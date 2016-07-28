独家：阿里巴巴、eBay、CVC竞购波兰拍卖网Allegro--消息人士

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华沙7月27日 - 消息人士称，中国电子商务集团阿里巴巴(BABA.N)、美国在线零售商eBay(EBAY.O)和私募股权投资公司CVC Capital Partners，均在争购南非Naspers(NPNJn.J)旗下的东欧头号拍卖网站Allegro。
市场消息人士称，预计年底前将会达成价值20-30亿欧元(22-33亿美元)的交易。一些消息人士表示，波兰门户网站Wp.pl和Onet.pl也可能感兴趣。Wp.pl属于Innova Capital，而Onet.pl由Ringier Axel Springer控制。
“Allegro不仅是通往波兰的现成入口，也是进入这个地区的门户。”一位市场消息人士这样告诉路透记者。“在这场争夺战中，战略标购者阿里巴巴和eBay将是很难击败的对手，而且从反垄断角度看，阿里巴巴处于更好的位置。”
波兰电子商务市场规模超过320亿兹罗提(80亿美元)，约有22,000家网上商店。到2020年，其规模将会翻倍，尤其是考虑到波兰政府计划不对网上购物征收新的零售税。
拥有超过1,400万客户的Allegro，不仅与本地同业竞争，也在和eBay及美国亚马逊(AMZN.O)竞争。
Allegro建立于1999年，自从南非市值最高的公司Naspers在2008年将其收购以来，一直是Naspers最大的电商投资。
Naspers公司专注于新兴市场的电子商务，已经把自己从一个种族隔离时代的出版商转变为一家市值650亿美元的互联网巨头。
它在130多个国家均有运营，持有俄罗斯互联网企业Mail.Ru Group(MAILRq.L)和中国腾讯控股(0700.HK)的股份。
Naspers和CVC公司拒绝置评，而阿里巴巴、eBay和Allegro均不能立即联系上以发表评论。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
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