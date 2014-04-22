原光大集团副总解植春调任中投公司副总经理--财新

路透北京4月22日 -中国财新网周二报导称，原光大集团副总经理解植春正式调任中国主权财富基金--中国投资有限公司副总经理；并引述接近中投的知情人士透露，他还将兼任中央汇金公司总经理。

报导称，今年55岁的解植春，从业经历覆盖证券、银行、保险等不同金融领域，是具有全面跨业经验的专业人士。而中央汇金公司总经理这一任命，尚待正式文件的下发。

2013年9月，中投公司进行人事调整，原中投公司副总经理兼中央汇金公司总经理彭纯不再担任中投公司副总经理，仅担任中央汇金公司董事兼总经理一职。中投公司执委会因此只有10人，解植春加盟中投公司后，执委会将重新成为11人执委会。

报导引述接近中央汇金公司的人士表示，对解植春担任中央汇金公司总经理的正式任命需中投公司和中央汇金公司召开董事会后，正式宣布。

报导称，解植春在光大证券(601788.SS)担任总裁期间，光大证券确立了股份制改造的目标，并完成了第三次增资扩股，同时，在当时大批券商风险频发的时候，光大证券成为证监会首批创新试点券商。

而在光大银行(601818.SS)(6818.HK)担任副行长期间，解植春作为上市主要负责人，成功推动了光大银行A股上市；在光大永明人寿保险公司期间，光大永明通过增资扩股，由合资保险公司变身为光大集团控股的中资保险公司。解植春还在业内大力推动人身保险的市场化费率改革。

不过光大集团官方网站目前仍显示，解植春现任中国光大（集团）总公司副总经理，兼任光大永明人寿保险有限公司董事长。此前任职包括光大金融控股公司董事，光大证券总裁，光大银行副行长等。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。

中投2012年报显示净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。