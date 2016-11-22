独家：BP成立执行委员会 目光瞄向伊朗开发业务

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月21日 - 英国石油公司BP(BP.L)成立了一个新的执行委员会，负责在伊朗开发业务。该委员会不包括其美国执行长Bob Dudley，以防可能违反仍生效的美国制裁。
该委员会将由BP首席财务官Brian Gilvary负责，他是英国国民。据业内消息人士，Gilvary将协调公司在伊朗的业务运作，以及与伊朗国家石油公司的洽商。
此举凸显出跨国企业将努力在伊朗开发有利可图的新业务。数年的孤立隔离重创伊朗经济，如今其正缓慢复苏。
道达尔(TOTF.PA)本月稍早与伊朗签署协议，进一步开发海湾地区South Pars天然气田，成为首个与伊朗签署协议的西方能源巨头。挪威的DNO(DNO.OL)也同意研究开发伊朗西部Changuleh油田。
目前尚未联系到BP发言人予以置评。(完)
(编译 李爽 审校 李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。