独家：日本央行可能上调经济评估 但或会下调通胀预估-消息

路透东京6月7日 - 熟悉日本央行想法的消息人士告诉路透，日本央行可能最早在下周上调经济评估，暗示其越来越确信经济复苏正在累积动能。这巩固了央行的下一步行动是收紧货币政策的预期。

但通胀仍然疲弱，可能迫使日本央行在7月进行的季度预期检讨中下调通胀预期。

“几乎所有的经济指标都表现良好。毫无疑问，经济状况十分良好，”一位消息人士称，“不过，通胀表现一直不佳，”这位消息人士补充说。另外两位消息人士也持类似观点。

在4月举行的上次政策会议上，日本央行发布了九年来最为乐观的经济评估，称经济已经“转向适度扩张”。

在6月15-16日或7月检讨利率时，央行将采用“经济适度扩张”这样更为乐观的措辞来描述经济状况，这位消息人士说。

不过，消息人士表示，由于薪资增长迟缓，日本央行可能在7月下调本财年通胀预估。

日本央行现预计，在2018年3月结束的2017财年，核心消费通胀将触及1.4%，2018财年为1.7%。(完)