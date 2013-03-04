美国NBA前球星罗德曼称金正恩希望奥巴马给他打电话

朝中社3月1日发布的照片显示，朝鲜领导人金正恩与美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼在平壤共同观看篮球比赛。 REUTERS/KCNA

路透华盛顿3月3日（记者 Bill Trott） - 美国NBA前球星丹尼斯·罗德曼（Dennis Rodman）周日称，他从朝鲜返回时给美国总统奥巴马捎带了朝鲜领导人金正恩的一个信息：“给我打电话”。

罗德曼访问了朝鲜首都平壤并与金正恩会面，回国后他接受了美国广播公司（ABC）的《This Week》节目采访。罗德曼在平壤参与一部关于篮球的纪录片的拍摄工作。

在国际社会对朝鲜核项目严重关切之际，罗德曼获得与金正恩会面的机会非常难得。他们有说有笑地观看篮球比赛，还共进了晚餐。

“他（金正恩）希望奥巴马做一件事--打电话给他，”罗德曼说。“他说，‘丹尼斯，如果你可以带话，我并不想发动战争。我不想发动战争，’他对我这样说。”

罗德曼称，他告诉金正恩他对篮球的热爱，可成为与奥巴马建立关系的基础。奥巴马也是个篮球迷，经常打篮球。

美国政府表示他们与罗德曼的朝鲜之行没有任何关系。白宫国家安全委员会发言人Caitlin Hayden周日被问及金正恩的“给我打电话”信息时称，美国有与朝鲜的沟通渠道。

“我们已敦促朝鲜领导层响应奥巴马总统的呼吁，选择走和平之路，遵守其国际义务，”Hayden说道。“朝鲜政府应关注饱受饥饿之苦、牢狱之灾、没有人权的本国人民的福祉，而不是花钱办体育活动。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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