独家：阿斯顿马丁将在全球召回1658辆跑车

路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。

Palmer称，公司5月向中国派了一支工程师团队，对数位中国客户自2014年起就一直在投诉的问题进行调查，然后做出了上述决定。

“通常(召回)都是从美国开始。我认为这不是唯一的范例，但有意思的是本次召回从中国开始、进而发展到全球，”Palmer在电话里对路透说道。

“这反映出了中国市场的重要性、中国客户的成熟度及其当局的关注度。”

该豪车品牌以作为007系列电影特工詹姆斯·邦德的座驾而闻名。去年全球销量3,259辆，中国市场占到其中的近8%。

Palmer称，阿斯顿马丁的计划已在周二转达给中国监管当局，正式文件在欧洲时间当日结束之前递交。

中国当局未回应路透的置评请求。

召回将涉及2010年6月至2013年9月期间生产、配置Sportshift I或Sportshift II手自一体变速器的1,658辆Vantage，包括在中国出售的113辆。Vantage是阿斯顿马丁唯一具有半手动变速功能的车型。(完)