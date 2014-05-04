独家：雅培考虑出售部分成熟药品业务--消息

路透纽约5月2日 - 据知情消息人士，雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)考虑出售旗下一部分成熟药品的生产业务。之前已有多家大型药企寻求出售较老产品部门，以专注于高增长领域。

这位消息人士称，雅培待售的成熟药品部门年营收约为20亿美元，售价可能超过50亿美元。

消息人士并补充称，雅培正在与摩根士丹利共同寻找买家。雅培和摩根士丹利代表拒绝就此置评。由于此事尚未公开，消息人士要求匿名。

雅培的成熟药品系列去年营收下降3%至49.7亿美元。分析师一直抱怨该业务过去一年的表现，认为拖累了公司整体业绩。

但雅培执行长Miles White此前表达了对该业务的信心，并肯定该业务带来的现金流，可以为研发和其他运作提供资金。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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