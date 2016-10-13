《路透晚报》--10月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行连续第四个月维持利率在1.25%不变，符合预期

韩国央行周四连续第四个月维持利率在1.25%不变，对家庭债务不断上升持谨慎态度，上周议员们大肆抨击央行没有采取有力措施抑制债务增长。

对于此次利率决议，市场反应不大，韩元与韩股早盘仅微幅上涨，三年期公债期货上涨0.05点至110.67。

--韩国央行指出三星出口风险，称经济仍在复苏

韩国央行表示，三星电子手机危机可能会削弱经济增长，但基本维持经济复苏仍未脱轨的看法。央行总裁李柱烈表示，今年的经济增幅料将达到2.7%，与该行7月做出的最新一次预估一致。李柱烈解释道，央行货币政策委员会考虑了迄今为止经济逐渐复苏的态势、家庭债务继续快步增长的情况，以及美联储即将升息的前景。韩国央行称，三星电子停售盖乐世Note7智能手机的决定不会影响到韩国今年的国内生产总值(GDP)增长情况，不过也存在风险。

--消息人士称日本央行下次会议料下调通胀率预测

了解日本央行想法的消息人士表示，日本央行可能在季度评估报告中略微下调下一财年的通胀预估，但由于央行上月刚刚重新调整了政策框架，故预计近期不会放宽政策。上述消息人士称，许多央行官员认为短时间内不必扩大刺激政策，包括在11月1日结束的两天政策会议上，除非日圆急涨危及到脆弱的经济复苏。分析师称，由于采取了新的政策框架，日本央行应不急于宽松政策。

--德国9月HICP同比升0.5%创16个月最高增幅

德国联邦统计局确认，9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升0.5%，较前月持平。同比升幅创2015年5月以来最高。9月消费者物价指数(CPI)也确认为较上年同期上升0.7%，较前月 小升0.1%。[

--OPEC月报：2017年石油供应过剩扩大，尽管有减产协议

石油输出国组织(OPEC)报告称，9月石油产量增至至少八年来最高，并上调对2017年非OPEC国家供应增幅的预估，表明尽管该组织已同意减产，但市场供应过剩仍将扩大。OPEC月报称，该组织9月产量为3,339万桶/日，较8月高22万桶/日。该数据突显出OPEC在2008年以来首次抑制供应并拉抬油价的努力所面临的挑战。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，疲弱中国贸易数据打击人气

日经指数周四回吐稍早涨幅收跌，因日圆扳回兑美元的跌幅，而且中国疲弱的贸易数据进一步削弱人气。日经指数收跌0.4%，报16,774.24点，由上周五所及五周高点回落。东证股价指数收盘持平于1,342.31点。JPX-日经400指数小跌0.1%至12,007.59点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，债转股概念股表现活跃

沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘在窄幅区间延续震荡走势，债转股概念股表现活跃，近期股市摆脱人民币汇率影响走势偏强，说明3,000点下方具备支撑，但上方3,100点附近压力较大，料后市大盘仍将反复修整消化压力。沪综指收报3,061.35点，涨2.85点或0.09%。上证A股今日成交1,661亿元人民币，上日为1,598亿元。

--香港股市：恒指收跌1.6%，因中国贸易数据令人失望

港股收低，此前中国公布的9月贸易数据显示出口大幅下滑，再度引发对中国经济和人民币汇率的担忧。恒生指数收低1.6%，报23,031.30点，创9月30日以来最大单日跌幅。恒生国企指数收跌1.8%，报9,496.85点。

--汇市：中国贸易数据下滑妨碍美元涨势，人民币再创六年新低

中国公布连串黯淡贸易数据，导致美元全面涨势于暂歇，并带动离岸人民币跌至逼近1月大跌时的低点。美元兑日圆一度跌至103.555日圆，较日高104.635跌1%，为7月末以来最高，最新报103.94，较美国周三尾盘下跌0.2%。美元指数报97.994。

--欧元债市：德国公债收益率脱离一个月高点，因央行暗示缓解市场担忧

欧洲指标公债收益率从一个月高低回落，全球主要央行的最新暗示缓解了围绕可能逐步缩减货币刺激措施的担忧。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.03%，从周三触及的一个月高位拉回。欧元区多数其他公债收益率当日跌3-4个基点不等。

--国际油市：油价下跌，因OPEC称产量上升且美国原油库存增加

油价下跌，此前OPEC称其石油产量上升到至少八年来最高水准，且有报告称美国原油库存增加。0832GMT，布兰特原油下跌0.16美元或0.31%，报每桶51.66美元。美国原油下跌0.24美元或0.48%，报每桶49.94美元。

--全球金市：金价上涨，受美元疲弱及股市大跌提振

黄金小幅上涨，受美元走软提振，中国疲弱贸易数据打击股市大跌，并引发对中国经济健康状况的担忧。0830GMT，现货金涨0.23%至每盎司1,257.71美元；美国期金升0.46%至1,259.60美元。

--金属期市：伦铜下跌，因中国9月贸易数据疲弱显示进出口双降

伦铜下跌，因中国9月贸易数据显示出口急剧下滑，引发了对于全球第二大经济体的新忧虑。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.85%，至每吨4,773美元，上日收盘持平。上海期货交易所期铜下跌0.76%，至每吨37,630元人民币。(完)