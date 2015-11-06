专访：顺丰今年跨境快递量激增19倍 扩海外布局＂走出去 引入来＂

记者 梁慧仪/郭经伟

路透香港11月6日 - 中国跨境电商近年高速发展，＂海淘＂规模不断扩大，为中国快递行业带来庞大商机。中国最大民营快递业者--顺丰集团表示，公司今年的跨境收发件量按年激增19倍，未来还将继续海外布局，并以东盟和欧洲为明年的海外扩张重点。

顺丰与其他国际同业不同的地方，是除B2B外，B2C占公司相当业务比重。随着中国的消费者购买力愈来愈强，对各类不同消费品以至奢侈品的需求也在不断增加，所以更要开拓海外市场。实行＂走出去，引入来＂。

＂我们要在海外建网，也要引入来，因为不少客户想通过顺丰进入中国打响品牌，我们也可以帮助他们推广，通过顺丰的网络（在中国）派送及销售。＂顺丰集团国际事业部首席执行官李家麟接受路透专访时称。

目前顺丰在新加坡、马来西亚、日本、韩国、泰国、越南、印尼、澳洲、蒙古等亚洲国家都已设有网点，印度市场亦刚在本月开始。李家麟透露，明年公司将主力开拓东盟国家，包括柬埔寨、老挝、缅甸，以及在欧洲铺网，并先从英国、法国及德国开始。

他指出，这部署配合B2C的发展，将亚洲、美洲及欧洲的生意互联起来。同时，由于顺丰的强项是在中国有很强的客户群，除传统出口外，亦可以提供B2C入口及出口服务，且派送队伍能深入至四、五线城市，使公司能捕捉更多内地＂海淘＂消费群。这亦是顺丰与其他国际同业如联邦快递(FDX.N)、TNTTNTE.AS、DHL等的主要差异。

据中国国家邮政局，今年前三季全国快递服务企业业务量累计完成137亿件，同比增长46%。其中国际及港澳台快递业务量累计完成2.9亿件，同比增长28.4%。国家邮政局局长马军胜本月初接受中国政府网访谈时表示，到2020年要实现快递业务总量500亿件（相当于今天全球快递包裹量的总合），业务收入8,000亿元的目标。

**走出去**

＂我们的volume（货量）大部份是助中国中小企业走出去，但同时中国消费者也有需求网购境外商品。＂顺丰国际事业部首席财务官兼首席市务官李锐表示。他表示，公司今年的跨境货件收发量比去年增加19倍，增长主要来自B2C业务。

他指出，有别于B2B要求＂快＂，B2C客户要求可靠及以最经济的价钱付运。所以这类订单的运送方式多采用联运，例如通过船运将货件存放在保税仓，电商接到线上订单后出货，在中国境内以陆路或空运付运，以降低运输成本。

由于个人买家网购的东西货值不是太高，＂不少人不愿意付50-80元的运费买100元的东西。＂他说，所以公司也推出了针对通过B2C购物的＂国际特惠＂服务，时效性略逊但运费较低。

李家麟表示，近年环球贸易有颇大变化，过往在中国制造并出口，而欧美国家则为买家；但现在中国已将不少的生产，例如服装及轻工业等技术要求较低的生产转移至东南亚生产以节省成本。对物流的需求也因而变化。至于手机、电子产品等高端生产仍集中在中国，除了出口欧美外，也同时供应中国这消费大国。

＂正因如此，帮助我们拓展全球网络，不会单纯只做出口（送件），也能同时处理入口。＂他说。

目前，顺丰的总员工数目逾34.6万人，大部份在大中华区，公司在国内派送服务以自营为主。在海外例如美国则会透过当地代理负责收发、清关等。此外，公司亦有22架自有货机，另有20架租机，提供空运服务。（完）