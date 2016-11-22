独家：BP成立执行委员会 目光瞄向伊朗开发业务

路透伦敦11月21日 - 英国石油公司BP(BP.L)成立了一个新的执行委员会，负责在伊朗开发业务。该委员会不包括其美国执行长Bob Dudley，以防可能违反仍生效的美国制裁。

该委员会将由BP首席财务官Brian Gilvary负责，他是英国国民。据业内消息人士，Gilvary将协调公司在伊朗的业务运作，以及与伊朗国家石油公司的洽商。

此举凸显出跨国企业将努力在伊朗开发有利可图的新业务。数年的孤立隔离重创伊朗经济，如今其正缓慢复苏。

道达尔(TOTF.PA)本月稍早与伊朗签署协议，进一步开发海湾地区South Pars天然气田，成为首个与伊朗签署协议的西方能源巨头。挪威的DNO(DNO.OL)也同意研究开发伊朗西部Changuleh油田。

目前尚未联系到BP发言人予以置评。(完)