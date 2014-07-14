独家：荷兰软件企业Exact正在商讨公司出售事宜，估值或达12亿美元

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* Exact称接到收购意向，出价或在每股30-35欧元
* 私募股权Apax与KKR参与竞购--消息
* Exact股价触及2001年以来最高
路透伦敦7月11日 - 荷兰商业软件公司Exact Holding 表示，该公司已获多方接洽，商讨对其收购事宜。此前路透报导称Apax 和KKR 等私募股权基金有意收购该公司。
Exact周五表示，接到有关方的意向，希望收购该公司全部流通股，指示性价格为每股30-35欧元。按照每股35欧元计算，公司估值将达到8.54亿欧元(12亿美元)。
两名消息人士称，公司将出售事宜委托给Rothschild。Exact是几名学生于1984年在一个车库内创立，目前该公司在纽约-泛欧交易所集团旗下阿姆斯特丹交易所上市，市值达6.17亿欧元。
“Exact正在进行初步商讨，”公司在一份声明中称，但表示最终不见得一定会形成收购要约。
Exact周五股价收高23%，报31欧元，盘中一度高见36欧元，为2001年以来最高。
“Advent收购UNIT4之后，私募股权对Exact的兴趣愈发浓厚，”一要求匿名的消息人士称。
Apax之前曾参与竞购软件企业UNIT4，现把目光转向Exact。消息人士称，参与竞购的还有全球投资企业KKR，此外EQT和Hellman & Friedman最初也曾参与，但后来没有跟进。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿
路透伦敦4月25日 - 花旗(Citi)/YouGov进行的月度调查显示，4月英国民众对未来一年的通胀预期依然持稳，尽管备受关注的物价上升指标之前大幅上升。