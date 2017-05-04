独家：伦敦证交所研究新上市结构 向沙特阿美抛出绣球--消息

路透伦敦/香港5月3日 - 熟悉相关讨论的消息人士称，伦敦证交所(LSE)正在研究一种新上市结构，以增强该交易所对石油巨头沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的吸引力。

沙特阿美即将进行有史以来规模最大的首次公开发行(IPO)，全球交易所都在争取从中分得一杯羹。该公司预计将在利雅得的沙特股票交易所Tadawul，及一个或多个国际市场挂牌。

伦敦证交所是这场IPO争夺战中领跑的几家交易所之一，其一直在努力争取花落自家。

不过，该交易所当前的上市结构全都不太可能吸引沙特阿美。其正研究一个新模式，使企业既能避开首次上市所面临的大多数繁琐的公司治理要求，又不会被视为在二级市场上市。

这样做可能会招致对该交易所为了吸引大型国家支持企业而改变规定的批评。这些国家支持企业不愿满足较为严苛的公司治理要求。

目前在伦敦证交所上市的企业大多属于“高级上市”(premiumlisting)。一个公司若想被纳入富时指数，必须满足高级上市条件。高级上市要求除非得到英国金融市场行为监管局(FCA)的豁免，否则企业至少有25%的股份由公众持有，并且需要遵守公司治理规定，例如在独立董事等问题上给予少数派股东额外的投票权。

但沙特阿美迄今表明，只希望最多有5%的股份上市，这样一来民间投资者就没有什么机会影响该公司。沙特阿美目前估值为2万亿(兆)美元左右。

FCA在近来一篇讨论论文中指出，一项国际板块的提案或能吸引那些有创始家族或由政府释股，但希望保留控股权的企业；保留控股权并不符合高级上市惯例。

尽管该论文讨论的是一般上市规则，熟悉相关磋商的消息人士称，新板块的设计有特别针对沙特阿美而考虑。

他们表示，LSE和政府正向FCA施压，助其拟出这类切实可行的架构，以争取沙特阿美的挂牌交易。

FCA一名发言人对个别公司的上市安排不予置评，但表示FCA致力于确保市场功能顺畅。

LSE亦不予置评。沙特阿美表示不评论传言或臆测。

消息人士称新方案是考虑到沙特阿美的“定制待遇”。

两名消息人士称，英国指标股指不太可能纳入沙特阿美。(完)