企业并购：Salesforce将以25亿美元收购ExactTarget

路透旧金山6月4日 - 最大的线上销售软件业者Salesforce.com 将耗资25亿美元收购行销软件业者ExactTarget Inc 。这宗交易是Salesforce.com执行长Marc Benioff迄今为止对社群行销业务最重大的押注。

Salesforce.com股价下滑近8%，因投资者担心这个出价会压低公司短期利润率。公司出价每股33.75美元，较ExactTarget周一收盘价高出近53%。而且一些分析师也质疑公司近期一系列并购要花多久时间才能反应在净利增长。

ExactTarget供应企业使用的网路行销软件，用于制作具有个别特色的邮件和文字信息，并通过社交媒体平台进行广告宣传。公司现有6,000位客户，当中包括可口可乐 、Gap 和耐克(Nike) 。

Salesforce.com认为，此次并购能够为公司客户提供更全面的市场推广产品。公司客户包括丰田 等跨国企业，这些企业日益关注通过Facebook和Twitter来进行广告宣传。

Salesforce、甲骨文 和其它向企业提供软件服务的公司正通过积极并购的方式来寻求增长，因传统业务增长处于低水平，而规模较小的竞争对手则借助了社交媒体。甲骨文从去年年初开始已完成了14宗并购。

Benioff周二称此案为公司有史以来最重要的并购案，但他也向华尔街透露，现在开始将大幅放慢交易步伐。

“我认真认为接下来我们会暂时退出并购市场，时间可能会是12-18个月，”他在一场电话会议上向分析师表示。

ExactTarget股价从2012年3月在纽约证交所挂牌到周二收购案曝光前累计上涨了16%，而周二收盘则暴涨52.4%至33.69美元。

此次ExactTarget收购案料将在7月31日前完成。

Salesforce.com股价周二则收低7.9%，报每股37.80美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)