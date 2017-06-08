独家：日本央行可能上调经济评估 但或会下调通胀预估-消息

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月7日 - 熟悉日本央行想法的消息人士告诉路透，日本央行可能最早在下周上调经济评估，暗示其越来越确信经济复苏正在累积动能。这巩固了央行的下一步行动是收紧货币政策的预期。
但通胀仍然疲弱，可能迫使日本央行在7月进行的季度预期检讨中下调通胀预期。
“几乎所有的经济指标都表现良好。毫无疑问，经济状况十分良好，”一位消息人士称，“不过，通胀表现一直不佳，”这位消息人士补充说。另外两位消息人士也持类似观点。
在4月举行的上次政策会议上，日本央行发布了九年来最为乐观的经济评估，称经济已经“转向适度扩张”。
在6月15-16日或7月检讨利率时，央行将采用“经济适度扩张”这样更为乐观的措辞来描述经济状况，这位消息人士说。
不过，消息人士表示，由于薪资增长迟缓，日本央行可能在7月下调本财年通胀预估。
日本央行现预计，在2018年3月结束的2017财年，核心消费通胀将触及1.4%，2018财年为1.7%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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