独家：石油巨头BP开展长途航运 将近300万桶美国石油运往亚洲

图为英国石油巨头BP的logo。 REUTERS/Sergei Karpukhi

路透新加坡12月7日 - 英国石油巨头BP(BP.L)将把近300万桶美国原油运送给亚洲客户，率先展开一种复杂的长途海运作业。在石油输出国组织(OPEC)上周宣布大幅减产后，这种海运作业可能会变得越来越普遍。

BP的海运作业涉及全球最长的海运航线之一、七艘油轮以及一系列船对船过驳，这凸显出石油贸易商开发新航线，将不断增加的廉价美国页岩油供应运往亚洲的愿望。

一年前美国取消了执行40年的石油出口禁令，美国原油获准出口，但距离、成本及航运到亚洲的复杂性，使迄今为止从美国运往亚洲的原油一直很少。

据贸易行业知情人士和汤森路透的航运数据显示，现在BP利用全球航运和交易网络，能够克服美国港口限制、在马来西亚海上进行船对船过驳，将石油船货分送至亚洲各地的客户。

“一方面要记着地区间的价差、不同的油轮费率以及远期价格曲线，另一方面还要考虑交付需求以及交易对手的计划安排，这并不是很多石油贸易公司都能做到的，”新加坡船运领域一位熟悉该作业的消息人士说。

“或许有六家公司有这个能力，BP是其中之一，”这位消息人士说。该人士要求匿名，因未获授权公开讨论此项作业。

BP拒绝置评。(完)