《路透晚报》--10月6日日间新闻摘要

2013年9月27日，持手机的人影映在有Twitter企业标识的背景上。 REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国8月工业订单较前月增加1.0%，强于预期

来自欧元区和国内客户的强劲需求推动8月德国工业订单增幅大于预期，表明未来几个月工业企业将继续为德国经济的增长做出贡献。德国经济部的数据显示，8月工业订单较前月增加1.0%。路透调查预估则为增长0.2%。德国经济部称，工业订单今年以来的表现都不佳，不过最近略有回升，Ifo最新的企业景气调查以及Markit的采购经理人指数(PMI)调查均表明在改善。

--德国政府寻求与美方进行低调且周延的会谈，力图为德银解套

根据柏林的消息人士，德国政府寻求与美国当局进行低调且顾及彼此颜面的会谈，想帮助德意志银行因销售有毒抵押债券而遭罚案迅速达成和解。要求匿名的德国政府官员告诉路透，他们希望能迅速达成协议，为德银争取时间重新站稳脚跟。一位高级政府官员对路透说，德国与美方官员之间进行了“各种层级的接触”。一名政府官员表示，德国最理想的长期解决方案，就是让德银与国内较小的同业德国商业银行合并，即使再过几年等到两家银行完成债务清理后才是更好的合并时机。

--韩国三星电子表态将认真考虑对冲基金Elliott提议，股价跳涨5%至纪录新高

科技业巨擘韩国三星电子表示，将会认真考虑美国对冲基金Elliott Management提出的重组和派发特别股息的提议，这一表态推动该公司股价涨至纪录高位。维权投资者Elliott Management致函三星电子，建议将三星分拆为一家控股公司和运营公司，并将运营公司在纳斯达克(Nasdaq)证券交易所上市。三星发表声明称将认真考虑这些提议。三星股价早盘一度跳涨5%触及纪录新高，收盘价上扬4.45%。

--消息：联想洽谈收购日本富士通PC业务

直接了解情况的消息人士称，中国联想集团正在与日本富士通进行谈判，以收购后者的个人电脑(PC)业务。日本经济新闻报导，两家公司力争本月达成协议，并称可能会有约2,000名富士通员工转至联想。富士通股价收盘跳涨5.7%，盘中触及1月以来高点，日股大盘上涨0.5%。联想股价上涨1.54%。

--独家：Twitter告诉潜在买家，希望10月27日前完成谈判

据知情人士称，Twitter已经告诉潜在买家，希望在10月27日公布第三季财报之前完成谈判。由于Twitter仅在上月才开始考虑出售，这个时间表相对于大多数并购来说显得非常急切。该消息人士本周表示，未来两周将会提出具有约束性的收购报价，Twitter已经缩减了潜在的买家名单。消息人士并称，Salesforce.com在参与竞购，谷歌母公司Alphabet和迪士尼(Walt Disney)也一直在考虑报价。

--日本损保控股将以63亿美元收购美国意外险公司Endurance

日本保险商--损保控股将以63亿美元收购美国意外险公司Endurance Specialty。损保控股同意以每股93美元收购6,770万股Endurance Specialty股票，相当于较该股7月以来平均股价溢价40.3%。损保控股是日本第三大财产险与意外险公司，市值达120亿美元。这是日本保险业史上第二大交易，仅次于之前东京海上控股去年以75亿美元收购美国同业HCC Insurance Holdings。损保控股周四收盘上扬6.49%。

--独家：麦当劳将把新加坡和马来西亚特许经营权出售给沙特Reza

消息人士称，麦当劳接近达成协议，将新加坡和马来西亚餐厅20年特许经营权出售给沙特Reza集团，预计交易金额最高达4亿美元。Reza Food Services拥有并经营沙特西部和南部地区的麦当劳餐厅，有两位消息人士称，该公司已联系马来西亚联昌国际银行(CIMB)商谈融资事宜。一位了解交易情况的人士称，预计交易会在年底前完成。

[市场摘要]

--日本股市：日圆贬值激励日经指数收高四连涨，富士通跳升

日本股市日经指数周四连续第四个交易日上涨，日圆贬值提振投资人风险偏好。富士通股价劲升，因有报导称联想集团拟收购其电脑业务。日经指数收涨0.5%，至16,899.10点。富士通大涨5.7%，稍早路透引述消息人士称，中国联想集团正洽谈收购富士通个人电脑业务。东证股价指数上涨0.5%，至1,353.93点。

--中国股市本周适逢假期休市。

--香港股市：收高，得益于资源股涨势及中资股买盘

香港股市收盘稳升，受中资股买盘提振，因一些投资人在下周中国市场恢复交易之前建立仓位。恒生指数收涨0.7%，至23,952.50点，恒生国企指数劲升1.4%，至9,947.10点，创9月19日以来最大单日涨幅。资源和金融类股上涨，帮助提振大盘。金融类股指数上涨1%。中石油上涨4.1%创下6月10日以来最高收位。

--汇市：美元/日圆位于四周高点，市场等待美国非农就业报告

美元上涨，许多人预期美国将公布的就业报告料将使美国在12月升息成为定论。过去10天美国公债收益率上涨，是导致日圆暂停今年稳步涨势的主要因素，日圆兑美元从100日圆下滑至103.71。日圆兑欧元亦接近周三所及的五周低点，但总体来说主要货币的交投比较迟滞。美元指数升0.2%至96.284，美元兑欧元涨0.1%至1.1195。

--欧元债市：德债收益率降至零水准以下，焦点转向欧央行会议记录

欧元区指标公债收益率(殖利率)跌至零以下，因投资者期盼欧洲央行(ECB)公布上次会议记录，以舒缓对最终可能会减少购债的担忧。德国10年期公债收益率小跌1个基点至负0.01%，周三涨5个基点触及零水准。其他欧元区公债收益率也略微下跌，周三部分公债收益率飙升逾10个基点。

--国际油市：原油期货走低脱离6月高点，因实货市场疲弱

原油期货小跌，但仍接近美国原油库存下降后触及的逾三个月高位。此前沙特下调了向亚洲供应的主要原油价格。0809GMT，美国原油期货报每桶49.43美元，较上日结算价跌0.40美元或0.8%。布兰特原油期货跌0.41美元或0.79%，报51.45美元。

--全球金市：金价下滑，因美国非农数据公布前美元走强

全球金价下滑，因美元走强且股市上涨，稍后公布的经济数据应会推动美国升息预期升温。0810GMT，现货金下跌0.21%至每盎司1,263.55美元。上日金价曾触及6月24日以来最低点1,261.59美元。美国期金跌0.24%至1,265.6美元。

--金属期市：伦铜下跌，因中国假期抑制了需求

伦铜下滑，盘中交投稀少，因美元走强令大宗商品承压，而中国长达一周的假期导致市场缺乏交投方向。直到下周一中国市场重新开盘前，交投预计将维持低迷。与此同时，铜价受到美元上涨打压，而中国采取措施给过热的房地产市场降温，也可能减缓铜价刚刚出现的回升势头。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.61%至每吨4,770美元。(完)