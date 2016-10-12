《路透晚报》--10月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁称，必要时将再度放宽政策包括继续降息

日本央行总裁黑田东彦周三表示，准备好在必要时再次放宽货币政策，包括进一步调降负利率，以刺激低迷的经济和通胀。黑田东彦在众议院预算委员会发表讲话，他说央行购买政府公债的金额可能围绕80万亿日圆变动，但强调称将继续买入大量公债以影响收益率曲线。“如果我们判断利大于弊，则准备好再度宽松政策，包括调降短期利率，”黑田东彦对议员们表示。

日本央行审议委员原田泰表示，如果全球经济冲击阻碍日本央行实现物价目标，央行对于扩大货币政策政策就不应再犹豫。原田泰对于认为日本央行在刺激经济方面已经没有办法的看法不以为然，他强调说央行还有空间降息、加大资产购买量或加快印钞速度。他目前认为，有鉴于就业市场的改善情况，没有必要在10月31日至11月1日的下次议息会议上放松货币政策。

--日本8月机械订单降幅少于预期，表明资本支出坚稳

日本8月核心机械订单降幅少于预期，表明资本支出相对坚稳回升，而这被视为是经济持续增长的关键。周三内阁府公布的数据显示，8月核心机械订单较上月下滑2.2%。核心机械订单是波动极高的数据，被视为是衡量未来六至九个月资本支出的指标。与上年同期相比，8月核心机械订单增加11.6%。内阁府维持对机械订单的评估不变，称机械订单呈现回升。

--三星电子下调第三季营业利润初估，受Note7手机事件影响

三星电子将第三季营业利润初估值从7.8万亿韩元下调至5.2万亿韩元(46.6亿美元)，受该公司将盖乐世Note7智能手机下市影响。三星电子在呈送给监管机构的文件中，亦将7-9月营收预估从上周预计的49万亿韩元下调至47万亿。

--德国世界报称，有报告称国内劳动生产率下降，引起行业组织担忧

德国世界报称，一份新的报告显示劳动生产率下降，引起一家重要行业组织对德国汽车和机械工程行业未来竞争力的担忧。“自2010年以来，生产率的发展就一直让人极度担心，”该报援引德国金属及电气工程行业企业联合会主席Rainer Dulger的话称。该报称，IW Consult为该组织新做的一项调查显示，德国最大的工业部门劳动生产率在2011-2015年期间下降1.7%，相当于每年下降约0.4%。

--美国9月通胀预期回落，国民收入预期亦下降--纽约联储调查

据纽约联邦储备银行一项调查显示，衡量美国通胀预期的两个指标在9月下降，其中一个触及纪录低点。调查还显示美国人对未来一年收入增长的预期下降。消费者预期调查显示，未来一年通胀率预估中值9月降至2.5%，为纪录最低水准。8月为2.8%。未来三年通胀预期从2.7%降至2.6%，接近纪录低点。自2013年年中开始这项网上调查以来，两项指标一直在逐步下降。

[市场摘要]

--日本股市：跌1.1%脱离五周高位，英镑跌落日高触发投资者避险情绪

日本股市周三收低，脱离五周高位，之前疲弱企业获利打压美股，投资者迎来财报季。交易商称，随着英镑在亚洲午后交易时段脱离盘中高位，投资者开始规避风险，触发股指期货卖盘，并导致股市扩大稍早跌幅。日经指数跌1.1%至16,840.00点。东证股价指数跌1.0%至1,342.35点，JPX日经400指数跌1.0%至12,019.44点。

--中国股市：沪综指缩量微收跌结束四连涨，获利抛压致大盘技术调整

中国股市沪综指缩量微收跌，结束连四日涨势。分析师指出，今日大盘低开后震荡调整，昨日强势板块多处于调整状态；目前场内热点轮动较快，资金参与意愿有限，国庆节后两个交易日连续上攻，获利盘和套牢盘的压力逐渐显现，短线技术上有整固需要。沪综指收报3,058.50点，跌6.75点或0.22%；上证A股今日成交1,598亿元人民币。

--香港股市：追随亚股收跌，受美国升息及英国退欧的不确定性打击

香港股市下跌，全球市场进入一段不确定性升高的时期：投资者等待美国总统大选、美联储或许升息，以及英国退欧的艰难谈判。恒生指数下跌0.6%至23,407.05点，恒生国企指数跌1.3%至9,673.20点。

--汇市：英镑受首相退欧计划提议提振，美元指数脱离七个月高位

继遭遇大幅抛售后，走势艰困的英镑上涨，因英国首相特雷莎梅允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪。英镑兑美元涨1%至1.2240，欧元兑英镑跌1%至0.9025英镑。美元指数下跌0.1%至97.638。欧元兑美元跌至1.1038美元，此前曾一度触及8月初以来的最低位1.1032。欧元兑日圆持平在103.53日圆。

--欧元债市：欧元区公债收益率微涨，因对英国“硬退欧”的担忧减退

欧元区公债收益率微涨，此前市场围绕英国“硬退欧”的担忧减轻，因报道称英国议会在退欧谈判中的作用加大。该报道促使欧洲市场的人气更加乐观，并推动公债收益率上涨。德国10年期公债收益率早盘上涨1.2个基点，至0.05%。“这相当于降低了英国硬退欧的风险，因此今日推动了市场价格的变动。”瑞穗利率分析师Antoine Bouvet说道。但他也警告称，这种提振效应恐难以持续。

--国际油市：油价小涨，受印度原油进口创纪录及产油国减产憧憬提振

油价小升，受印度原油进口创纪录及石油输出国组织(OPEC)成员国和其他产油即将举行会议提振。该会议将讨论限产以结束全球油市供应过剩。0819GMT，布兰特原油期货上涨0.33美元或0.61%至每桶52.72美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.21美元或0.41%至51.00美元。

--全球金市：美元下跌提振黄金上涨，关注美联储会议记录

黄金受美元回落提振微涨，市场等待美联储公布9月会议记录，以寻找今年是否升息的线索。0818 GMT，现货金上涨0.36%，报每盎司1,257.06美元。美国期金上涨0.24%，报每盎司1,258.8美元。

--金属期市：伦敦期锌部分扳回跌幅，此前受秘鲁供应增加前景拖累

伦敦期锌收复部分失地，此前创出逾10个月最大单日跌幅。一家大型矿商表示，计划明年把产出扩大一倍，该消息打压上海期锌。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌涨0.13%报每吨2,252美元，LME期铜涨0.32%至每吨4,827.50美元。上海期锌收盘跌2.3%。(完)