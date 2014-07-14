独家：荷兰软件企业Exact正商讨公司出售事宜 估值或达12亿美元

路透伦敦7月11日 - 荷兰商业软件公司Exact HoldingEXAH.AS表示，该公司已获多方接洽，商讨对其收购事宜。此前路透报导称Apax[APAX.UL]和KKR(KKR.N)等私募股权基金有意收购该公司。

Exact周五表示，接到有关方的意向，希望收购该公司全部流通股，指示性价格为每股30-35欧元。按照每股35欧元计算，公司估值将达到8.54亿欧元(12亿美元)。

两名消息人士称，公司将出售事宜委托给Rothschild。Exact是几名学生于1984年在一个车库内创立，目前该公司在纽约-泛欧交易所集团旗下阿姆斯特丹交易所上市，市值达6.17亿欧元。

“Exact正在进行初步商讨，”公司在一份声明中称，但表示最终不见得一定会形成收购要约。

Exact周五股价收高23%，报31欧元，盘中一度高见36欧元，为2001年以来最高。

“Advent收购UNIT4之后，私募股权对Exact的兴趣愈发浓厚，”一要求匿名的消息人士称。

Apax之前曾参与竞购软件企业UNIT4，现把目光转向Exact。消息人士称，参与竞购的还有全球投资企业KKR，此外EQT和Hellman & Friedman最初也曾参与，但后来没有跟进。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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