.5%至1.2757美元，为1985年6月以来最低位。自6月23日英国退欧公投以来的跌幅达到15%。

--欧元债市：意大利公债收益率上扬，因首档50年期公债即将发行

意大利公债收益率(殖利率)上扬，意大利政府周一晚间宣布，已敲定安排首档50年期公债发售的银行团名单。汤森路透旗下IFR报导称，意大利可能最早周二发行这档债券。据Tradeweb，意大利10年期和30年期公债收益率在早盘一度涨约5个基点，分别报1.28%和2.31%，稍后回软，0810GMT时分别报1.248%和2.293%。

--国际油市：伊朗出口上升拖累油价下跌，但OPEC减产计划提供支撑

国际油价下跌，因伊朗石油出口上升，加剧全球供应过剩问题，但石油输出国组织(OPEC)计划今年稍晚进行减产，为油价提供一些支撑。0818GMT，布兰特原油期货报每桶50.51美元，较上收市价下跌0.38美元，跌幅0.75%。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.41美元，或0.84%，至每桶48.40美元。

--全球金市：现货金跌至两周低点，因美国制造业数据提振美元上涨

现货金跌至逾两周最低，因美国公布乐观的制造业数据之后美元上涨。0819GMT，现货金小跌0.3%至每盎司1,307.50美元。金价稍早曾跌至9月16日以来最低1,307.15美元。美国期金下跌0.2%至每盎司1,310美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，中国市场休市令成交清淡

伦敦期铜在清淡交投中持稳，美国制造业数据亮丽帮助提振金属需求前景，而且此前中国和欧洲经济已显露出改善迹象，使得市场受到支撑。不过中国市场逢假期休市，成交清淡。0821GMT，三个月期铜跌0.23%，报每吨4,808美元。(完)