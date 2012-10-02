独家：西班牙准备求助 但德国暗示应“等一等”

路透马德里10月1日电---欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.

目前,金融市场和一些欧元区国家都在向西班牙施压,敦促其申请援助.如果西班牙申请援助,将触发欧洲央行(ECB)购买其债券.

"西班牙原来有些犹豫,但现在他们准备申请救助,"一名资深欧洲消息人士表示.其他三名资深欧元区消息人士证实了西班牙立场的这种转变.由於未被授权讨论此事,这些人都要求不具名.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)曾表示,西班牙正采取所有的适当举措来化解财政问题,且无需获得援助,并称投资者将逐渐认可并赞赏西班牙的诸多改革措施.

几位欧洲外交官和一位德国资深消息人士私下表示,德国总理梅克尔面对议会日益不情愿的态度,希望尽量避免向议会提交更多个别的受困欧元区国家援助案.

"将希腊和塞浦路斯,以及可能对西班牙施以援手的决定一个接一个地提交德国议会是不明智的,"德国资深消息人士称."出於援助内容和政治上的考量,将这些援助计划集中起来显得合情合理."

参会者提到,9月中旬在塞浦路斯举行的欧元区部长级会议上气氛紧张,当时朔伊布勒向其他财长表示,在7月立法者批准向西班牙银行业提供最多1,000亿欧元(1,290亿美元)纾困资金後,德国政府不会很快向议会提交另一份西班牙援助计划.

当被问及有关德国敦促西班牙等一等(再求助)的报导时,一位德国政府发言人向路透表示:"每个国家都要为自身作决定.德国并未在某个方向上施压."

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的新闻发言人称,她没听说德国否决了援助申请.

她说,"我们所关注的是落实6月峰会有关银行业联盟的决定.这将向市场释出一个强有力的信心讯号."之前欧盟(EU)决定集中监管大型银行,以避免再次发生危机.

**西班牙拖延时间?**

欧洲消息人士称,欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一将向西班牙领导人传达一个信息,表示布鲁塞尔希望他们尽快申请援助,而且除了西班牙政府列出的改革和撙节举措外,不会强加苛刻的条件.

布鲁塞尔希望在西班牙濒临被迫退出债市前,向该国提供援助,以避免债务危机再次发作.若西班牙的情势恶化,可能会蔓延至意大利和其他欧元区成员国.

雷恩在马德里会晤了西班牙首相拉霍伊和经济部长德金多斯,随後表示全体欧元区成员国政府均对援助计划的条件了然于心.

欧元区官员正考虑一项所谓的增强条件贷款计划(ECCL),藉由欧元区纾困基金在初级市场的帮助,以及欧洲央行在二级市场的支持,让西班牙得以继续留在信贷市场.

拉霍伊为顾及政治颜面,迟迟不愿意申请救助,全力避免被国际货币基金、欧盟及欧洲央行三大国际贷款方强加前提条件.

外界盛传拉霍伊在10月21日之前不会申请纾困.因他的家乡在那天将举行地方选举.

不过外交人士说,西班牙迟迟不展开求援,并非因为顾及尊严,而是因为德国的阻力.

一位资深欧洲外交人士说,西班牙的立场是:"如果大家都同意,我们也赞成."

他说,西班牙不想冒着申请纾困却遭德国拒绝的风险,比如德国可能提出西班牙难以接受的条件,例如大幅删减养老金,或者设置程序障碍.

这位人士说,西班牙领袖明白,现在采取行动是避免失去市场管道的最佳方法,也不会被迫落到必须申请全面纾困的境地.

"德国立场的大转弯让西班牙相信,在不远的将来他们的下场可能会和希腊、爱尔兰、葡萄牙一样--不但被拒于市场之外,还得承受非常严苛的调整计画,"这位消息人士说.

西班牙政府表示,未来六个月将颁布43项结构性改革计划.欧盟称改革的详细时间表超出欧盟执委会的要求,迈出了很有魄力的一步.

欧盟执委雷恩表示,他完全相信西班牙将采取必要措施来复兴经济,并称该国必须继续改革其养老金体系,根据平均预期寿命来确定退休年龄.

西班牙本月底前需要为大约290亿欧元的到期债务进行再融资,其中包括90亿欧元短期债券.

该欧元区高级消息人士称,一种正在考虑的情景是,西班牙准备好周末递交救助申请,获得德国同意,欧元区财长会在下周一例行会议上进行讨论.

该人士说,若非如此,西班牙或将在10月18-19日欧盟峰会前提出申请,但法国和意大利等欧元区国家推动西班牙提前做出决定,并不希望拖延到那个时候.(完)

--编译/审校 张涛/孙茉莉/兰秀娟/李婷仪/王兴亚

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